„Nová“ Boleslav: vzkaz od kotle, posily hned zářily. Co realizační tým?

Kabinou Mladé Boleslavi se během týdne prohnal vítr. Co vítr, spíš hurikán! V pátečním duelu 35. kola Tipsport extraligy proti Kometě naskočily čtyři nové tváře oproti úterní bitvě v Karlových Varech. Změny se zatím vyvedly. Všichni novicové přispěli k výrazné výhře 7:3. „Musíme v tom pokračovat. Nesmí se nám stát, že to bude jen jeden zápas. Jedno vítězství nám dál do sezony nic nezaručuje,“ prohlásil dočasný hlavní kouč Petr Haken. O složení nového realizačního týmu má být jasno během příštího týdne.

Divoký duel ve ŠKO-ENERGO Aréně začal v polotiché hale. Domácí kotel zůstal v první třetině prázdný, visel v něm jen nápis: „Třetina ticha pro boleslavský hokej.“

Boleslavští fanoušci nesou aktuální složitou situaci klubu velmi nelibě. „Když přijdete na zápas a je tam prázdný kotel a takový transparent, tak je to blbý, ale fanoušci na to mají právo. Projevili to takhle. Určitě nám chtěli dát najevo, že takhle to nejde, což chápu. Věřím, že jsme jim ukázali, že na to neprdíme nebo něco takového. Snad se to urovná a budeme jim dělat zase radost. A oni nám taky, jako to dělali další dvě třetiny,“ uvedl útočník David Šťastný.

Bruslaři prožívají opravdu turbulentní týden. Tak si to vezměme postupně:

Pondělí: příchod švédského útočníka Tima Söderlunda.

příchod švédského útočníka Tima Söderlunda. Úterý: porážka 1:4 v Karlových Varech, s tabulkovým sousedem.

porážka 1:4 v Karlových Varech, s tabulkovým sousedem. Středa: dopoledne konec hlavního trenéra Ladislava Čiháka, odpoledne výměna s Mountfieldem HK, odkud za Jana Eberleho dorazil Kelly Klíma.

dopoledne konec hlavního trenéra Ladislava Čiháka, odpoledne výměna s Mountfieldem HK, odkud za Jana Eberleho dorazil Kelly Klíma. Čtvrtek: velký trejd se Spartou, kam zamířil největší ofenzivní tahoun Pavel Kousal. Místo něj dorazili na hostování útočníci Daniel Přibyl a David Dvořáček. Boleslavskou kabinu opustil na hostování do Vítkovic také Jakub Kotala.

velký trejd se Spartou, kam zamířil největší ofenzivní tahoun Pavel Kousal. Místo něj dorazili na hostování útočníci Daniel Přibyl a David Dvořáček. Boleslavskou kabinu opustil na hostování do Vítkovic také Jakub Kotala. Pátek: jasná výhra 7:3 nad Kometou.

Více gólů Bruslaři v žádném z předchozích 33 zápasů nevstřelili. Vyhrabali se i z žalostného průměru méně než dvou vstřelených branek na zápas. „Bylo to úplně jiný. Cítili jsme odhodlání, radost. Věřím, že jsme si ukázali, že nás ten hokej může bavit. Myslím, že to bylo i vidět. Snad nám tohle pomůže, a že z toho budeme mít radost a dál se budeme snažit vyhrávat,“ zmínil Šťastný, autor tří bodů (2+1).

K jedenácté domácí výhře nad Kometou v řadě výrazně přispěly posily. Přibyl naskočil v centru prvního útoku a hned vstřelil gól. Zároveň přichystal několik dobrých příležitostí pro agilního Söderlunda (0+1), který se zatím prezentuje velmi slibně. Dvořáček neproměnil dva samostatné úniky. A pozitivně se prezentoval i Klíma.

„Měli obrovskou chuť se ukázat. Neříkám, že se nechali strhnout ostatními hráči. Naopak! Oni byli v některých situacích ti, kteří byli schopní tu novou energii do zápasu dát. Samozřejmě jsme spokojení a já jim jenom přeju, aby se jim takhle dařilo dál,“ zmínil kouč Haken.

Novice v kabině chválil i Šťastný. „Změn bylo hodně, ale asi se nedalo nic jiného dělat, bylo potřeba něco změnit. Hráči, kteří přišli, tým nakopli. Hodně nám pomohli, ať už Příba, Dvořka, Kelly Klíma… Musíme u toho zůstat a jít furt dál.“

V neděli čeká Bruslaře další důležitý zápas v Litvínově. I na severu Čech bude na střídačce stát stále dočasná trenérská dvojice Haken – Václav Pletka. Klub během pátku vydal prohlášení, že na finální podobě složení trenérského štábu stále pracuje a zveřejní ho v průběhu příštího týdne. „Uvidíme, uvidíme. V neděli pokračujeme a pak je tam týden prostor do dalšího zápasu,“ dodal Haken.

Blýská se v Mladé Boleslav znovu na lepší hokejové časy, nebo šlo o jeden pozitivní záchvěv? Na odpověď si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Jak si vedly posily Mladé Boleslavi proti Kometě

Daniel Přibyl 1+0 16:30 2 střely Tim Söderlund 0+1 18:28 1 střela David Dvořáček 0+0 14:26 3 střely Kelly Klíma 0+0 12:33 4 střely

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:34. O. Najman, 11:01. Fořt, 13:11. Přibyl, 25:53. Pláněk, 32:30. Šťastný, 45:07. Pláněk, 54:04. Šťastný Hosté: 05:03. Raška I, 18:16. Flek, 36:40. Zbořil Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský (C), Fořt, Šťastný – Kantner, O. Najman (A), Kel. Klíma – M. Beránek, Závora, Dvořáček. Hosté: Čiliak (Slavíček) – Ščotka, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Gulaši (A), Ďaloga – Flek, Holík, Koblížek – Raška I, Zbořil, Pospíšil – Zaťovič (C), Strömberg, Kratochvíl – Dufek, Malý, Kollár. Rozhodčí Mrkva, Úlehla – Svoboda, Hynek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav