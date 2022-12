Peklo pro Dynamo! Hradec v derby seknul rivala, vstal po pěti pádech

Jednou to musí bouchnout. Není možné, aby Mountfield takhle skákal celé lize na špek, že on hraje, dupe dopředu, útočí a prohrává. Takže pět a dost! Hradec svoji černou sérii ukončil zrovna v největším zápase, který může hrát. Porazil Pardubice 4:0. Ano, ten silný válec, který se ještě nedávno hrnul Tipsport extraligou a napočítal třináct výher v řadě, narazil. Hlavní zpráva: byl výrazně horší.

Tribuny obcházeli Mikuláš, anděl a čert. Trénovali na pondělí a vypadalo to, že i na Hradec má slavné trio docela efekt. Po pěti porážkách v řadě se zdálo, že tým měl obavy, aby pekelná bestie po zápase nedorazila s pytlem do šatny. Jestli Mountfield zase padne, každého, kdo zazdí dvě tutovky, odnese ke všem rohatým!

Pekelné kotle zůstaly prázdné. Tentokrát jeden z nejrychlejších týmů extraligy rozbalil show, kterou spíš předvádí v Lize mistrů než doma. První přikázání: nepromarnit jediné střídání, dupat nohama tam i zpět. Druhé: jestli je to jen trochu možné, jen střílej a střílej. Třetí: padni na ústa, ale zápas neztrať. „Prohrát pětkrát za sebou je těžké, psychika jde dolů. Liga jede, vy ztrácíte body. Teď je trochu úleva, že jsme vyhráli,“ přiznal po výsledku 4:0 kapitán Filip Pavlík, který céčko převzal po zraněném Radku Smoleňákvi. „Jen je klíčové u toho zůstat, pracovat pořád stejně,“ dodal.

Jeho tým dřel tak, že Dynamo nemělo nárok. Proti pohyblivé družině domácích působilo až ospale, prostě se vůbec nedařilo chytat rychlé kontry. „Celý zápas byli lepší, výborně bruslili a trestali naše chyby. K ničemu nás moc nepustili,“ přiznal i trenér poraženého celku Radim Rulík.

Velkou šanci měly Pardubice v 18. minutě, kdy se na chvíli otevřel prostor Tomáši Zohornovi. Zkusil propálit Henriho Kiviaha po ledě, neuspěl. Jak se od 25. minuty dostal Hradec do vedení, měl navrch. Vyzařovala z něj úplně jiná energie než dřív, kdy tým vypálil klidně 20 střel do břicha brankáře a dalších 20 jen jako pozdrav pro gólmana. Mountfield se ukázal jako hodně urputný sok. „Ano, vidíte, že tým je nastavený,“ cítil dobré klima i Pavlík. „Dáte třeba jeden gól, ale dál se jdete srazit, blokovat střelu, ubránit výsledek,“ pokračoval.

Přitom nic se prý výrazně od minulých nezdarů neměnilo. „Styl máme pořád stejný. V derby se jen může stát cokoliv,“ komentoval vzepětí trenér Petr Svoboda. „Kluci opravdu zodpovědně a tvrdě pracovali do obrany. Výhra je odměna,“ radoval se.

Svůj recept, jak nastoupit z krize proti absolutnímu favoritovi, nabídl bek Pavlík: „Není to snadné. Ale skoro každý z nás už v nějaké podobné situaci byl. Když máte blbé období, potřebujete se semknout a dělat malé věci dobře. Pak se hrana překlopí.“ Překlopila, což bylo vidět i v tom, s jakou lehkostí dával Hradec góly. Do vedení ho dostal Cingel. Když v rozmezí 12 sekund pak skórovali Zachar s Kevinem Klímou, Pardubice si musely připadat, že se samy propadly z nebe do pekla, jak hradecký zimák duněl. Po třinácti výhrách v řadě započítaly druhý nezdar.

A sestava s Mikulášem na tribunách? Znáte to, hokejová kabina je pověrčivá. Zatím ale pokyn, že čert musí hlídkovat při každém zápase, nezazněl. „To mě ani nenapadlo,“ rozesmál se Filip Pavlík. „Ale když o tom tak přemýšlím, jestli nám pomohli k výhře, klidně ho tady budeme mít Mikuláše každý den,“ přidal.

