Půčkův velký večer: první gól a box se Švrčkem. Moc jsem toho neviděl, řekl

Jak vás napadlo vyzvat na souboj zrovna Jana Švrčka?

„Vyplynulo to ze situace. Viděl jsem, jak náš hráč klečí a jsou tam nějaké rozepře. Tak jsem zakročil. Trošku jsme se popichovali a pak se to nějak semlelo. Já s tímto nemám problém. Po pravdě, já jsem ani nevěděl, s kým mám tu čest.“

Měl olomoucký bek v bitce lehce navrch?

„Těžko říct. Po pár úderech jsem měl stažený dres. Moc jsem toho ani neviděl.“

Devátý start v extralize, první gól. Navíc na závěr roku. Krásný příběh, co?

„Brankář špatně rozehrál, snažil jsem se puk předložit spoluhráči. Pak se ke mně vrátil zpátky, plácnul jsem do něho a tuším, že to tam propadlo mezi nohy. Super pocit, ale hlavní jsou tři body pro Vítkovice. Jsem rád za celý tým, že jsme poslední zápas roku zvládli. Máme velmi zkušené mužstvo. Věřím, že si i v novém roce budeme chodit pro body každý zápas.“

Neříkali jste si za stavu 3:0 pro vás, ať nedopadnete jako Örebro proti Spartě na Spengler Cupu?

„Říkali… Olomouc má houževnatý tým. Snažili jsme se na to připravit. Pořád jsem věřil, že to zvládneme. Je škoda, že jsme ztratili čisté konto pro Klimsona (Lukáše Klimeše), ale myslím, že to rád vymění za týmovou výhru.“

Jaká je to pro vás sezona? Na začátku jste se zranil, pak jste byl poslán na rozehrání do mateřského Vsetína.

„Je to nahoru a dolů. Jsem moc vděčný, že můžu být v takovém týmu. Je to o každodenní práci. Na začátku to bylo náročné. Zranil jsem se v posledním přípravném zápase. To žádnému sportovci nepomůže. Vsetínu samozřejmě pořád fandím, je to můj domácí klub. S klukama si píšeme, voláme. Jeho zápasy sleduju. Teď měli parádní sérii jedenácti výher.“

V čem je kouzlo současných Vítkovic?

„Mužstvo je dobře poskládané. Máme správné lídry. Dělá nám radost, že proháníme Pardubice a věřím, že je budeme i porážet.“

