Mazanec drtil nájezdy, Voženílek pak rozhodl: Dál tu budu pardubickej deb**

Valí se na vás jeden útok za druhým, prohráváte 0:2. Soupeř má pět samostatných nájezdů a nepromění ani jeden. Všechno se začíná pomalu otáčet. Nepřekvapí, že tým, který zazdíval šance, byl Mountfield, vlastně ani to, že z problémů se vyhrabal Třinec, úřadující mistr. Nakonec vyhrál 3:2 v prodloužení. „Máme zkušené mužstvo. Hráči zkrátka vědí, nemá cenu řvát. My jen upozornili na určité situace,“ v klidu vysvětloval příčinu obratu třinecký trenér Zdeněk Moták.

Rozhodující gól v prodloužení vstřelil Daniel Voženílek. Když po zápase mluvil s novináři, za ním duněla z kabiny klasická třinecká vítězná hymna. V takových chvílích můžete mít náladu temnou jak noc, ale vždycky vám na tváři vyloudí úsměv „Pošta“, song Lacko Angyala. „Hradec má zvláštní styl, že s nimi můžete vyhrát 7:0, ale i 0:7 prohrát. Mají rychlostní typy, ale my si pak řekli, že se musíme zklidnit, nevystupovat proti nim tolik,“ popisoval Voženílek změnu, kdy se podařilo postupně tlumit šance Mountfieldu.

Málokdy se stane, že v zápase máte pět tutovek, kdy jedete sami na brankáře. „Rozhodla produktivita,“ nadechl se hradecký asistent Petr Svoboda. Tohle hodnocení po porážkách v Hradci zní jak kolovrátek. Ale většinou sedí. Mountfield může zápasy sám rozhodnout, ale spaluje a spaluje. „Měli jsme i nájezd dva na nikoho, ale bohužel,“ zamračil se Svoboda. „Mazi to zavřel,“ pokrčil rameny Voženílek. Marek Mazanec chytal výborně. „Jasně, je skvělý každý zápas. I když teda jeden gól možná chytit mohl,“ s úsměvem ho popíchl Voženílek. „Ne, dělám si srandu. Dal nám šanci vyhrát,“ přidal.

Mountfield HK - Třinec: Tvrdá rána Růžičky skončila za Kiviahem, 2:2 Video se připravuje ...

Šance Mountfieldu? To byla opravdu palba. „Trvalo nám celou třetinu, než jsme se na jejich styl adaptovali. Proti nám stál velice rychlý soupeř a nám to dělalo problémy. Těžko se proti takhle rychlonohému soupeři reaguje, když má silné přechody pásma a průniky do útočné třetiny,“ uznal i Zdeněk Moták.

V prodloužení rozhodl pak už zmíněný Voženílek. „Ano, to je docela ironie, že jsme zápas ukončili takhle, když Hradec měl nájezdů tolik,“ zmínil Moták. Pro Voženílka to byla hodně sladká tečka. Jako pardubický odchovanec je v Hradci stále velmi populární: „Tady na mě pořvávají každý zápas. Je jedno, v jakém přijedu dresu, pořád jsem pardubickej debil. Ale co, jsem hrát hlavně za výhru a i za ten gól.“

Ironii najdete ještě jednu. Samostatné úniky likvidoval Mazanec, který vždycky tvrdil, jak je nesnáší. „Ano, to říká pořád. Opravdu je nemá rád, nesnáší je,“ přikývl Moták. „Ale je přeci jen rozdíl, když je jedete vyloženě v rozstřelu, nebo při zápase. V utkání vás dojíždí soupeř, nemáte zase tak velkou výhodu. Jsem rád, že si na nájezdy Mazi sáhl, patří mu velký dík za to, jakým stavebním kamenem se stal,“ dodal třinecký kouč.

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 2:3p. Hradec ztratil dvougólový náskok, rozhodl Voženílek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:59. Lalancette, 17:24. McCormack Hosté: 28:51. Daňo, 42:51. M. Růžička, 64:14. Voženílek Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (C), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Pilař – Okuliar, Kev. Klíma, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Kel. Klíma, Štohanzl, Doležal. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Havránek, Marinčin, Jaroměřský, J. Jeřábek, Zahradníček, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Rozhodčí Pražák, Pilný – Gerát, Zíka. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3340 diváků

