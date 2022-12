SESTŘIHY: Sparta smetla Plzeň, Kovář má pátou nulu. Sedlák začal výhrou

Ocelář Daňo řídil první triumf v derby

Třinečtí otevřeli zápas aktivně, ale první šanci dopřáli paradoxně ve vlastní přesilovce soupeři, který přečíslení dva na jednoho nedotáhl a Chlána ve čtvrté minutě vychytal Mazanec. Pak už hosté mírnou převahu přetavili v gól, když Daňo v 10. minutě před Stezkou jemně tečoval Nestrašilovo nahození.

Ke konci první dvacetiminutovky se nadechli i domácí, ale Lakatošův pokus zblízka zastavil Mazanec. I další vyloženou šanci si Vítkovice vytvořily v oslabení: Fridrich ve 29. minutě vypíchl puk, ale sólo od vlastní modré čáry zakončil neúspěšným pokusem mezi Mazancovy betony.

Sérii zahozených vítkovických šancí završil Kalus, který u tyčky nepřekonal Mazancův beton. A tak do rozhozené domácí defenzívy v 38. minutě vpadl Hudáček, položil si povyjetého Stezku a kličkou do bekhendu podruhé chladnokrevně zavěsil. Asistenci si připsal i třinecký brankář Mazanec.

Hosté se v třetí části upnuli na obranu, která vítkovický platonický tlak dlouho rozrážela. Daňo mohl třetím gólem rozhodnout, Stezka si však s jeho průnikem poradil. Až v 53. minutě dokázali domácí využít početní výhodu, Krenželok zblízka zasunul puk do brány a rozpoutal závěrečnou ofenzívu. Krieger měl v 58. minutě na holi vyrovnávací trefu, ale Mazanec Oceláře - stejně jako v následující power play při bekhendové dorážce Fridricha - podržel.

I třetí derby sezony tak skončilo výhrou hostujícího celku.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem. Nám to dneska trochu drhlo a dvě třetiny jsme se nemohli prosadit. Ale šancí jsme měli více. Paradoxně jsme je měli v oslabení, kdy jsme dvakrát ujeli. Gól přišel asi už trochu pozdě. Od té doby jsme byli jasně lepší, a i když nerad používám v hokeji slovo štěstí, dneska nám v závěru nepřálo. Skákalo nám to tam kolem tyček, měli jsme šanci do prázdné branky, ale vyrovnat se nepovedlo.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Vyrovnaný zápas s dobrým koncem pro nás. Já jsem byl rád, že jsme odskočili do dvougólového náskoku, to nám pomohlo. Bohužel v třetí třetině jsme inkasovali v oslabení a domácí rozpoutali velký tlak. Závěr byl poměrně hektický, ale domácí šance jsme přečkali. Mám velkou radost.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:28. L. Krenželok Hosté: 09:48. Daňo, 37:31. Hudáček Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kalus, Dej, Lednický – L. Krenželok (C), Marosz, Krejsa – Bernovský. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Havránek, M. Doudera, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Ročák – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský. Rozhodčí Hradil, Šír – Axman, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 833 diváků

Válek prodloužil Vervě sérii výher

Od začátku duelu byli rychlejší a pohyblivější Severočeši. Nebezpečnou střelou z prostoru mezi kruhy se prezentoval Šalda, na protější straně zahrozil Valský. Jurčík se svým nápřahem v sedmé minutě sice ještě nenašel cíl, ale v pokračující akci střelou z levé strany otevřel skóre Zygmunt.

Z domácích byl poté znovu neúspěšný Valský, šanci měl i litvínovský Zdráhal. Ve 13. minutě vyrazil Hrachovina kotouč před sebe a nedůsledně střežený Estephan mířil přesně do odkryté branky. Jihočeši se střelecky probudili v přesilovce na konci úvodní části. Střelou švihem od modré čáry kontroval Percy, brankář Zajíček měl zakrytý výhled a kotouč mimo jeho dosah tečoval Čachotský.

Domácím se vymstil dvojnásobný menší trest Lukáše Pecha, který se přenášel do druhé třetiny. Tlak Litvínova v přesilovce zužitkoval ze skrumáže Válek. V dalším průběhu se vyznamenali brankáři: Hrachovina zastavil Zdráhala, Zajíček vychytal Gulaše.

Před polovinou druhého dějství Motor uzavřel soupeře více než dvě minuty v obranném pásmu, obléhání skončilo až vyloučením Zemana. Českobudějovický tým se v dalším průběhu trápil spíše sám se sebou, ale pomohla mu početní výhoda před druhou sirénou. Kapitán Gulaš napřáhl z vrcholku kruhů v ose kluziště a znovu snížil na rozdíl jediného gólu.

V úvodu třetí části sehráli domácí neúčinně přesilovku a brzy dostali čtvrtý gól. Kotouč protlačil za brankovou čáru Demel, což potvrdil videozáznam. Domácí potom darovali Litvínovu dvouminutovou výhodu pět na tři, kterou Severočeši využili ke zvýšení náskoku - zblízka se trefil Sukeľ. V závěru měl velkou šanci ještě Kudrna, také domácí Dzierkals prokličkoval až před Zajíčka, ale skóre se už nezměnilo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:04. Percy, 38:26. Gulaš Hosté: 06:25. Zygmunt, 12:49. Estephan, 21:53. Válek, 46:45. Demel, 49:16. Sukeľ Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Gazda – Strnad, Hanzl, Gulaš (C) – Dzierkals, Pech (A), Valský – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Drančák, Vopelka, Tomeček. Hosté: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Šalda, Wesley – Kudrna, Sukeľ (C), Válek – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Jurčík, Zygmunt – L. Stehlík, Gut, Berka. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Svoboda Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 008 diváků

Lukáš už má pět čistých kont

Po sérii neúspěchů sáhli trenéři karlovarské Energie razantním způsobem ke změnám v sestavě, kde oproti předchozím zápasů nezůstala prakticky žádná z útočných formací ve stejném složení. Zároveň se dnes také domácím fanoušků představila již druhá akvizice z Finska, a to útočník Juusola, který nastoupil ve třetí formaci společně s Grígerem a Kofroněm.

Tým Energie sice začala aktivněji, když si v úvodních osmi minutách vytvořil dvě slibné příležitosti Gríger, avšak bez brankového efektu. Na druhé straně to byla Olomouc, která v 10. minutě prakticky z prvního vážnějšího výpadu otevřela díky Nahodilově bekhendové dorážce skóre.

Po sérii vyloučení, kdy domácí dostali šanci hrát 21 sekund ve čtyřech proti třem, se na konci úvodního dějství dostali ke slovu opět hráči z Hané - ve 20. minutě nahození Pláška od modré čáry šikovně za Lukešova záda tečoval Navrátil a po potvrzení jeho zásahu videorozhodčím mohli hosté slavit navýšení vedení na dvě branky.

Karlovarským hráčům ve druhé třetině nedodala potřebný herní impulz ani výměna brankářů, když Lukeše vystřídal Habal. Oku nepříliš lahodící hra, jež byla rozkouskována častými vyloučeními a řadou šarvátek z obou stran, pokračovala i v této části hry.

Hráči Energie marně dobývali obranný val hostů ve středním pásmu a když už prošla Rachůnkova střela k brance Lukáše, zastavila ji pravá tyč. Na druhé straně svěřenci kouče Tomajka opět z minima vytěžili maximum. Ve 37. minutě krátkou přesilovku čtyř proti třem bleskově využil Knotek po ideální Nahodilově nahrávce.

S přehledem hrající Olomouc v čele s výborným Lukášem v brance a také díky obětavé hře v obranném pásmu si ve třetí třetině tříbrankové vedení již s přehledem pohlídala a nedala domácím šanci utkání nějakým způsobem zdramatizovat.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 09:09. Nahodil, 19:28. Navrátil, 36:52. Knotek Sestavy Domácí: Lukeš (21. Habal) – Huttula, Pulpán (A), Bartejs, Stříteský, Rulík, Havlín, Rohan – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Hladonik, Koffer – Juusola, Gríger, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kružík. Hosté: Lukáš (Frgál) – Ondrušek (C), Galvas, Mareš, Rutar, Švrček, Řezníček – J. Káňa, Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Orsava (A) – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Kunc, Strapáč, Olesz – Anděl. Rozhodčí Horák, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2803 diváků

Plekancovy tři body k bodům nestačily

Rytířům nestačily k zisku ani tři body za gól a dvě asistence kapitána Tomáše Plekance. Padesátiletý hrající majitel Kladna Jaromír Jágr ve třetím vystoupení v sezoně poprvé nebodoval.

Jako první zahrozil domácí Pytlík, který ale neměl přesnou mušku. V 4:07 se radovali z vedení hosté. Zpět k modré čáře vybruslil Radovan Pavlík, z otočky našel na pravém kruhu Okuliara a ten překonal Bowa střelou na lapačku.

Za 128 sekund bylo vyrovnáno, protože Kubík našel nepokrytého Plekance, jenž poslal puk k pravé tyči Růžičkovy branky. V polovině první třetiny při Lvově vyloučení Rytíři otočili stav. Plekanec nabil na pravý kruh Kubíkovi, který překonal přesouvajícího se hradeckého gólmana.

Ve 14. minutě smazal ztrátu Radovan Pavlík, když po Okuliarově přihrávce využil clony před Bowem a radoval se z branky po osmnáctizápasovém půstu. Za 83 sekund se při Doležalově vyloučení vrátili Rytíři do vedení: Plekancovu přihrávku usměrnil za Růžičku Beran. Při Cingeľově trestu už Mountfield odolal.

Kladno mohlo svůj náskok zvýšit ve druhé třetině. V přečíslení ale nezamířil přesně z levého kruhu Kubík a Růžičku nepřekonal po Jágrově přihrávce ani Michnáč.

Ve 29. minutě při Dotchinově vyloučení mohl vyrovnat Lalancette, jenže ztroskotal na Bowovi. V čase 33:49 už se hosté dočkali a Jankovo nahození tečoval úspěšně Pilař. Královéhradečtí měli převahu, ale kladenský gólman si poradil i s nebezpečným pokusem Kevina Klímy.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Rytíři ubránili při Jágrově trestu. Těsně po skončení přesilovky se dostal před Bowa Okuliar, ale puk za něj nedotlačil. Potom měl možnost na straně domácích tísněný Zikmund. Ve 48. minutě však zužitkovali stupňující se tlak hráči Mountfieldu a Lev z pravého kruhu trefil bližší horní roh Bowovy branky.

V čase 56:47 se po vhazování v levém kruhu dostal sám před kladenského gólmana Radovan Pavlík a pojistil náskok hostů. Za 44 sekund se dostal Mountfield do přečíslení a Kevin Klíma po Jerglově přihrávce dovršil výsledek.

Ohlasy trenérů

Pavel Skrbek (Kladno): „Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře, dostali jsme gól. Neměli jsme vůbec žádný pohyb, do hry jsme se vrátili přesilovkami a vedli jsme 3:2. První půlka druhé třetiny nebyla špatná, v té druhé už to tak dobré nebylo. Ve třetí třetině to bylo o jednom gólu, který jsme bohužel Hradci darovali nepokrytým hráčem. Pak jsme to trošku otevřeli a po individuálních chybách to nakonec skončilo 3:6. Bohužel nám chybí ve hře víc obětavosti. Na místě, na kterém se nacházíme, bych v tomto směru očekával trošku víc.“

Petr Svoboda (Mountfield HK): „Vstup do utkání nebyl z naší strany špatný, vedli jsme 1:0. Pak jsme se ale nechali zbytečně vyloučit a víme o síle Kladna v přesilovkách. Speciálně jsme se na to připravovali, ale nebylo nám to nic platné, protože to dobře sehráli. Drželi jsme se na dostřel, bylo to 2:3. Ve druhé třetině to bylo zase bez pohybu, prohrávali jsme osobní souboje a Kladno bylo živější. Nevím, proč nejsme schopní zahrát náš výkon. Zaplaťpánbůh, že jsme tu druhou třetinu vyhráli 1:0 a šlo se za nerozhodného stavu do té třetí. Bylo to o jednom gólu, který jsme dali my. Pomohli jsme si pár špinavými góly. Kladno otevřelo hru a nám to tam napadalo. Ceníme si vítězství za tři body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:15. Plekanec, 09:25. Kubík, 14:52. Beran Hosté: 04:07. Okuliar, 13:29. R. Pavlík, 33:49. Pilař, 47:49. Lev, 56:47. R. Pavlík, 57:31. Kev. Klíma Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Slováček, Cibulskis, Babka – Brodecki, Plekanec (C), Kubík – O. Bláha II, Indrák, Pytlík – M. Procházka, Filip, Jágr – Michnáč, Zikmund (A), Melka – Beran. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Marcel, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Piegl – Cingel, Lalancette, Lev (A) – R. Pavlík, Pilař, Okuliar – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Doležal, Štohanzl, Kel. Klíma. Rozhodčí Sýkora, Ondráček – Ondráček, Rampír Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2047 diváků

Skvělý nástup Sedláka, pak ale Bruslaři trápili

Sedlák kličkou za brankou udržel puk a následně si připsal nahrávku u trefy Dvořáka, jenž ve čtvrté minutě střelou od modré čáry prostřelil Krošelje. Necelé čtyři minuty pak stačily Mladé Boleslavi na odpověď. Mezi kruhy se objevil osamocený Eberle, který převzal přihrávku a v situaci proti Frodlovi nezaváhal. Pardubický brankář potom zachránil svůj tým zákrokem při hře čtyři na čtyři, stav 1:1 se neměnil.

A to ani ve druhé třetině, v níž už domácí hráči neměli takovou střeleckou převahu jako v té úvodní. Pokračoval vyrovnaný duel, v němž za Středočechy Stránský orazítkoval tyčku pardubické branky. Domácí nevyužili přesilovou hru nebo zajímavou situaci po akci Adama Musila s Vondráčkem.

V úvodu třetího dějství se Pardubičtí usadili v útočném pásmu, ve velké příležitosti však Cienciala přestřelil odkrytou branku. Domácí mohli rozhodnout i v závěru, kdy v 58. minutě střílel Poulíček mimo, zápas se tak protáhl až do prodloužení.

V něm ujel boleslavský Eberle, ale podruhé v utkání Frodla nepřekonal. Pardubický gólman chytil i střelu Kantnera v situaci dva na jednoho. V závěru prodloužení byl podražen Hyka, Dynamo tak 22 sekund před koncem prodloužení rozehrálo přesilovku, ale stav 1:1 už se nezměnil. V nájezdech se trefili jen domácí útočníci Hyka a Cienciala. Hosté ze čtyř pokusů ani jednou neskórovali.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:31. T. Dvořák, 65:00. Hyka Hosté: 07:25. Eberle Sestavy Domácí: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Cienciala, Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Kaplan, A. Musil, Vondráček. Hosté: Krošelj (Novotný) – Jánošík (A), R. Jeřábek, Štich, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Pláněk (A) – Šmerha, Lantoši, J. Stránský (C) – Kotala, Eberle, Fořt – Hradec, Bičevskis, M. Beránek – M. Simon, J. Půček, Kantner. Rozhodčí Hribik, Cabák – Lederer, Kis Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8979 diváků

Zazářil pracant Derner

Úvodnímu vhazování předcházel slavnostní ceremoniál, při němž Bílí Tygři uvedli do svého Klubu legend bývalé dlouholeté hráče a funkcionáře klubu Františka Vozku a jeho syna Tomáše a dostalo se také na bývalého kapitána Severočechů Branka Radivojeviče.

Začátek zápasu patřil domácímu Liberci, který šel brzy také do vedení. Již v páté minutě podpořil rychlý protiútok obránce Derner a přesnou střelou k tyči otevřel skóre. Odpovědět mohl hostující Kollár, Kváča si ale připsal dobrý zákrok. Na straně domácích poté zahrozili Flynn a Faško-Rudáš, také Furch byl však pozorný.

První přesilovku v zápase si zahráli Bílí Tygři a blízko druhému gólu byl Birner, Furchovi ale pomohla pravá tyčka. Jen 16 sekund před koncem první třetiny tak Kometa z ojedinělé akce dokázala vyrovnat. Po chybě v liberecké defenzivě nahrál Holík Ščotkovi a ten střelou bez přípravy propálil Kváču.

V úvodu druhé části se v dobré pozici mezi kruhy objevil Filippi, Furch ale jeho pokus ukryl v lapačce. Následovala přesilovka Severočechů, největší šanci ale měl brněnský Kratochvíl. Kváča však jeho samostatný únik skvěle zlikvidoval.

Skóre zápasu se znovu měnilo ve 29. minutě. Po dobrém tlaku domácích v útočném pásmu našel Frolík nikým nehlídaného Flynna a ten střelou pod Furchovu vyrážečku vrátil Bílým Tygrům vedení - 2:1. Kometa mohla ihned odpovědět v přesilové hře, nesehrála ji ale vůbec dobře. Na rozdíl dvou branek tak mohl v závěru druhé dvacetiminutovky zvýšit Ivan, Furch však proti jeho šanci vytáhnul parádní zákrok.

Hostující brankář se musel činit také na začátku třetího dějství, když skvělým zásahem ramenem zkazil gólovou radost Frolíkovi. Na opačné straně se až před Kváču protáhl Sedláček, také liberecký brankář svůj tým podržel. Moravané se s postupem času museli stále více tlačit dopředu, obrana domácích byla však pozorná. Hosté to pak v závěru zkusili při hře bez brankáře, Liberec ale výhru uhájil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:14. Derner, 28:27. Flynn Hosté: 19:44. Ščotka Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Ivan, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Dlouhý, Hrníčko. Hosté: Furch (Čiliak) – Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Holland, Ďaloga, Ščotka, Gulaši (A) – Flek, Holík (A), Horký – Zaťovič (C), Kollár, Dufek – Malý, Strömberg, Koblížek – I. Sedláček, Süss, Kratochvíl. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Kajínek, Hynek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4 770 diváků

Pražané i bez všech opor vymazali Indiány

Domácí v sestavě bez trojice obránců základního kádru - Kempného, Němečka a Krejčíka - byli od začátku utkání výrazně aktivnější. Západočeši sice přežili první oslabení, čtyři sekundy po návratu vyloučeného Poura na led ale otevřel skóre Forman, který usměrnil za záda brankáře Pavláta střílenou přihrávku Horáka.

Sparta pokračovala v útočném módu a o 49 sekund později skončil puk v plzeňské brance podruhé, kontrola u videa ale prokázala, že prošel pod špatně upevněnou konstrukcí. Pražany to ale nemrzelo dlouho, o 13 sekund později se totiž prosadil opět Forman a tentokráte už jeho gól platil.

Indiáni poté přežili i druhé oslabení, ale obraz hry se neměnil. Sparta útočila a zatímco Kovář v její brance se nudil a v první třetině si připsal jen dva zákroky, Pavlát byl v permanenci. Jen jeho zásluhou neprohrávali hosté výraznějším rozdílem.

Na začátku druhé části Sparta bez problémů přežila první přesilovou hru soupeře a pokračovala ve své aktivní hře. Jen se jí příliš nedařilo v koncovce. Pavlát však měl výrazně více práce než Kovář.

V polovině utkání trefil Sobotka tyč, gólu se ale domácí dočkali až o pět minut později. Piskáček zastavil Řepíka ve slibné šanci jen za cenu faulu, rozhodčí nařídili trestné střílení a domácí kapitán se nemýlil. Před exekucí se poradil s trenérem brankářů Sparty Přikrylem a jistě Pavláta překonal.

Do jedné z mála slibnějších šancí hostů se dostal ve 40. minutě Kodýtek, svůj brejk ale zakončil střelou, se kterou si Kovář bez větších problémů poradil.

I nadále byl ale v permanenci zejména Pavlát, ve třetí části zlikvidoval šance Safina nebo Řepíka. Sobotka trefil podruhé tyč. Sparta dovedla utkání, které sledovalo přes 12 tisíc diváků, bez problémů do vítězného konce.

Ohlasy trenérů

Hans Wallson (Sparta): „Pro nás to bylo dobré utkání, celých 60 minut. Chtěli jsme dobře začít, což se nám povedlo, a zápas jsme kontrolovali až do konce. Dobře jsme forčekovali, vraceli se do obrany a podali jsme dobrý týmový výkon. Bylo fajn vidět, že jsme stále hráli ve skvělé atmosféře, kterou fanoušci vytvořili.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Do utkání jsme špatně vstoupili a celkově se nám vůbec nepovedlo. Nehráli jsme dobře, přesilovky nám nešly, Sparta byla jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrála. Musíme si k zápasu něco říct, poučit se a vrátit se k základním věcem, které nás zdobily. A zapomenout na tohle utkání. Bylo to jeden z nejhorších výkonů za dobu, co jsme s kolegy u mužstva. Nechci se vymlouvat, máme ale nějaké zdravotní problémy. To má každý tým.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:00. M. Forman, 06:02. M. Forman, 34:13. Řepík Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Krutil, Polášek (A), T. Tomek, Mikliš, Jandus, Pohl – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Dvořáček. Hosté: Pavlát (Vondraš) – Kaňák, Zámorský, Kvasnička, Piskáček (C), Houdek, Kremláček – Hrabík, Kodýtek (A), Pour – Suchý, Mertl (A), Holešinský – A. Dvořák, Bitten, Rekonen – Dáňa, Soukup, Malát. Rozhodčí Úlehla, Kika – Lučan, Špůr. Stadion O2 arena, Praha 9–Libeň Návštěva 12 107. diváků