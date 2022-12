Sparta bere další výhru. Kovář se nudil, neprůstřelný je už 257 minut

Hned v první třetině mohl uspořádat párty na oslavu vstřelení hattricku. Dvakrát se Miroslav Forman radoval po přesné teči střely parťáka. Jednu trefu mu sebrali rozhodčí. Nutno říct, že naprosto správně. Puk do branky Dominika Pavláta se totiž dostal kuriózně pod tyčkou poté, co gólman Plzně nadzvedl nárazem konstrukci branky. Video gól zrušilo.

„Je to škoda, hattrick jsem pořád v kariéře nedal. Kluci už mi to pak navíc přestali házet. Asi nechtěli, abych platil do kasy, tak mi všechno házeli na paty,“ smál se po utkání Forman. Góly? Podle jeho slov špinavé. „Končila přesilovka. Jsme s Horynou domluvení, že to tam takhle bude dávat. Byla to secvičená akce. Jsem rád, že to tam spadlo. Podruhé to vyplynulo ze hry, bylo to podobné. Trochu špinavé trefy, ale super, že to tam padlo.“

Sparta na soupeře nastoupila, od úvodního vhazování byla lepší. Šedesát minut dominovala, Plzeň nepustila vůbec k ničemu. Poměr střel na branku? 33:11! Domácí vládli snad všem myslitelným statistikám večera. Třeba z celkového počtu 56 vhazování vyhráli 46.

„Na soupeře jsme vlítli a vlastně stejně jsme hráli celý zápas. Dali jsme góly, ale pořád jsme útočili, kontrolovali puk. Plzeň jsme k ničemu nepustili, měli jsme výborný pohyb, hráli jsme výborně systémově. Proto jsme vyhráli,“ pokračoval Forman.

Snad ještě více spokojený byl po zápase švédský trenér Pražanů Hans Wallson, který zářil jak sluníčko. „Odehráli jsme opravdu velmi dobré utkání. Výborně jsme do něj vstoupili a tempo jsme drželi až do poslední sirény. Skvěle jsme forčekovali, hráči na ledě nechali všechno. Paráda sledovat takový zápas jako kouč, máme z výkonu velkou radost,“ usmíval se.

Opačné pocity vládly na druhé straně. Jen díky Dominiku Pavlátovi v brance škodovky neskočil duel větším rozdílem. „Něco jsme si v kabině řekli, ale vůbec jsme to neplnili. Bohužel. Nechci se vymlouvat, ale nejsme na tom zdravotně dobře. Hodně kluků máme nemocných, asi je to slyšet i na mém hlase,“ chraptěl Pavlát.

Další čisté konto zapsal do statistik Jakub Kovář . Z posledních šesti duelů, které v brance začínal jako jednička, vyčapal třetí nulu. Dohromady už však drží neprůstřelnost skvělých 256 minut a 58 sekund! Další extraligový mač čeká Spartu až v novém roce, po Štědrém dnu totiž odletí do Švýcarska na Spengler Cup. Na něm čekají reprezentanty české metropole ve skupině dva atraktivní soupeři: domácí Davos a evropský výběr Kanady.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:00. M. Forman, 06:02. M. Forman, 34:13. Řepík Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Krutil, Polášek (A), T. Tomek, Mikliš, Jandus, Pohl – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Dvořáček. Hosté: Pavlát (Vondraš) – Kaňák, Zámorský, Kvasnička, Piskáček (C), Houdek, Kremláček – Hrabík, Kodýtek (A), Pour – Suchý, Mertl (A), Holešinský – A. Dvořák, Bitten, Rekonen – Dáňa, Soukup, Malát. Rozhodčí Úlehla, Kika – Lučan, Špůr. Stadion O2 arena, Praha 9–Libeň Návštěva 12 107. diváků

