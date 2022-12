Brigádník Fronk vzedmul Litvínov: Čekal jsem telefon... A ten zazvonil!

„Najel jsem, vystřelil nahoru a padlo to tam. Myslím, že každý gól je stejně důležitý a tu střelu jsem ani neviděl. Vypálil jsem přes beka a jen slyšel, že padl gól. Budu se na to muset podívat znovu,“ vracel se autor přesné rány, jež Litvínov pobídla k obratu.

Fronk dostává přechodné umístěnky z Jihlavy do severních Čech třetí sezonu. Ve stávajícím ročníku si takhle odskočil na extraligovou brigádu už podruhé. Naposledy byl v Litvínově začátkem října, zpátky v sestavě Vervy se objevil po dvou měsících. Proti Vítkovicím dal svůj první gól v nejvyšší soutěži od poloviny února.

„Zazvonil telefon, že mám přijet. Bylo to snad ve středu ráno. Hráli jsme ještě s Duklou ve Frýdku, potom domů a ráno na trénink. Pokaždé k tomu přistupuju stejně. Dostal jsem šanci, budu hrát, co umím a buď budu dělat věci správně a zůstanu, nebo ne, a půjdu,“ líčil Fronk.

Jeho předchozí litvínovský melouch netrval dlouho. Poroučel se po dvou utkáních. V prvním strávil na ledě šest a půl minuty, ve druhé něco málo přes minutu. „Byl jsem určitě zklamaný. Hrál jsem necelé dva zápasy, spíš jenom třetinu. Šel jsem brzy pryč, ale věřil, že se vrátím. Výsledky začátkem sezony nebyly tak dobré, takže se tým měnil, trenéři taky. Vždycky bylo potřeba něco udělat. Čekal jsem. Čekal jsem telefon a ten zazvonil,“ vracel se.

Na začátku sezony hrál ještě pod trenérem Vladimírem Růžičkou, teď mužstvo vede štáb v čele s Karlem Mlejnkem. „Pod každým je hra trochu jiná, vždycky je to změna. Nějaké taktické věci se změnily. Když jsme po první třetině prohrávali 1:3, trenéři nás upozorňovali hlavně na věci v obranném pásmu. Vítkovičtí si často sjíždějí, takže je potřeba držet si svého hráče, být vždycky na straně své brány. To byla asi hlavní věc, kterou jsme potřebovali zlepšit. Zapracovali jsme na tom, což bylo ve druhé třetině asi vidět. Vyrovnali jsme a ve třetí jsme to rozhodli,“ dodal Fronk.

