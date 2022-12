„Nájezdové šachy“ s rolbou i ostrá bitka. Bitva Vítkovic s Plzní bavila

Vítkovice sice v předešlém kole přišly o čtrnáctizápasovou bodovou sérii, ale doma vyhrály jedenáct z dvanácti duelů. Plzeňští pro změnu vyhráli šestkrát za sebou. Druhý proti pátému. Bylo znát, že oba týmy jsou v laufu, přestože se dlouho hrálo bez gólů.

Ostrou bitkou duel ve 30. minutě ozdobili Marek Kalus a Michal Houdek. Chvíli se poštěkávali před bránou, pak na sebe houkli, zahodili rukavice a šli do sebe. „Jo, Houďas (Houdek) je silný hráč a bitek se nebojí,“ ocenil plzeňský útočník Jakub Pour. „Vyrovnaná bitka, to k hokeji patří. My jsme jim zaklepali a pokračovali dál.“

Vítkovice - Plzeň: Po střetu s brankářem Pavlátem se do sebe pustili Kalus s Houdkem Video se připravuje ...

Ostravané dvakrát dotahovali manko (0:1 a 1:2). Trenérům v poslední třetině vyšel tah s prohozením formací. Vůbec poprvé sezoně, nepočítáme-li zranění, rozdělili cizineckou legii Peter Mueller – Peter Krieger – Roberts Bukarts. K Američanům šel rozjetý Petr Fridrich. A Bukartse trenéři zařadili k Dominikovi Lakatošovi a Rostislavovi Maroszovi. Oba útoky se poté gólově prosadily.

„Tohle rozhodlo,“ přikývnul vítkovický trenér Miloš Holaň. „Bylo to poprvé, co jsme kluky rozhodili. Něco nám chybělo – hlavně tlak do brány. A Frigo (Petr Fridrich) to rozhýbal. Obě lajny daly gól, povedlo se to.“

Fridrich, čerstvě povolaný do národního týmu, potvrdil formu posledních měsíců. Jde nahoru, v každém zápase je nebezpečný, umí šance připravit i skórovat. Rutinérsky rozjel akci na 2:2. K vítězné brance v prodloužení, kdy Plzeňští zkoušeli risk bez brankáře, mu chybělo jen pár setin. Trefa přišla těsně po siréně.

„Věděl jsem, že zbývá pár sekund, chtěl jsem co nejrychleji vystřelit,“ popisoval Fridrich. „Snažil jsem se puk srovnat na hokejce, aby to zase nevypadalo blbě, že to pošlu vedle. I tak šla střela k tyči, ale po čase. Chybělo málo.“

Rozhodit se tím nenechal, v nájezdech suverénně proměnil. Za hlavu hodil i kuriózní problémy s rolbou. Ta stávkovala. Při prvním pokusu za sebou nechala hromady sněhu. Když je pomocná četa odklidila a trenéři se s rozhodčími dohodli, že se nájezdy pojedou i tak, rolba se na led vrátila.

Plzeňský trenér Petr Kořínek ji sice gesty posílal zpět, ale nakonec to rolbař přece jenom znovu zkusil. Zase marně. Další hromada sněhu. Za zvuků večerníčkového hitu Pat a Mat se rolba vracela do útrob. A hned dvěma plzeňským střelcům – Jakubovi Schleissovi a Kryštofovi Hrabíkovi pak puk při nájezdech utekl. Následky stávkující rolby?

„Jeli jsme nájezdy na půlce, kde možná bylo víc sněhu, ale nechceme se na to vymlouvat,“ reagoval trenér Kořínek. „Pro oba to bylo stejný, prostě jsme nájezdy nedali. Když se rolba pokazila, bylo tam hodně sněhu. Shrabal se, ale sudí pak nabídli, že by se led přece jenom udělal. Souhlasili jsme a dopadlo to stejně. Tušili jsme to, za minutu rolbu asi neopraví...“

Vítkovický trenér Miloš Holaň nad kuriozitou pokrčil rameny. „Chtěli jsme se soustředit na nájezdy, tohle neovlivníme, podmínky byly stejné.“ V tu chvíli spíš trenéři řešili, kdo se postaví do brány. Lukáš Klimeš? Nebo Libor Kašík, který byl na lavičce jako dvojka coby výpomoc ze Zlína kvůli nemoci Aleše Stezky?

„Víme, že Libor nájezdy chytá velice dobře,“ přitakal Holaň. „Byla alternativa, že kdybychom dostali dva tři góly, změnili bychom brankáře. Ale Klimson (Klimeš) chytal i nájezdy výborně, velká pochvala.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:56. Krieger, 47:50. Marosz, . Mueller Hosté: 39:59. Schleiss, 45:48. Pour Sestavy Domácí: Klimeš (Kašík) – Koch, Raskob, Grman, Mikuš, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář – Lakatoš (A), Marosz, Fridrich – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Kalus, Dej, Bernovský – R. Půček, L. Krenželok (C), Lednický. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Budík, Piskáček (A), Houdek, Kaňák, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Pour – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 425 diváků