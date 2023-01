Plzeň na dietě, Eberle v sobě po přesunu do Hradce probudil zabijáka

Aleši Jerglovi se v poslední době daří. Bodoval ve čtvrtém utkání po sobě, jeden gól dal, na další přihrál. První velkou šanci mu ještě zhatil vypíchnutím kotouče Tomáš Mertl, ale pak ránou bez přípravy v přesilovce otevřel skóre. Určil tak další, dost urputný ráz zápasu. „Chtěl jsem to hlavně trefit někam nahoru,“ řekl. Plzeň v předehrávce 35. kola Tipsport extraligy padla s Mountfieldem 0:4. Pro královéhradecký celek to byla dosud nejvyšší výhra na indiánském území.

Po svátcích začali držet dietu. Virózami sužovaní Západočeši navíc lepí sestavu, jak se dá, nemocných neubývá, jeden se uzdraví, další dva ulehnou. Podruhé za poslední čtyři zápasy doma nedali gól, v boji o každý decimetr ledu vyslali na soupeřovu branku jen 17 střel a Jan Růžička si připsal první čisté konto v sezoně. V duelech Plzně proti Mountfieldu tak v této sezoně nadále platí, že tři body berou hosté.

„Nechceme se na nic vymlouvat, ale zápas nám přišel bez energie, možná se to projevilo. Začali jsme celkem slušně, ale inkasovali jsme v oslabení a ve druhé části dostali dva laciné góly po chybě, skoro vlastní. Ve třetí třetině už jsme neměli dost sil, abychom výsledek zvrátili. Soupeř byl jasně lepší, pohlídal si to. Byl urputný, tvrdý v soubojích a my jsme se neprosadili,“ uvedl trenér Petr Kořínek.

„Jestli to byl náš nejhorší zápas? Podle výsledku asi ano. Nedali jsme góly a ani jsme neměli moc střel. Oni hráli hrozně jednoduše, účelně a my si s tím neporadili. Oni vyhazovali puky, což nás sálo hrozně sil. Moc jsme se neudrželi v útočném pásmu, nevytvořili si tlak, nestalo se, abychom je trošku zavařili. Pár střídání se celkem povedlo, ale nic trvalého,“ hodnotil plzeňský obránce Jan Piskáček.

K.O. přišlo během necelé minuty na konci druhé třetiny. Napřed Holešinského školácký pokus vyhodit kotouč středem zachytil Jergl a poslal dopředu, kde Jordann Perret předskočil obránce Houdka a doklepl. Plzeň vypadla z koncentrace, za 58 sekund se namotal ke skrumáži u brankoviště Jan Eberle a při premiéře v barvách Mountfieldu se prosadil.

Plzeň - Mountfield HK: Proti bývalému týmu navýšil Eberle, 0:3 Video se připravuje ...

Kdyby Eberle častěji měnil dres, možná by z něj byl elitní střelec. Na začátku extraligové kariéry v Kladně se trefil ve svém druhém zápase. Za Olomouc dokonce při svém prvním startu, v Plzni, kde nakonec sehrál 143 zápasu, skóroval při třetím. Jen v Mladé Boleslavi mu to trvalo déle, celkem 19 utkání.

Premiéra za Hradec byla jako sen, znovu v sobě probudil zabijáka. Prosadil se hned dvakrát a v závěru chodil na led často, lačnil po hattricku. Ten už nestihl.

„Hlavně jsem rád za něj, není jednoduché přijít do nového klubu a ještě začínat v Plzni, kde působil. Zápas se mu vydařil a věřím, že bude pro nás důležitý hráč,“ řekl o něm kouč hostů Tomáš Martinec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13:02. Jergl, 36:10. Perret, 37:08. Eberle, 55:52. Eberle Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Kaňák, Malák, Piskáček (A) – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Slanina, Holešinský, Lang – A. Dvořák, Mertl (A), Rekonen – Dáňa, Bitten, Adamec. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Kev. Klíma, Pilař – Perret, Lalancette, Jergl – Moravec, Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Kika, Sýkora – Brejcha, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4192 diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE