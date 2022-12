Kubík uznale o Jágrovi: Je to blázen! A je rád, že Kladno je na dostřel

Když s novináři mluvil po minulém domácím utkání, byla to chmurná rozmluva. Hráči byli přes hodinu zavření v kabině, po porážce s Mountfieldem byla nálada mizerná. Teď je o dost lepší. Kladno zdolalo doma mistrovský Třinec (4:3) a uspělo podruhé v řadě. „Věřím, že se od toho odpíchneme,“ přeje si útočník Adam Kubík, jenž zároveň chválí nezničitelného Jaromíra Jágra, jenž hrál v první formaci. „Je to blázen,“ smál se kladenský střelec.

Porazit Třinec, to je asi pořádná vzpruha, že?

„Jsme rádi, že jsme vzali Třinci, takovému týmu, tři body. Od toho bychom se měli odpíchnout, i když nesmíme být uspokojení. Naopak musíme tvrdě pracovat dál.“

Nabudí vás to?

„Pro nás je dobrý porazit jakýkoliv tým. Máme šňůru dvou zápasů, snad navážeme i třetím, aby se nám šlo do nového roku trochu líp. I když jsme v tabulce pořád poslední, co jsem teď koukal. Už by to chtělo se odpíchnout.“

Ale je to hodně našlapané.

„Jo, to jo. Jsme pořád na dostřel, takže se nám hraje líp, než kdybychom byli úplně dole odskočení. Jsme rádi, že jsme udělali šest bodů.“

Co jste říkal na obnovenou spolupráci s Jágrem v první formaci? Třetím do party byl tradičně kapitán Tomáš Plekanec.

„Hrát s nimi je super. Byl to první zápas, když si něco řekneme, mohlo by to být ještě lepší a lepší.“

Kladno - Třinec: Bow předvedl zákrok kola! V samotném závěru zachránil vítězství pro Rytíře. Video se připravuje ...

Co se dá ještě říct k Jágrovi?

„Je to blázen…. (smích) Klobouk dolů! Že takhle vydrží jezdit v takovém tempu. Umí se prostě na zápasy skvěle připravit.“

Vydržel na ledě dvakrát i celou přesilovku.

„Tam už jsem byl trošku zavařený i já… (smích) Je super, že to vydržel s námi i on. Dali jsme v početní výhodě jeden gól, ale škoda, že nám jich tam nepadlo víc. Šance tam byly.“

Co jste říkal na zázračný zákrok Landona Bowa v závěru utkání?

„Ukázalo se, že je to výborný brankář, podrží nás v nejdůležitějších momentech. Jeho chvíle ještě určitě přijdou.“

Vzali jste si ve správný čas i trenérskou výzvu, po které vám rozhodčí uznali vítězný gól na 4:3.

„Jo, to jsme viděli na střídačce. Videokouč Radek Jirátko hned na to koukal. Viděli jsme správně, že Pleky se brankáře nedotkl. Jejich hráč ho shodil. Ještě že jsme si ji vzali. Udělalo nám to zápas.“

SESTŘIH: Kladno - Třinec, 4:3. Rytíři vydřeli cenné vítězství nad Oceláři Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:15. Klikorka, 20:20. Kubík, 37:55. Babka, 52:00. Dotchin Hosté: 06:35. Havránek, 27:07. M. Růžička, 36:28. Čukste Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Slováček, Klikorka, Babka – Brodecki, Plekanec (C), Kubík – O. Bláha II, Indrák, Pytlík – M. Procházka, Filip, Jágr – Michnáč, Zikmund (A), Melka – Beran. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Rozhodčí Pražák, Pilný – Svoboda, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3041 diváků

