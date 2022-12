Krošelj vytáhl úžasný zákrok: Ještě, že tak… Chválil Kováře, fandí Chorvatům

Dělal, co mohl. Pochytal 29 střel. Vytáhl i jeden famózní zákrok, kdy lapačkou za tělem zastavil puk padající za jeho záda. Ale ani slovinský brankář Gašper Krošelj nezastavil rozjetou Spartu, Bruslaři prohráli v 27. kole Tipsport extraligy 1:2. „Byl to zápas o jednom gólu. Hráli jsme tři minuty bez brankáře, šest na pět, nedali jsme. Je to škoda, že nemáme bod nebo dva,“ litoval. Mladá Boleslav padla ve třetím duelu po sobě, ve kterých vstřelila jediný gól. Dál se trápí v koncovce.

Jak se cítí gólman v brance, když ví, že musí dostat co nejméně gólů, aby měl tým šanci na bodový úspěch?

„Můžu jen čekat, co se stane. Držím nulu, jeden gól, ale když se trápíme vepředu, tak to pro nás není dobré. Jsme pod velkým tlakem. Je lepší, když vím, že dáme gól a držím výhru na 2:1, 3:1… Když se nám nedaří dát gól, tak musíme více zabrat i my gólmani. Ale doufám, že se to zlepší. Máme dobré hráče, jen máme trochu smůly, protože si vytváříme dobré šance, ze všeho střílíme. Uvidíme, možná se to rozjede na konci.“

Proti Spartě jste odehráli dobrý zápas, ale zase z toho není ani bod.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Spartě se daří, ani nevím, kolik mají vyhraných zápasů od doby, kdy přišel nový trenér. Nachystali jsme se, ale… Nevím, začali jsme dobře my i oni. Přečkali jsme jejich tlak na začátku, rychlou přesilovku. Pak to bylo 1:1, měli jsme šance, které jsme neproměnili. Brankář Kovář zachytal velmi dobře, měli jsme i trochu smůly. Trefili jsme pár tyček, nedali jsme nějaké prázdné brány. To musíme někdy trefit, Sparta dobře blokovala. A stalo se to, co se nám stává často. Že se snažíme dát gól, nevyjde nám to a pak sami dostaneme z protiútoku. Škoda.“

Pochválil jste výkon kolegy Jakuba Kováře, ale i vy jste se ukázal ve výborném světle. Jak jste viděl svůj výkon?

„Díky! Cítil jsem se dobře. Všichni víme, že Kovář je dobrý, je to tak. Oba můžeme podržet svoje týmy. Byl to zápas o jednom gólu. My brankáři jen čekáme, co se stane, když je to 0:0, nebo 1:1. Spartě se podařilo dát gól. Hráli jsme tři minuty bez brankáře, šest na pět, nedali jsme. Je to škoda, že nemáme bod nebo dva.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta Praha 1:2. Osmá výhra hostů v řadě, Bruslaři zapisují třetí prohru za sebou Video se připravuje ...

Na začátku zápasu jste vytáhl famózní zákrok, kdy jste lapačkou zastavil puk padající do branky za svým tělem. Bylo to štěstí?

„Je to tak, překvapilo mě to. Puk šel po ledu do mých bruslí a už jsem myslel, že šel za bránu. Pak jsem ucítil, že ho mám na zádech a už jsem si myslel, že to nebude dobré, že se to může odrazit do brány. Tak jsem lapačkou udělal, co jsem udělal a chytil to. Ještě, že se mi to podařilo chytit, jinak by to byl špatný gól.“

Sledujete fotbalový šampionát v Kataru? Co říkáte na překvapivý postup Chorvatů přes Brazílii?

„Moc ne, protože pro mě se fotbal sleduje v létě, a ne teď, když jsou Vánoce. Takže z toho mám trochu jiný pocit. Slyšel jsem, že postoupili, takže jim gratuluju. Asi to byl těžký zápas.“

Jaký máte s Chorvaty vztah? Je to něco podobného jako Češi a Slováci?

„Asi jo, jsme spřátelené státy. Když nejsme na mistrovství my, tak držíme palce Chorvatsku. Takže jim fandím i já.“

