SESTŘIH: Plzeň - Hradec 0:4. Pátá výhra venku, Eberle začal dvěma góly

Nakonec vítězný gól zaznamenal ve 13. minutě Aleš Jergl a díky dvěma trefám během prostřední části si Východočeši vypracovali rozhodující třígólový náskok. Západočeši nezvládli střelecky odpovědět a po dvou předchozích výhrách nebodovali.

Dvěma góly se uvedl v barvách Mountfieldu útočník Jan Eberle, čerstvá posila z Mladé Boleslavi. Brankář Jan Růžička poprvé v sezoně, před níž přišel na východ Čech ze stejného klubu, udržel nulu. Třemi asistencemi zazářil slovenský forvard Lukáš Cingeľ.

SESTŘIH: Plzeň - Mountfield HK 0:4. Eberle dvěma góly sestřelil bývalý klub Video se připravuje ...

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a již ve druhé minutě musel gólman Svoboda zasáhnout proti bekhendu Lalancettea z bezprostřední blízkosti. Absencemi sužovaní domácí se soustředili především na defenzivu a lépe kombinující soupeř znovu zahrozil ve 13. minutě, kdy nekrytý Filip Pavlík neuspěl střelou z mezikruží. Jenže vzápětí byl vyloučen Bitten a Jergl přesnou ranou bez přípravy z levého kruhu otevřel skóre. Zbytek první třetiny plné osobních soubojů se odehrával většinou ve středním pásmu.

Po pauze se Indiáni zlepšili směrem dopředu, ale ve 27. minutě po Mertlově akci Dvořák zblízka selhal v zakončení proti klečícímu Růžičkovi. Hradečtí využívali otevřené hry soupeře k brejkům, Lev však po polovině utkání neprostřelil v dobré pozici Svobodu. Ve 37. minutě zaváhal při rozehrávce Kaňák a po nahození Jergla se dorážkou prosadil Perret. O pouhých 58 sekund později navíc Eberle zvýšil po průniku z levé strany již na 3:0.

Domácí nedokázali přes bombu Kodýtka z mezikruží zareagovat ani v přesilové hře rozdělené přestávkou a hosté v závěrečné dvacetiminutovce v poklidu drželi bezpečný náskok. Indiáni už na zvrat neměli síly a naopak hlavně první útočná formace Východočechů držela kotouč v útočné třetině. Proti šanci Lalancettea v 54. minutě ještě Svoboda zasáhl, ale o dvě minuty později tečí Cingeľova nahození upravil na konečných 4:0 svým druhým gólem Eberle, který v Plzni působil v letech 2018 až 2021.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Do první třetiny jsme celkem slušně vstoupili, pak jsme bohužel dostali branku v oslabení. Ve druhé třetině jsme inkasovali dva laciné góly po chybách, dá se říci, že byly skoro vlastní. Ve třetí třetině jsme neměli dostatek sil na zvrácení výsledku. Vytvořili jsme malý tlak do branky a neudrželi jsme puk v útočném pásmu. Soupeř byl dnes jednoznačně lepší a vyhrál zaslouženě. My jsme se neprosadili, prohrávali jsme i většinu osobních soubojů. Nemoc nám v kabině řádí. Nechceme se na to vymlouvat, ale v dnešním zápase nám chyběla energie a síla. Budeme rádi, když se kluci uzdraví a vrátí do sestavy.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Vítězství nás těší. Navíc na ledě silné Plzně a po našem dobrém výkonu, kterým jsme navázali na poslední vydařený zápas s Třincem, kdy nám chybělo štěstí. Důležitý byl vedoucí gól z přesilovky v první třetině. Zápas asi definitivně zlomily dva naše trochu šťastné slepené góly ve druhé třetině. Pak jsme byli zodpovědní v defenzivě a jsme rádi za nulu Honzy Růžičky. Potěšilo nás, že se premiéra vydařila Honzovi Eberlemu. V novém týmu to není nikdy na začátku lehké a věřím, že bude posilou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13:02. Jergl, 36:10. Perret, 37:08. Eberle, 55:52. Eberle Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Kaňák, Malák, Piskáček (A) – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Slanina, Holešinský, Lang – A. Dvořák, Mertl (A), Rekonen – Dáňa, Bitten, Adamec. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Kev. Klíma, Pilař – Perret, Lalancette, Jergl – Moravec, Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Kika, Sýkora – Brejcha, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4192 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Mountfield HK Vše o klubu ZDE