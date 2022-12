Návrat zlatého střelce číslo dva? Oceláři lanaří zkušeného beka

Zkušenosti, přehled i ocelářské srdce. To vše by mohl do týmu úřadujících mistrů znovu přinést obránce Vladimír Roth (32). Návrat ofenzivního beka, autora zlatého gólu z finále 2019, který byl v projektu deníku Sport a webu iSport.cz zařazen do třinecké Sestavy snů, je znovu ve hře.

Vladimír Roth odehrál za Oceláře osm sezon (2012-20). Kromě titulu z roku 2019 s klubem získal i stříbro (2015), za 357 zápasů nasbíral 182 bodů (50+132). K tomu má extraligový bronz se Slavií (2010), kde hokejově vyrůstal. Právě za Slavii hraje Vladimír Roth i teď. V Chance lize má ze 13 zápasů 8 bodů (4+4).

Do Třince by se mohl vrátit podruhé. Poprvé to bylo v lednu 2021, ale tehdy odehrál jen jeden zápas za partnerský klub ve Frýdku-Místku, do ligy nenaskočil. V extralize Roth kromě Slavie a Třince hájil barvy Liberce, Českých Budějovic a naposledy v minulé sezoně Komety Brno (41 zápasů - 1+13).

Oceláři posilu do obrany hledají už nějaký čas. Potvrdil to nedávno i trenér Zdeněk Moták. „Přemýšlíme o hráčích, skautujeme, ale je to otázka trhu. Víte, Švýcarsko je bohatá a krásná destinace, Švédsko je dobrá hokejová destinace a Finsko také. Cizinci asi hledají cestu tam. Uvidíme, co se nakonec povede.“

Třinec hraje v úterý s Karlovými Vary (17) a ve čtvrtek v Ostravě s Vítkovicemi (17.30). Technické záležitosti Rothova návratu jsou aktuálně v řešení, zatím to podle informací deníku Sport a webu iSport.cz vypadá spíše tak, že se Vladimír Roth ke svému bývalému týmu připojí až po těchto dvou zápasech.

