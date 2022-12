Jágr o kilech navíc: Vážím 118, ale cukroví kvůli shazování neobětuju

Kabina hostů v Mladé Boleslavi dávno osiřela, kladenští hráči už byli na cestě domů. Jenom Jaromír Jágr zůstával. Nespěchal, v klidu se osprchoval a pomalu se chystal na odjezd po vlastní linii, zatímco do sousední šatny si to chodbou právě štrádovali hobbíci. Bylo kolem deváté večer a majitel Rytířů spokojeně přijímal třetí extraligovou výhru v řadě.

Po Litvínovu a Třinci odnesli vzestup Vejvodovy party v koncovce usoužení Bruslaři. Kladno v pátek večer vyhrálo 2:1, Jágr tomu přispěl velmi solidním výkonem, zejména kupou nápadů v přesilovkách. Nebodoval, leč po vydařeném návratu na led si drží přívětivou bilanci 0+5 v šesti partiích. A po duelu odpovídal na otázky iSport.cz.

Po třetí výhře za sebou už se dá mluvit o sérii. Takové Kladno si představujete?

„Vyhráli jsme, ale měli jsme i štěstí. Rozdíl je, že neděláme tolik chyb jako dřív. I když i tady jsme se nechali úplně nesmyslně vyloučit. Výhodou je, že v naší hře najdeme pořád spoustu věcí, které můžeme zlepšit. A to o hodně.“

Ačkoli zůstáváte na posledním místě, na devátou příčku Komety ztrácíte jen tři body. Cítíte pevnější půdu pod nohama před útokem na předkolo play off?

„Na tohle absolutně nekoukáme. Známe výsledky, ale i naši soupeři vyhráli. Počínání ostatních nemůžeme kontrolovat. Pořád máme před sebou spoustu utkání, do konce základní části jich zbývá dvacet. My řešíme jen sebe.“

Nicméně ještě před týdnem jste lamentovali nad vašimi výsledky i hrou, do médií padala slova o hovnech, s prominutím.

„Tak já ty články nepíšu…“

To povídali vaši hráči.

„My takhle blafujeme. Musíš blafovat.“ (usmívá se)

Výsledky jako za poslední týden byste si jistě představoval i dál. A co herní projev?

„Výsledky beru určitě. Na led chodíme proto, aby se vyhrálo. Herně můžeme být daleko lepší. O hodně lepší.“

V Boleslavi mě zaujaly vaše přesilovky, včetně toho, jak je režírujete. Máte evidentně víc variant, trávíte nad scénáři hodně času?

„Ne. Není čas. Pokud bys trénoval přesilovky, nahlodáš si klasický trénink. Pokud máš hodně zápasů po sobě jako teď, kdy byly tři v pěti dnech, skoro netrénuješ. Spíš těžím ze zkušeností, hlavně o Plekym vím, kde bude, hrajeme spolu dlouho. Řekneme si, co a jak.“

Vašim střelám chybělo málo…

„Jeden gól z naší přesilovky padl, vyhrálo se, víc není potřeba. Vždycky říkám, že se to má dávkovat přesně akorát. Možná to je hloupý, ale nejlepší je předvést přesně to, co potřebuješ. Víc nemusíš. Radši si to nech na příště. K čemu je dobrý jídlo navíc?“

Na ledě mi přijdete hodně živý, akční. Jak vnímáte sám sebe vy?

„Absolutně to neřeším.“

Neříkejte mi, že nemáte potěšení z toho, že dokážete soupeře zlobit?

„Vím, že můžu být mnohem lepší, protože mám 118 kilo. Čili mám o dvanáct kilo víc než normálně. Shodit zatím nejde, protože jsou Vánoce. Kvůli shazování neobětuju cukroví. Ale i s tou svou rychlostí si uhraju věci, které si uhrát potřebuju. Věřím, že zvládám úkoly, kvůli kterým na ledě jsem. Já spíš hraju na nula nula. Aby naše lajna byla ideálně v plusu, v horším případě na nule. Nic víc nic míň.“

Souhlasím. Kde potřebujete být, tam jste. Nebo kde si vás děj hry žádá.

„Šel jsem do lajny k Plekymu, abychom se udrželi víc na puku. U něj v lajně nepotřebuješ tolik bruslit, strávíš víc času v útočném pásmu. Čekáme si na přesilovky, které přijdou. Dali jsme tu jeden přesilovkový gól, stejně jako v předchozích zápasech. Což považuju za důležitý. Od toho tam jsem. Od přesilovek. V Bolce dal pěkný gól taky třetí útok. No a čekám, až zhubnu. Jestli zhubnu. A taky čekám, až se vrátí po zranění Klépa.“

Jak chcete zhubnout dvanáct kilo?

„Já to na určitý relativní úrovni můžu hrát i se 118 kily. Vestoje. Zatím to šlo. Zároveň vím, že kdybych zhubnul a dostal se na svou obvyklou váhu, byl bych v klidu. Na sto pěti, na sto sedmi.“

