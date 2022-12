Dynamo jde po titulu, proto Vondráček. A Koffer může dostat důležitou šanci

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Příchod Tomáše Vondráčka do Pardubic je jasným vzkazem, že budoucnost právě nastala. Dynamo jde po titulu jak vyhladovělý vlk po Karkulce. Abyste uspěli v play off, dost se hodí hráči, kteří vědí, kolik úsilí stojí zvednout pohár nad hlavu. Vondráček zažil velkou slávu s Kometou, navíc se z něj stal v Karlových Varech víc než jen velký chlap ze čtvrté pracovní čety. Ale jak se vlastně stalo, že Energie přišla o kapitána?

Vlastně docela jednoduchá věc. Tomáš Vondráček v klubu po sezoně končil, vypršela by mu smlouva. A když si všechno propočítáte a srovnáte? Mohutný svalovec byl sice velmi důležitý hráč. Ale zase ne borec, bez kterého by polovina týmu netrefila na zimák. Energie přežije i bez něj. Spočítala si, že je lepší za něj aspoň teď něco získat (Filipa Koffera) a něco ušetřit (na platu). Z jejího pohledu obchod dává logiku. Neurazíte se, že hráč nemá v klubu zájem působit dál. Věc uchopíte jako realitu a zachováte se tak, abyste si co nejvíc pomohli. Splněno.

Zásadní taky je, proč o Vondráčka Pardubice tak stály. Nejde jen o minulost a dva tituly v Brně. Klíčová je i přítomnost. Dynamo s ním přidá na kilech, centimetrech a vůbec neubere na rychlosti. Dobrá kombinace. Při 189 cm a téměř metráku váhy je Vondráček až raketovým bruslařem. Když rozkýve dlouhé nohy, dost obtížně se chytá. Připomíná tady bývalého snajpra Dynama Petra Sýkoru. Jen není vyložený bomber, spíš hodně důrazný a poctivý útočník. V minulé sezoně si ve 30 letech vytvořil bodové maximum (41), dostal se na kariérní vrchol, je i výš, než byste před pěti roky čekali.

Stal se z něj ideální typ pro play off, navíc Pardubice získaly jednoho z nejlepších útočníků ligy pro oslabení. Právě tady dovede prodat svoji rychlost, kterou postupně nabírá. Vyhovuje mu, že si hodí puk a žene do volného prostoru.

A že Dynamo přišlo o Filipa Koffera? Napadne vás, že ve 22 letech má o dost větší potenciál, než Vondráček. Ale jde o to samé, co pár let zpátky jasně znělo z New York Islanders. Drafty vám sérii play off nikdy nevyhrají. Stejné řeknete o hráči, který má před sebou slibnou budoucnost, ale sami nevíte vlastně jakou. Jak dobrý Filip Koffer jednou může být? Pracant ve třetí lajně, či extraligová obdoba Brada Marchanda? Nebo někde mezi?

Při současném stavu a síle kádru Pardubic si Koffer nedokázal v kádru vybojovat lepší pozici než ve třetí formaci. S návratem Tomáše Hyky do sestavy a příchodem Jana Mandáta by patrně i o ni přišel. Chodil by pracovat do čtvrtého útoku (v lepším případě). Přesilovky? Rozhodně ne. Klíčové chvíle, kdy se láme zápas? Taky ne. Vize, že by se brzy mohl posunout do prvních dvou formací? Vůbec. Tohle není prostředí, kde byste rozvinuli svůj potenciál, pokud nejste supertalent, který dostane i pár zápasů jen pro svoje dovednosti, aby se předvedl a poznal hokej vedle hvězd.

Filip Koffer je stylem hokeje „hajzlík“. Nevadí mu ani menší postava, je dost urputný, dohrává souboje, otravuje. V Karlových Varech může přesvědčit, že dovede ještě víc a za dva roky klidně může mít sezonu lepší než Vondráček v Pardubicích. Pokud se tak stane, bude Dynamo nakonec jasným poraženým ve výměně? Ne. Protože u něj nebyla valná šance, že by se Koffer mohl rozvíjet tak rychle, jak to může dokázat ve Varech.

Pokud Pardubice získají v jednom z příštích tří play off titul a z Koffera se stane hráč, který dělá pravidelně přes 30 bodů, tak budou spokojené všechny strany. Kluby získaly, co chtěly, oba hráči taky. Jen je tedy potřeba mít na paměti, že Vondráčkova mise v Dynamu bude těžší než Kofferova. Pardubice vypadají hodně našlapaně. Ale pořád musíte v play off vyhrát dvanáct zápasů, vyřadit tři soupeře. Kofferovi stačí „jen“ pracovat sám na sobě.

