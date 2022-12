Sedlák poprvé v akci a hned nahrál na gól: Nechtěl jsem nikoho zklamat

Žádné piánko. Lukáš Sedlák proti Mladé Boleslavi poznal, jaký cvrkot může v Tipsport extralize zažít. „Každý tým se bude chtít proti nám vytáhnout, což musíme čekat a v bojovnosti se soupeřům vyrovnat,“ přesně zhodnotil, co ho za Pardubice čeká. Tým plný hvězd jde teď za trofejí, je cenné ho složit. Mladé Boleslavi se to nepovedlo, v nájezdech padla 1:2.

Ještě než zápas začal, domácí fans vyvolávali jméno Lukáše Sedláka. Těšili se hodně, Vánoce pro ně začaly už o něco dřív. Útočník, který sezonu rozjel v NHL, je dalším velkým esem pro Pardubice. „Nechtěl jsem nikoho zklamat, tak jsem do toho hned naplno vletěl,“ usmál se, když si vzpomněl na první střídání, kdy hned povalil jednoho soupeře a hrnul se na dalšího.

Žádný vánoční mejdan si ale při své premiéře v extralize neužil. Byla to pořádná šichta. Když Boleslav dovede jet ve svém pohyblivém a tvrdém režimu? Fakt s ní netoužíte hrát dvakrát za týden. A tady přesně ten den přišel.

„Bojovali, nic nám nedali zadarmo. Každý tým se bude chtít proti nám vytáhnout, což musíme čekat a v bojovnosti se mu vyrovnat. Pak teprve můžeme přidat nějaké naše věci a umění,“ rychle Sedlák pochopil, o co v Česku půjde.

Hned při druhém střídání nahrál na gól. „Nakoplo mě to a přišly i další šance. Mohl jsem třeba střílet v situacích dva na jednoho. Spolupráce s klukama byla dobrá, vyhovíme si,“ pochvaloval si shledání s oblíbeným Tomášem Hykou i nového parťáka Davida Ciencialu. Boleslavský Jan Eberle pak rychle srovnal a zápas utekl až k nájezdům.

Dynamo má nyní dvě formace, které mají potenciál provrtat díru do každé defenzivy. Zohornova lajna je hodně silná na puku, dovede vás zamknout, točit a vozit. Sedlákova s Hykou a Ciencialou by mohla být o něco přímočařejší.

Velká ukázka, co ofenzivní pardubický stroj dovede, nastala ve třetí třetině. Zohorna a spol. minutu dusili soupeře v pásmu. Tlakem pokračovala Sedlákova lajna, navázal třetí útok. Bruslaři se vozili na kolotoči a vypnula ho až komerční přestávka. Boleslav přežila.

„Zásadní bylo, jak jsme přistoupili k celému zápasu. To, že přijdou nějaké závary, je asi normální, Pardubice mají opravdu kvalitní mužstvo,“ líčil dojmy z tuhé bitvy boleslavský defenzivní tvrďák Radek Jeřábek. „My padali po držkách, když to řeknu naplno. Přineslo to ovoce,“ vážil si bodu z Pardubic. Proti jeho hodnocení nejde říct ani popel. Přesně tak Boleslav válčila.

Napadne vás, že musí být kondičně opravdu našlápnutá. Stíhala s Dynamem jezdit, pohybem ho trápit. Jeřábek se ale v klidu usmíval, kolena se nepodlamovala. Jako kdyby si dal ještě jeden zápas. „To já se jen přetvařuju,“ zahlásil. Ale pak vážně dodal: „Jo, na kondici se pracuje celou sezonu, i teď při reprezentační přestávce jsme za to vzali. V okleštěné sestavě jsme byli plnohodnotným soupeřem, který nic nebránil.“

Několik dobrých brejků pochytal Dominik Frodl, třeba v prodloužení zlikvidoval sólo. Nakonec si Sedlák užil při premiéře děkovačku, protože při nájezdech pardubický gólman branku zavřel a Hyka s Ciencialou puk do branky dostali. „Vím, jaká očekávání ode mě jsou, takže nervózní jsem byl,“ přiznal. A ještě dodal: „Ale na první zápas docela dobrý, bych řekl. Pár nepřesností tam ode mě přišlo, ale tohle bude lepší a lepší, doufám.“

Před týdnem ještě nastoupil v NHL za Philadelphii proti New Jersey, odehrál necelých dvanáct minut. Ve čtvrtek nastoupil k prvnímu extraligovému zápasu za Pardubice. Dostal se téměř na dvacet minut, roli dostal jinou. Z poctivého pěšáka, kterého posíláte rádi do boje, má být tahounem.

Sedlák v zápase góly 0 asistence 1 čas na ledě 19:52 střely 1 hity 2

