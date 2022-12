Lakatoš ne, Fridrich ano. Zasloužená repre, vysokoškolák táhne Vítkovice

Na Švýcarský pohár byl Petr Fridrich, na rozdíl od svého parťáka Dominika Lakatoše (28 zápasů - 13+17), nominovaný. Zaslouženě, herně jde stále nahoru, je oporou Vítkovic. Za 28 zápasů nasbíral 14 bodů (7+7). Nominovaný byl i brankář Aleš Stezka, ale ten kvůli nemoci poslední dva ligové zápasy vynechal a nejede ani na sraz.

Petře, čeká vás druhá reprezentační zkušenost, jak se na akci těšíte?

„Moc, je to super zkušenost. Zažil jsem to poprvé na jaře, kdy jsem v národním týmu vlastně vydržel celkem dlouhou dobu, což jsem ani vůbec nečekal (5 zápasů - 1+2). Užil jsem si to a těším se zase do Finska a do Švýcarska. Je to parádní zkušenost, tyhle zápasy jsou určitě o level výš.“

Hned při premiéře v reprezentaci jste dal gól a na další nahrál. Chystáte něco podobného?

(usměje se) „Chystám, chytám, uvidíme, jak to dopadne. Budou to těžké zápasy, ale moc se těším. Zahrát si s nejlepšími finskými, švýcarskými a švédskými hokejisty je paráda. Konkrétně švýcarský hokej se mi na minulém turné moc líbil.“

Po prohře v Litvínově (3:5) jste přišli o sérii čtrnácti zápasů v řadě, ve kterých jste bodovali. Bylo důležité se proti Plzni znovu zvednout?

„Bylo to určitě důležité. I předchozí zápasy doma, i když jsme je vyhráli, nebyly herně úplně ideální. Takže jsme určitě rádi, že jsme vyhráli a naše domácí série trvá (13 zápasů - 12 vítězství, 36 bodů, skóre 51:25). Bylo to důležité i kvůli gólmanovi (Lukáš Klimeš), protože v Litvínově jsme mu moc nepomohli. I teď tam padly takové blbé tečované góly, kdy s tím nemůže vůbec nic dělat. Ale celý zápas, i nakonec v nájezdech, nás perfektně podržel.“

Na konci prodloužení jste střílet do prázdné, měl jste ponětí o čase?

„Věděl jsem, že zbývá pár sekund, takže jsem se snažil co nejrychleji vystřelit. Potřetí se pak zkoumalo video a tentokrát to bylo v náš neprospěch. Bylo to po čase, nevím ani kolik. Myslím, že to bylo hodně málo. Ale nakonec jsme vyhráli, máme dva body, jsme spokojení.“

Musel jste si puk před střelou na hokejce ještě rovnat?

„Jo, zase kdybych to trefil vedle, tak by to vypadalo blbě, že? (usměje se) Takže jsem si to narovnal co nejrychleji, abych si byl jistý, že trefím. I tak jsem si, když puk letěl trošku k tyči, nebyl úplně jistý.“

Před nájezdy stávkovala rolba. To jste si na soupeře nachystali?

(zasměje se) „Vypadá to blbě, ale vymyšlené to nebylo. Kluci z Plzně asi nebyli moc rádi, že problémy s rolbou byly, protože sníh je asi rozhodil i psychicky. My s tím ale nic nenaděláme.“

Na nájezdy se čekalo poměrně dlouho, nebyl spíš problém s vychladnutím?

„Není to úplně příjemné, zvlášť třeba pro ty, co nehrají prodloužení. Ale zase jsme se uklidňovali, že vychladne i jejich gólman. (usmívá se) Říkali jsme si, že vychladne, bude studený a my góly dáme.“

Z nájezdů jste nakonec skórovali pouze vy, Peter Mueller a Martin Lang. Marosz, Bukarts, Lakatoš, Schleiss, Pour, Hrabík a Rekonen neuspěli. Jak jste o svém nájezdu uvažoval?

„Do poslední chvíle jsem čekal. Gólman byl celkem vyjetý, tak jsem naznačil bekhend, který měl ale celkem pohlídaný. Pohlídanou měl i střelu, tak jsem zakončil mezi nohy.“