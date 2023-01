Bitka? Už mi chyběl kyslík, smál se Roth. V Třinci se uvedl gólem

Na zádech číslo 25, v třinecké kabině místo hned vedle kapitána Martina Růžičky, z ochozů bouřlivé skandování: „Vláďa Roth! Vláďa Roth!“ Nic se nezměnilo, kreativní obránce jako by se vrátil v čase.

Jaká byla vaše obnovená premiéra v Třinci?

„Příjemná. Výsledek hovoří za vše, pomohla nám hlavně první třetina, kdy jsme za sedm minut dali tři góly a to se hraje vždycky líp. Samozřejmě jsem se těšil, protože jsem měl delší pauzu bez zápasů. A v tréninku zápasové tempo nenaberete. Těšil jsem se po delší době na zápas a doufám, že to bude lepší a lepší.“

Nebylo poznat, že jste měl dlouhou pauzu...

„Jo? Já to na sobě poznal dost, co se týká kyslíku (usmívá se). Kolikrát na tréninku můžete dělat cokoliv, ale zápas je něco jiného. Doufám, že čím víc zápasů bude, tak to bude lepší. Leden je docela napěchovaný.“

Maloval jste si návrat i s gólem?

„Ne, ne. Já na tyhle věci už moc nehraju, jestli dám gól nebo ne. Důležité je, že máme tři body, to je pro nás nejcennější.“

Ale fanouškům jste se připomněl stylově, souhlasíte?

(usměje se) „Jo, je to příjemné. Kdo říká, že ne, tak trošku lže.“

Ve 36. minutě se po vás ohnal Bitten, nechtěl jste si návrat okořenit i bitkou?

„Tohle mi moc neblesklo hlavou, byl jsem tam déle a zadýchaný. A za stavu 5:0? To nemá cenu. On to možná chtěl vyhecovat, já ne.“

Váš návrat se docela natahoval, trenéři vás potřebovali vidět?

„To se musíte zeptat jich, přece jenom je fakt, že mě neviděli dlouho.“

Měl jste hrát už kolem Vánoc, ale přibrzdilo vás zranění z rozbruslení, je to tak?

„Jo, jedna taková maličkost, blbá souhra náhod. Už i ve Slavii jsem po prvních dvou zápasech dostal zánět do kolena, trochu se mi to i tam zpomalilo. Byl jsem pár dní out.“

Za Plzeň poprvé naskočil teprve šestnáctiletý bek Adam Jiříček, všimnul jste si ho?

„Všimnul, šikovný kluk. Bylo vidět, že se nebojí hrát s pukem, neodpalovat ho. Co jsem viděl, hrál super zápas.“

V pátek vás čeká Winter Classic na Tehelném poli v Bratislavě proti Kometě. Těšíte se?

„Nikdy jsem venku nehrál, má být minus pět a sněžit prý nebude. Ptal jsem se kluků, co takový zápas hráli a říkali, že super. Tak věřím, že si to užijeme.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE