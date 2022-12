Vondráček se vrátil do Pardubic: Úplně opačná situace, tehdy byly poslední

Hodně záleželo, jaký uděláte dojem?

„Nervózní jsem byl, dva zápasy se tady nevyhrály, strašně jsem si přál, abychom teď uspěli. Litvínov jsme dokázali porazit, tak dobrý. Snad to půjde takhle dál.“

I když za sebou máte poměrně dlouhou pauzu, chodil jste hodně do soubojů a plnil očekávání, že budete velká dělová koule. Dojem z prvního vystoupení máte sám jaký?

„Spokojený ještě nejsem, šest týdnů jsem nehrál, prakticky ani netrénoval (zranění třísel). Do přípravy jsem zapojil až koncem minulého týdne, takže se nedá říct, že bych se cítil nějak dobře. V závěru zápasu jsem i cítil, že nohy nebyly takové, jako bych sám chtěl. Ale to je jen otázkou času, než se dostanu tam, kam bych rád.“

Zabere i nějakou chvíli, než vstřebáte systém a styl hokeje?

„Chvíli asi ano, ale to nebude problém. Před zápasem jsem se s trenérem chvíli bavil a postupem času si všechno začne sedat.“

Je hodně znátt, že přicházíte do jiných Pardubic než v roce 2017?

„Rozhodně, je to úplně opačná situace. Před čtyřmi roky jsem shodou okolností zhruba ve stejné době odcházel do Komety. Tenkrát jsme byli suverénně poslední. Teď je situace jiná a jsem moc rád za šanci zkusit znovu zabojovat za Dynamo. Doufám, že budu platný.“

Poslední sezonu jste ve Varech posbíral 41 bodů. Před čtyřmi roky asi málokdo čekal, že můžete vyletět takhle vysoko. Přichází i jiný Tomáš Vondráček?

„Nemyslím si, jsem pořád stejný. Dělám pořád ty samé věci.“

Ale čísla určitý progres ukazují, ne?

„Možná jsem trochu vyspěl a sedlo mi angažmá ve Varech. Ale nevím, to ať hodnotí někdo jiný. Já se budu snažit odvádět to samé, co jsem odváděl tam a snad to přinese ovoce.“

Pardubice mají podle jmen slušnou sílu, v lednu ještě přibude Jan Mandát. Jaký je vlastně první dojem z kádru, když už nejste soupeř?

„Skvělý, při zranění jsem hodně zápasů Pardubic viděl a koukalo se na ně fakt s radostí. Přál bych si, abychom takhle pokračovali a povedl se nějaký ten úspěch.“

Úspěch je asi i jeden z důvodů, proč si vás Pardubice vyhlédly. Berte roli, že máte prodat zkušenosti ze dvou titulů s Kometou?

„Jo, v Brně jsem zažil hezká období. Tenkrát na mě nic neleželo, neměl jsem žádnou velkou roli. Ale sledoval jsem staré hráče, jak se chovali. Myslím, že nějak vím, jak ke všemu přistupovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:18. Cienciala Hosté: Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Bučko, Chabada – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Cienciala, Poulíček (C), Paulovič – Říčka, A. Musil, Vondráček – T. Zeman, Rákos, Hyka. Hosté: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Hejduk, Kika – Lučan, Kis. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 7568 diváků

