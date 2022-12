Dvougólový Cingel: Emoce jako v Lize mistrů. Chceme soupeře uštvat

Ukažte na něj, to on zařídil, že Mounfield odfrčel z Brna s veselou. Lukáš Cingel (30) nejprve půl minuty před koncem třetí třetiny vyrovnal při power play na 2:2 a v 64. minutě druhou dělovkou z dálky poslal do hradecké kabiny hodnotné dva bodíky za výhru 3:2 v prodloužení. „Podobně hezké emoce jsem zažil v Lize mistrů s Färjestadem, kdy jsem dal gól v prodloužení,“ podotkl slovenský útočník.

Hru s prázdnou bránou v nastaveném čase zažil poprvé v sezoně. A hned z ní byl vítězný gól. „Trenér nám na začátku prodloužení avizoval, že až budeme na puku, zkusíme to,“ popsal Lukáš Cingel cestu ke svému druhému zásahu v utkání na ledě Komety.

Hru v prodloužení bez brankáře v extralize zkouší Plzeň. Teď i vy. Jaké to bylo?

„Pro soupeře je těžké dostat se ve třech proti čtyřem na puk. Navíc nemůžete úplně vyhazovat, protože by to bylo icing. Dopadlo to super. Všichni jsme bojovali o puky, sbírali je.“

Obě trefy jste zaznamenal dělovkami skoro od modré. Takže můžete hrát z fleku obránce, co?

(úsměv) „No, nevím. Zas tolik gólů od modré nemám. Teď to padlo. Vyplynulo to ze hry. U nás je jedno, kdo je uprostřed nebo nahoře. Při power play je to jenom o tlaku. Všichni vědí, co mají na ledě dělat. Máme to postavené tak, že všechny lajny hrají to samé. Hráč, který k nám přijde, jenom naskočí do vlaku.“

Kometa - Mountfield HK: Obrovský tlak nakonec vyústil v branku Cingela, 2:2 Video se připravuje ...

Do středečního večera jste měl v extralize na svém kontě jen tři góly. Štvalo vás to?

„Na to, že je půlka sezony, byly tři góly určitě málo. Každý by chtěl samozřejmě víc. Ale do konce je daleko, snad se to ještě otočí. Hlavní je play off.“

Na konci třetin jste působili živěji, dostávali jste soka pod tlak. Cítili jste, že máte víc sil?

„Snažíme se hrát náš hokej a týmy uštvat. Když prolomíme smůlu v koncovce a budeme chodit před bránu, půjdeme v tabulce nahoru. Dokážeme soupeře přehrát, unavit je, vytvořit si šance. Ale musíme dávat góly. Proti Kometě to bylo až zbytečně nahoru dolů. Poslední zápas jsme prohráli a oni taky. Bylo to nervózní, obě mužstva hodně chtěla vyhrát. Kluci, co dřív hráli v Brně, vypsali prémii. Aspoň bude něco do kasy.“

Prestižní souboj svedl i váš kouč Tomáš Martinec proti bratrovi Patrikovi na brněnské střídačce. Bylo to téma?

„Asi se ho zeptáme, jestli za výhru taky něco nedá. (úsměv) Před zápasem se to nerozebíralo. Srandičky přijdou až pak, když se vyhraje a je dobrá nálada.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mountfield HK 2:3p. Vyrovnaná bitva se rozhodovala v prodloužení Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:27. Holík, 48:15. Horký Hosté: 47:34. Jergl, 59:36. Cingel, 63:31. Cingel Sestavy Domácí: Čiliak (Furch) – Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gulaši (A), Ščotka, Hrbas – Koblížek, Holík, Flek – Horký, Strömberg, Zaťovič (C) – Kratochvíl, Kollár, Süss – I. Sedláček, Malý, Dufek. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (C), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Morong – Okuliar, Pilař, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Doležal, Štohanzl, Moravec. Rozhodčí Stano, Šír – Axman, Synek. Stadion Winning Group Arena Návštěva 6446 diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE