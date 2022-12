Tomášek zrušil faul, Hořavu nepotěšil: Nemám to rád! V play off to neudělá

Jak situaci viděl sám David Tomášek ? „Měl jsem pocit, že mi jen podjela brusle. Že jsem sám ztratil hranu. Faul to podle mě nebyl. Cítil jsem, že bych to měl udělat, že to bylo správné rozhodnutí. Pak jsem se samozřejmě modlil, abychom to vedení udrželi a dotáhli to k výhře. Možná i díky tomu nám na konci štěstíčko přálo,“ sypal ze sebe po utkání.

Sparta těsný náskok uhájila, vyhrála 1:0. Fair play gesto Tomáška mrzet nemuselo.

Pochopení pro jeho čin však neměl kouč Miloslav Hořava. „Přiznám se, že já tohle nemám rád. Abych to vysvětlil... hráči se tímhle svým způsobem pletou do práce rozhodčím. Jak on může vědět, že nebyl faulovaný? V té rychlosti přece kolikrát nemůže vědět, jestli tam faul byl nebo ne. Pak se stane, že se na video díváme sedmkrát dokola, abychom zjistili, jestli tam faul byl, nebo ne. Rozhodčí na to má chvilku. Buďto zapíská, nebo ne. Je to od hráče nějaké gesto, ale já to opravdu moc rád nemám,“ vrtěl hlavou.

V posledních vteřinách utkání zázračně vytáhl puk z čáry brankář Jakub Kovář , který vyčapal Michala Bulíře. Že by to Spartě karma vrátila? „Pak záleží na tom, jak si to umíte vysvětlit. Jestli je to takhle, tak je to potom v pořádku,“ usmál se Hořava.

Udělal by Tomášek stejné gesto i ve vypjatější chvíli? „V play off to ale asi bude něco jiného. To už takhle hodný nebudu,“ culil se. „No, to by bylo jen dobře,“ dodal trenér Sparty.

Pod Hořavou zůstávají Pražané dál stoprocentní. Vyhráli za tři body všech sedm duelů s novým trenérem. Vydřené výhry pod Ještědem si Hořava cenil. „Výborný zápas! Rychlý, tvrdý. Bylo to o jednom gólu. Jsem rád, že jsme ho dali my a ubránili jsme to. Skvělý výkon brankáře, všichni hráči šli pro vítězství. Oba gólmani podali skvělý výkon, proto byl výsledek jen 1:0. Nezdálo se mi, že by to byl nějak defenzivní zápas. Hrálo se nahoru, dolů. Byly tam šance, souboje. Líbilo se mi to,“ přidal.

Góly Domácí: Hosté: 26:47. Dvořáček Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, Šedivý – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř (C), Frolík – Flynn, Šír, Faško-Rudáš – Vlach, Jelínek (A), Rychlovský. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Mikliš, Moravčík, Němeček, Jandus, Krutil – M. Forman, Sobotka (A), D. Simon – E. Thorell, Horák (C), Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4893 diváků

