Sparta „1:0“ Praha. Tohle je play off, chválil Tomášek. Zpět je Klimek

Třinec, Liberec a teď už i Olomouc. Třikrát 1:0, tři čistá konta pro Jakuba Kováře . Sparta po vzoru katarského mistrovství světa najela na přelomu listopadu a prosince na fotbalový mód a sbírá body nejtěsnějším možným rozdílem.

„Velkej posun,“ pochvaloval si David Tomášek .

Právě člen první pražské lajny byl jediný, komu se podařilo skórovat. Nerozpakoval se, po Moravčíkově pasu napřáhl a potrestal Oleszovo vyloučení. Tomášek se trefil před reprezentační pauzou, během ní do sítě Finska a pak ihned po návratu na extraligový led.

Slušná forma. Ale taky pěkné nervy, protože za hákování a podražení strávil šestadvacetiletý pravák čtyři minuty na trestné. Takřka pět tisíc „kohoutích“ fanoušků hnalo borce za vyrovnáním, leč nezdařilo se.

„Byly to nervy, ale přišlo mi to takové... Ne, radši se nebudu vyjadřovat, prostě jsme udělali fauly. Nejdřív jsem něco hasil, pak jsem asi blbě vystoupil. Zrekapituluju si to a poučím se, nesmím to dělat,“ káral sám sebe.

Zbytečně. Nejproduktivnější sparťan (8+15) potvrdil, že mu to lepí. A taky odvrátil historický zápis, protože HCS ještě nikdy s Morou neprohrála třikrát za sebou. Teď to po výsledcích 0:4 a 2:5 v nynější sezoně hrozilo, nakonec k tomu ale nedošlo. Třetí Hanáky vítězové stáhli na jediný bodík.

„Byla to klasika po pauze: nejdříve rozlítaný průběh a nedodržování systému, ale postupem času už jsme hráli jednodušeji,“ popisoval Tomášek průběh.

„Víme, kde jsou v tabulce oni a kde my. Dvakrát jsme proti nim hráli špatně, takže jsme chtěli nastoupit jinak. Hrají velmi dobře, jsou právem nahoře. Udrželi jsme to díky Kovimu a možná i troše štěstí,“ uznal sympaticky a připomněl poměr střel na bránu 34:18 pro domácí.

V jejich dresu se po šestitýdenní přestávce objevil forvard Lukáš Klimek, jenž absentoval kvůli zlomené lícní kosti. O běžné hokejové zranění však nešlo, určitě to máte ještě v paměti...

Odehrávala se poslední minuta zápasu v Pardubicích, Klimek fauloval u mantinelu Davida Musila, což on, jeho bratr Adam a v úvodu ani bek Michal Hrádek nenechali jen tak. Strhla se nerovná bitka, po které musel Klimek na operaci.

Následný čtyřzápasový trest za faul si tak „odpykal“ na marodce. „Byly ve mně rozpačité pocity, přemítal jsem si, jestli jsem do toho měl jít, nebo ne... Ale pak jsem to spíš hodil za hlavu a moc se tím nezabýval. To je prostě hokej,“ vyprávěl blonďák, který si fyzičku udržoval bezkontaktním bruslením a posilovnou.

V úterý na levém křídle druhé lajny zvládl přes 13 minut. „Musím si zvyknout na zápasové tempo, už jsem však úplně zdravý,“ přikyvoval.

Olomouc čekají ve čtvrtek venku Karlovy Vary, Sparta přivítá Plzeň. „Další souboj o vršek tabulky, těším se na dobrou atmosféru. Pak si užijeme Vánoce a Spengler Cup,“ usmíval se Tomášek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:06. Tomášek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rutar, Mareš, Škůrek, Švrček, Řezníček, T. Černý – Bambula, Knotek (A), Orsava (A) – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Kusko, Strapáč, Olesz. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Jandus, Polášek (A), Mikliš, Němeček, Krutil, Tomek – E. Thorell, Horák, Tomášek – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4798 diváků

