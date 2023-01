Bravo! Litvínovský brankář Godla opravil sudí. Daňo mu slíbil piva

Potlesk na otevřené scéně pro litvínovského brankáře Denise Godlu. Ve 35. kole Tipsport extraligy v Třinci (3:2p) odvolal vyloučení Tomáše Marcinka, který ho v pokusu o dorážku švihnul přes ruce. Třinecký dvougólový střelec Marko Daňo, parťák ze slovenského národního týmu, mu za to slíbil piva. „Udělal jsem to, co jsem považoval za vhodné a nakonec se to možná i vyplatilo,“ komentoval Denis Godla, který po zápase zavzpomínal i na mistrovství světa do 20 let z roku 2015, kde byl hvězdou šampionátu a klíčovou oporou senzačně bronzového Slovenska.

Oceláři ve 32. minutě vedli 2:1, po faulech Šimona Stránského a Matúše Sukeľa měli hrát dvě minuty proti třem. Po osmnácti sekundách sudí avizovali vyloučení Tomáše Marcinka. Godla je sám opravil a trest férově zrušil.

Paradoxní bylo, že rozhodčí René Hradil a Peter Stano pak, zejména v závěru, Třinci odpustili několik dalších vyloučení. Godla byl ovšem „odměněn“. Chytal výborně, do lapačky schoval několik gólových ran a dvakrát mu pomohla i tyčka. I díky němu Litvínov vyválčil alespoň bod, padl až v prodloužení 2:3.

„Možná jsem i cítil nějakou malou sekeru, ale trochu jsem to přihrál, takže jsem vyloučení raději odvolal,“ popisoval osmadvacetiletý brankář. „Puk jsem neviděl, pustil jsem hokejku a v tom rozhodčí zvedl ruku. Tak jsem mu řekl, že to nebylo až takové vážné, že to nebyla sekera. I když možná byla... Nevím, musím se na to ještě podívat.“

Že tím nepomohl svému týmu v těžkém momentu? „Čtyři na tři je taky velká přesilovka a hrát ji dvě minuty, to už bylo asi jedno... Spíš šlo o to, že kdybychom dostali gól v pěti na tři, tak by domácí měli ještě další šanci v pěti proti čtyřem. To by byl problém. Naštěstí se to nestalo a ubránili jsme se. Možná nás to i dostalo zpátky do zápasu.“

Litvínov přitom není zrovna v komfortní pozici. Prohrál čtyřikrát v řadě a od posledního Kladna ho před zápasem dělily jen tři body. A někteří trenéři otevřeně říkají, že podobná gesta rádi nemají. „Zatím mi nikdo nic neřekl, takže nevím,“ pokrčil rameny Godla. „Možná něco řeknou zítra, uvidíme.“

Žádný „kartáč“ nehrozí. „Především chci říci, že Denis odvedl fantastický výkon,“ ocenil trenér Karel Mlejnek. „Podržel mužstvo hlavně v oslabeních, která nebyla jednoduchá. A jeho gesto? Otázka je, zda chtěl chytat pět na tři nebo čtyři na tři. Ale to si dělám srandu.“

Od diváků i protihráčů sklidil potlesk. A třinecký útočník Marko Daňo mu za to slíbil pár piv. „Klobouk dolů před Godličem,“ ocenil dvougólový střelec. „Znám ho, je to velké gesto. Navíc v oslabení ve třech proti pěti! Mohl říct, že ho Marci praštil přes prsty nebo přes vyrážečku, ale odvolal to, pěkné gesto fair play. Má u mě nějaké pivko, až se potkáme.“

Godla reagoval pobaveně. „Jaj? Tak doufám, že něco pošle, když už to říkal. Anebo když bude čas třeba na reprezentaci, nebo po sezoně.“

Pochvalu slyšel i od třineckého trenéra Vladimíra Országha. „Tohle se opravdu za takového stavu a situace nevidí často,“ přitakal kouč. „Denise znám, je to charakterní člověk. Neviděl jsem, jak situace vznikla, ale když to odvolal, tak asi nešlo o faul. Ale klobouk dolů. Je to o charakteru a ten Denis ukázal. Myslím si, že se mu to v dalším průběhu i vrátilo v podobě tyček.“

Konstrukci brány trefili za nerozhodného stavu Miloš Roman a Daniel Voženílek. „Tak to bývá, člověk udělá pěkné gesto a potom se mu daří,“ pousmál se Daňo. „Měl trochu štěstí, nějaké tyčky tam byly, ale k tomu předvedl i skvělý výkon. Stejně jako náš Mazi (Mazanec), brankáři byli na obou stranách dobří.“

Denis Godla je v Litvínově třetím rokem. Před osmi lety byl klíčovou oporou národního týmu na mistrovství světa do 20 let, kde Slovensko vybojovalo senzační bronz. Godla byl tehdy vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a dostal i cenu MVP pro nejužitečnějšího hráče šampionátu. Letos na něho navázal Adam Gajan, nejlepší brankář právě skončeného mistrovství světa. Dostal přednost i před českou hvězdou - Tomášem Suchánkem.

„Adam chytal výborně, měl skvělý turnaj,“ přitakal Godla. „Podržel náš tým. Sám vím, jaké to je chytat na šampionátu třeba proti Lotyšům. Pořád si to živě pamatuju, takové zápasy jsou kolikrát horší, než proti Kanadě nebo Finům, protože musíte vyhrát. Adam zachytal výborně. I proti Kanadě ve čtvrtfinále.“

S úsměvem přiznal, že se mu během mistrovství vrátily vzpomínky na vydařenou akci. „Zápasy byly v celkem dobrém čase, takže jsem se díval na Slováky i Čechy, pár zápasů jsem viděl. Byly tam nějaké sestřihy, milé vzpomínky.“

Co by poradil nastupující generaci? Po juniorském šampionátu 2015 ho mnozí viděli v NHL, ale Godla se přes Finsko usadil „pouze“ v české extralize. Před Litvínovem oblékal dres Kladna.

„Kluci musí makat a pracovat na sobě každý den tak, aby je to hlavně bavilo,“ reagoval brankář. „Do hokeje teď musí dávat všechno, juniorské mistrovství je odrazový můstek. Ukázali se, teď je to o nich, jakou cestou se vydají. V zámoří i v Evropě se musí trénovat, makat. To je asi jediná rada.“

