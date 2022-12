Viróza v Boleslavi, kurzy létaly tam a zpět. Tým si sáhl na dno, ocenil kouč

Čtyři prohry v řadě a jen jediný vstřelený gól. Do toho se v kabině Mladé Boleslavi objevila viróza. Před důležitým utkáním proti Motoru nic příjemného. Nelichotivé situaci se nicméně Bruslaři postavili naprosto famózně. Na ledě nechali všechno a byli náležitě odměněni. Výhru 2:1 zařídil trefou v oslabení Tomáš Fořt. „Zlaté tři body,“ těšilo útočníka, který se asistencí podílel i na první trefě.

Dopoledne před utkáním se na sociálních sítích Bruslařů objevila informace: „Virózou zdecimovaní Bruslaři dnes přivítají celek Českých Budějovic…“ Kurzy sázkových kanceláří na výhru Motoru najednou výrazně klesaly. Když vylezly ven sestavy, zase se téměř vrátily nazpátek. Realita totiž nebyla tak zničující.

Problém nastal víceméně jen vepředu. Chyběla především úderná dvojka Pavel Kousal – Ondřej Najman, dále nebyli k dispozici David Šťastný, Matyáš Kantner a Mário Lunter. Naskočilo osm beků a 11 útočníků. Někteří další hráči nenastoupili zcela stoprocentní. „Já měl virózu hned po Olomouci, takže mě to trefilo asi v nejlepší možný čas. Měl jsem docela dlouhou dobu něco natrénovat a jít hrát,“ prozradil Tomáš Fořt.

Z boleslavského hrdiny úterního večera prýštila energie ze všech nejvíc. Létal nahoru, dolů. A dočkal se i zasloužené odměny. Nejdříve připravil úvodní trefu pro Alexe Lintuniemiho. Ve 44. minutě po fantastické sóloakci v oslabení rozhodl. „Mířil jsem nahoru. Jsem rád, že to tam konečně padlo,“ pousmál se.

Mladá Boleslav - České Budějovice: Fořt se ve vlastním oslabení trefil nádherným bekhendem, 2:1 Video se připravuje ...

Prostor v sestavě Mladé Boleslavi dostali i někteří junioři. Povedený extraligový debut prožil 17letý útočník Vojtěch Hradec. „Mladí ukázali, že mají srdíčko a že do týmu zapadli velmi dobře,“ chválil zaskakující mladíky trenér Ladislav Čihák. Pozitivní slova měl samozřejmě na celý mančaft. „Obrovská gratulace do kabiny, kluci to odmakali v pár lidech, odbojovali. Tým si šáhnul na dno a byl odměněný třemi body.“

„Okolnosti nebyly jednoduché. Ale za tři body jsme samozřejmě šťastní, strašně jsme je potřebovali. Několikrát v řadě jsme prohráli,“ ocenil ještě Fořt. Ve čtvrtek zamíří Boleslavští na led prvních Pardubic. „Vyhráli jsme za tři body, takže jsme na tom velice dobře. Tam jedeme taky vyhrát,“ mrknul.

Na druhé straně panovalo pochopitelně zklamání. „Věděli jsme, že se něco u nich děje, ale neřešili jsme to. Přijeli jsme sem vyhrát,“ prohlásil útočník Lukáš Vopelka. Budějovický trenér Jaroslav Modrý vyzvedl především soupeřovu bojovnost. „Ke konci blokovali střely, platili daň, aby měli úspěch…“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:57. Lintuniemi, 43:08. Fořt Hosté: 41:44. Vopelka Sestavy Domácí: Krošelj (43. Novotný) – Jánošík (A), R. Jeřábek, Štich, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Pýcha, Pláněk (A) – Šmerha, Lantoši, J. Stránský (C) – Kotala, Fořt, Eberle – Závora, Bičevskis, M. Beránek – J. Půček, Hradec. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Hovorka, Percy, Gazda, Bindulis – Strnad, Hanzl, Gulaš (C) – Dzierkals, Pech (A), Valský – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Tomeček, Vopelka, Karabáček. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Hynek, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2157 diváků