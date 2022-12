Holaň a něco si užít? Tak to pozor, hokej je tvrdá práce. Tohle slovo ne

Jste nahoře, hrajete dobrý hokej. Stihne si trenér někdy v sezoně užít, že všechno šlape a nehraje se pod stresem?

„Pozor, pozor, tak to ne. (usměje se) Stres máte každý zápas, tlak na výsledek je taky pořád. Já si to opravdu neužívám. Víte, co si užívám? Dovolenou a věci mimo hokej. Hokej je tvrdá práce, řehole. Nemám na tohle slovo prostor.“

Počkejte, ale když si vzpomenu, čím jste si procházel. V extralize jste hrál na dně tabulky s Pardubicemi, předtím o vás nebyl doma zájem, tak jste působil v Bělorusku, Rakousku, na Ukrajině. Fakt nejsou pocity z práce najednou úplně jiné?

„Chápu, jak to myslíte. Procházel jsem si bahnem. Třeba mě to všechno posílilo a zároveň mi možná i nalilo pokoru. Vím, že hokej je vrtkavý a všechno se může během chvíle otočit úplně jinam. Proto bych slovo ´užívat´ nepoužil, nehodí se ke mně. To patří k rodině, k dovolené. Ale při práci, při tvrdé trenérské řeholi, ho nepoužiju nikdy.“

Tak když půjdeme po práci. Máte v týmu divočáky typu Lakatoše, nebo Rostislava Marosze, který někdy hraje devět minut, jindy sedmnáct. Je hodně obtížné partu v kabině vyladit, aby si každý plnil svoji roli?

„Nedávno jsem si u vás četl rozhovor s Martinem Růžičkou z Třince. Byl vynikající! Chápu, že když byl mladší, chtěl dávat góly a být pořád na ledě. Věkem vyzrál, ví, o čem hokej je a že na konci je pohár, ne vaše statistiky, ale pohár. Chcete ho zvednout. Abych řekl pravdu, ještě nejsem přesvědčen, že všichni kluci, kteří hrají u mě v mužstvu, to mají v hlavě takhle srovnané. Někteří ano, ale všichni ne, což je práce pro nás, trenéry, abychom všechno dali dohromady. Nezáleží na jednotlivcích. Sezonu jsme rozjeli dobře, ale do konce je strašně daleko. Ale pokud se nám povede dostat do všech hráčů to, o čem mluvil Martin? Pak můžeme uspět.“

Máte velkou motivaci prohánět Pardubice, které vypadají, že spíš staví tým pro švýcarskou ligu, než pro extraligu?

„Když dáte dohromady hrozně moc hvězd, nemusí to vždycky fungovat. Pardubice mají velkou kvalitu, o tom není sporu. Ale taky to může být kontraproduktivní, že někteří kluci se nedostanou do situací, kde by chtěli být. To je vždycky zásadní, potřebujete vidět pohár na konci, ne sebe. Pravou tvář každého týmu ukáže play off. Teď byste třeba řekli, že projíždí sezonou suverénně, ale to pořád neznamená nic.“

Řekl bych, že vy je honíte slušně. Mají sice zápas k dobru, ale aktuálně ztrácíte jen bod. Není čas si aspoň na chvíli přiznat, že se věci vyvíjí dobře?

„Jo, ale není to náš cíl. My se soustředíme na naši práci. Mám Pardubice taky v srdci, byly to nádherné roky, které jsem tam trénoval. Ale teď mám tady moje mužstvo, které je taky hodně kvalitní a budu se snažit, aby kluci ve Vítkovicích podávali co nejlepší výkony.“

Máte vy sám tedy nějakou hlavní motivaci, když vynecháme titul?

„Aby byli kluci ve Vítkovicích každý den lepší. Chtěl bych jim k tomu pomoc.“

