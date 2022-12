Mueller zpět do Brna? Šimíček odmítá spekulace: Není na tom nic pravdy

Americký útočník Peter Mueller z Vítkovic zpátky do Brna? Během přímého přenosu 32. kola Tipsport extraligy mezi Vítkovicemi a Mladou Boleslaví (5:2) to do éteru vypustil komentátor Ondřej Zamazal z České televize. Na rovinu s tím, že jde o spekulaci. Vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček to sám bezprostředně po zápase dementoval.

„Pan Zamazal oznámil, že Mueller jde do Brna, já bych to chtěl dementovat a všem fanouškům oznámit, že na tom není nic pravdy,“ říkal Šimíček. „Máme kontrakt na další rok, z Komety nic oficiálního nepřišlo, s Peterem jsme spokojení a jemu se tu líbí. I trenéři jsou spokojení, nevidím jediný důvod, proč by se to mělo dít. Proč vůbec řešit nějaké spekulace, že někdo chce vyvolat senzaci. Já bych to chtěl dementovat.“

Peter Mueller se i proti Boleslavi trefil z přesilovky, jeho formace hrála klíčovou roli v obratu. Peter Krieger dal dva góly, Roberts Bukarts si připsal tři body (1+2). Rozbít takovou řadu, pokud by k tomu vyloženě neměl sám Mueller nějaké důvody? To by se Ostravané sami střelili do nohy.

Do Vítkovic přišel v létě jako největší posila týmu. Majitel Aleš Pavlík kvůli němu navýšil rozpočet, sehnal speciální portfolio sponzorů. A přestože se Mueller docela trápil se zraněními a nějaký čas chyběl, výrazně přispívá k parádní vítkovické gólové produkci. Z 18 zápasů nasbíral 22 bodů (12+10).

I díky němu se Ostravané jako první v lize přehoupli přes magickou hranici 100 gólů. Jubilejní branku parádně trefil Roberts Bukarts.

V Boleslavi by mohli vyprávět, jaké to je, bojovat o body bez gólů. Trápí se, v průměru dávají pouze 1,97 branky na zápas! „S koncovkou se trápíme od začátku,“ přitakal boleslavský útočník Ondřej Najman. „Už nevíme, co dělat. Snažíme se to zjednodušit, všechno tlačit do brány. I v přesiovkách, kdy nám chyběla střelba a dost jsme to překombinovávali. Nevím, jestli je to štěstí, nebo naše nešikovnost? Prostě to tam nedokážeme dostat.“

Kapitán Jan Stránský o štěstí mluvit nechce. „To je střelecká impotence,“ kroutil zklamaně hlavou. „Těžko zápasy ubráníme na fotbalových 1:0. Neumíme vstřelit více gólů a tím zápasy ztrácíme. Přitom se o tom bavíme hodně, tohle už není ani deka... Nesu to fakt těžce.“

Není divu. Ambiciózní tým Mladé Boleslavi z osmi prosincových zápasů urval pouze čtyři body. A od posledního Kladna už ji dělí pouze pět bodů. Klíčový problém? Střelba a proměňování šancí. I v Ostravě si jich dokázali solidním pohybem a kombinací připravit dost, nutili soupeře faulovat. Ale koncovka mizerná.

Vítkovický trenér Miloš Holaň při jakékoliv zmínce o střelbě gólů a využívání přesilovek klepe na dřevo. Aby týmovou „slinu“ nezakřikl. „V kabině máme šest borců zmlácených, ale i s tím se musíme vyrovnat,“ připomněl kouč. „Ze začátku jsme toho fanouškům moc nenabídli, ale po první třetině jsem viděl jiné mužstvo. Psychicky je to pro nás hodně důležité vítězství. Brankář Stezka byl opět vynikající, podpořený obranou.“

Ostravané jsou v laufu, stíhají první Pardubice. Doma vyhrály třináct z patnácti zápasů. „Chceme, aby se lidi po vyhraném zápase bavili a ne aby řešili, že jde Peter pryč. Tohle bych chtěl dementovat,“ dodal Roman Šimíček.

