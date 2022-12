Fanoušek sebral Kometě dresy ze šatny! Při zápase visely na tribuně

Absurdní? Neuvěřitelné? A přesto je to realita. Pod střechou brněnské Winning Group Areny visí dresy legend Bubníka či Bartoně. A o kousek níž, přímo pod kotlem nejhlučnějších fanoušků, jste si mohli během extraligové bitvy s hradeckým Mountfieldem prohlédnout originál trikoty Zaťoviče a spol. Po předchozím výprasku 2:7 v Třinci je odnesl z šatny hostů jeden z příznivců. Jak se to mohlo proboha stát?! Klub to nijak nekomentuje.

V brněnském hokejovém království je pořád divná nálada. Zapadá do ní tahle stěží uvěřitelná (a přitom pravdivá) historka o návštěvě fandy v kabině po utkání v Třinci a nerušeném odchodu z ní s náručí plnou dresů. Sebral snad všechny…Jak? Proč? Záhada.

V duelu s Mountfieldem už každopádně visely pěkně seřazené pod kotlem za brankou. Kdo neviděl, neuvěří. „Co k tomu mám říct?,“ koulel očima asistent Jiří Horáček a hledal pomoc u tiskového mluvčího. Nakonec z něj nevypadlo nic. Krčil rameny, mlčel…Výstižné. Hlavní kouč se na tiskovku nedostavil, ani majitel klubu a další asistent trenéra Libor Zábranský. A tiskový mluvčí Michal Chylík? „Já jsem v Třinci nebyl.“

Útočník Jakub Flek také nehodlal celou věc rozpitvávat. O něco větší kuráž než další oslovení však v sobě našel. „Tohle jsem samozřejmě nikdy nezažil,“ přiznal při pohledu na svůj dres v hledišti. „Je to otázka na vedení klubu, ať si s tím poradí. Nechci dělat mediální senzace. Fanoušci jsou nespokojení, mají na to právo. My dole jsme taky nespokojení. Visely tam naše dresy a já jsem neviděl v zápase nikoho, kdo by neodvedl maximum,“ ujišťoval.

V čem budou hrát borci v pátek v Plzni, když venkovní sadu mají v moci naštvaní příznivci? „K tomu se absolutně nechci vyjadřovat. Já jsem hráč, mám tady hrát hokej a nekomentovat věci okolo,“ shodil téma ze stolu. „Doufám, že jsme si dresy pro příště zasloužili,“ dodal ještě.

Ve hře Komety jste opět nenašli lehkost, ale aspoň byly vidět emoce. Do šarvátek se dostali Ščotka, Ďaloga, Zaťovič či Gulaši. Tohle týmu dlouho chybělo. „Konečně jsme do toho přidali trošku zdravých emocí,“ ocenil nahrávač na druhý gól Luboše Horkého. Ten první skvěle obstaral Petr Holík, jenž si v jízdě přehodil puk z bekhendu na forhend a zavěsil k protější tyči. Přesto berou domácí jen bod, z krize zdaleka nejsou venku. „V kabině se hlas zvedá furt,“ nastínil Flek.

