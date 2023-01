Přibyl začal v Boleslavi gólem: Chci hlavně hrát. Doufám, že šanci využiju

Poprvé v kariéře naskočil v Tipsport extralize v jiném než sparťanském dresu. Daniel Přibyl načal hostování v Mladé Boleslavi skvostně, jedním gólem pomohl k jasné výhře nad Kometou Brno 7:3. Prosadil se povedenou tečí, přidat mohl i další body. Švédského spoluhráče Tima Söderlunda poslal do samostatného úniku, v závěru pak trestuhodně minul odkrytou branku. „To byla spíš střela do fotbalové brány,“ mávl nad tím rukou se smíchem.

Povedená premiéra?

„Určitě! Je super, že to takhle začalo a doufám, že to tak bude i pokračovat.“

Bruslaři poprvé v sezoně nasázeli v jednom utkání sedm gólů. Je to i díky posilám?

(usměje se) „Kluci říkali, že to takhle bude už teď pořád. Tak doufám, že jo, že si na to zase všichni zvykneme.“

Na konci jste mohl přidat druhý gól, prázdnou branku jste ale netrefil.

„To byla střela spíš do fotbalové brány, no… (směje se) Róbert (Lantoši) mi nádherně nahrál, ale bohužel jsem zklamal.“

Sparťanský sportovní manažer Jaroslav Hlinka říkal, že jste sám požádal o uvolnění z týmu, abyste dostal větší prostor.

„Jo, dá se to tak říct. Na Spartě toho prostoru bohužel tolik nebylo. Samozřejmě po tom všem, čím jsem si prošel, chci hlavně hrát. Tady to tak vypadalo, že bych tu šanci mohl dostat, tak doufám, že ji využiju a že to půjde.“

Ve Spartě jste hrál na křídle, tady jste hned naskočil jako první centr. Která pozice je vám bližší?

„Poslední roky jsem hrál spíš křídlo, ale centr mi je taky nějak blízkej, tak se s tím snad nějak poperu. Dneska to docela šlo.“

V útoku s Róbertem Lantošim a dalším novicem Timem Söderlundem jste si celkem sedli. Je to tak?

„Bylo to super. Doufám, že nám to takhle půjde furt. Vypadalo to, že o sobě víme. Přihráli jsme si, měli jsme i dost šancí. Jen tak dál.“

Mladá Boleslav - Kometa: Další gól domácích! Tečí Pláňkovy rány si otevřel střelecký účet ve městě automobilů Přibyl, 3:1 Video se připravuje ...

V extralize jste naskočil naposledy v říjnu, teď jste se vrátil do hry na Spengler Cupu. Jak jste na tom zdravotně?

„Zatím to je v pohodě, ale bojím se něco říct…“ (usměje se)

Do Mladé Boleslavi jste přišel v turbulentní době. Týmu se nedaří, kabina prošla řadou změn, mění se realizační tým, v první třetině došlo i na bojkot fanoušků, kteří vyklidili svůj sektor. Jak to jako nově příchozí celé vnímáte?

„Věděl jsem o tom. Na druhou stranu, na Spartě jsme si v říjnu procházeli něčím podobným. Bohužel, tohle přijde skoro na každý tým v nějakém období. Teď je to zrovna tady. Věřím, že se to v dobré otočí a půjde to jen nahoru.“

Jak zařídit, aby nešlo pouze o ojedinělý pozitivní záchvěv?

„Těžko říct. Budeme muset pracovat pořád stejně. Věřím, že to takhle půjde pořád.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:34. O. Najman, 11:01. Fořt, 13:11. Přibyl, 25:53. Pláněk, 32:30. Šťastný, 45:07. Pláněk, 54:04. Šťastný Hosté: 05:03. Raška I, 18:16. Flek, 36:40. Zbořil Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský (C), Fořt, Šťastný – Kantner, O. Najman (A), Kel. Klíma – M. Beránek, Závora, Dvořáček. Hosté: Čiliak (Slavíček) – Ščotka, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Gulaši (A), Ďaloga – Flek, Holík, Koblížek – Raška I, Zbořil, Pospíšil – Zaťovič (C), Strömberg, Kratochvíl – Dufek, Malý, Kollár. Rozhodčí Mrkva, Úlehla – Svoboda, Hynek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav