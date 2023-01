SESTŘIHY: Třinec smetl Plzeň 6:1! Brno dál tápe. Sparta - Kladno 4:0

První nula pro Kořenáře

Sparta nastoupila do čtvrtého domácího zápasu za sebou bez útočníka Tomáška, naopak do sestavy se poprvé od 2. října vrátil Kaše.

Úvod utkání moc šancí nenabídl a s minimem střel si poradili brankáři Kořenář a Bow. Více práce měl Kanaďan ve službách Rytířů, který také inkasoval jako první. Pražané se prosadili hned v první přesilové hře, kdy se přesně trefil Erik Thorell.

Na přelomu první a druhé třetiny hosté přežili druhé oslabení a poté mohli sami v přesilovce vyrovnat. Kořenáře ale výrazněji neohrozili. Sparta si postupně vypracovala herní převahu, druhý gól ale přidat nedokázala. Bow chytal spolehlivě.

Ve 35. minutě se po Zikmundově akci dostal do slibné pozice Melka, Kořenář si s jeho pokusem poradil. Nejblíže gólu byli sparťané v další početní výhodě, Řepík ale nastřelil jen brankovou konstrukci a proti Kousalovi se vyznamenal Bow.

Po 62 sekundách třetí části ale najel do otevřené obrany Kladna obránce Jandus, prostřelil Bowa a přiblížil Spartu k výhře. Vzápětí mohl snížit Plekanec, jenže dopadl stejně jako Řepík z brejku na druhé straně.

Středočeši se museli začít více tlačit do útoku a příležitostí domácích přibývalo. Ve 45. minutě mohl zvýšit Safin, ale dočkal se až o dvě minuty později, když si před brankou našel vlastní zblokovanou střelu.

V 58. minutě si kuriózní první gól v dresu Sparty připsal Kousal, kterého při power play fauloval Plekanec a útočník, jenž v týdnu přišel do Prahy z Mladé Boleslavi, tak nemohl zakončit.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): „Čekali jsme těžký zápas, což se potvrdilo. Bylo to vyrovnané a nemyslím si, že výsledek odpovídá. Díky gólmanovi jsme zůstali ve hře, protože si myslím, že Kladno mělo první dvě třetiny více vyložených šancí. Dali jsme šťastný první gól a svým způsobem jsme se klepali o výsledek až do konce. Jsme rádi za tři body. Malinko se to asi uklidnilo po druhé brance, ale do té doby to bylo strašně vyrovnané.“

Pavel Skrbek (Kladno): „I když to podle podle výsledku nevypadá, tak tohle byl z posledních tří zápasů ten lepší. Nepodali jsme špatný výkon, pohybem jsme si vytvořili i nějaký optický tlak, ale bohužel máme nízkou produktivitu. Nejsme schopni dát gól. Máme malý tlak do brány. Měli bychom hrát trošinku jednodušeji, vše překombinováváme a zbytečně pouštíme soupeře do šancí. A tým jako Sparta je využije. Nedali jsme jim jich moc, ale stačilo to na to, abychom dostali čtyři góly. Vždy, když se nám v zápase něco zlepší, tak nám zase chybí něco jiného a bohužel jsme zase prohráli.“

Góly Domácí: 15:27. E. Thorell, 41:02. Jandus, 47:38. Safin, 57:23. P. Kousal Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus (A), Moravčík, T. Tomek – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Kaše – M. Vitouch. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Slováček, Sotnieks, Cibulskis – Babka, Kubík, Plekanec (C) – Jágr, Brodecki, Filip – Indrák, Beran, Pytlík – M. Procházka, O. Bláha II, Zikmund (A) – Melka, Michnáč. Rozhodčí Hejduk, Jaroš – Špůr, Zíka Stadion O2 arena, Praha

Karlovy Vary - Vítkovice 1:3

Góly Domácí: 58:37. Gríger Hosté: 14:19. Mueller, 35:35. Chlán, 59:58. Lakatoš Sestavy Domácí: Habal (Hamalčík) – Huttula, Pulpán (A), Stříteský, Bartejs, Dlapa, Rulík, Rohan – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kružík – Redlich, Jiskra, O. Beránek. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kotala, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Fridrich, Chlán, Krejsa – R. Půček, Dej, Lednický – Bernovský. Rozhodčí Horák, Pražák – Brejcha, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Estephan ukončil sérii proher

Domácí začali zápas přesilovkou, ale nakonec se stala trestem pro ně. Mladoboleslavský Dvořáček dostal pas za obranu a v oslabení zblízka překonal brankáře Zajíčka; dal tak svůj první gól po přesunu ze Sparty. Litvínov střelecky dominoval, jenže soupeře držel brankář Novotný.

Až ve druhé třetině Severočeši gólově udeřili, to když Hlava v přesilové hře skóroval z dorážky. Chvíli před polovinou zápasu se spustila přestřelka jako z westernu - padly tři góly v rozmezí 87 sekund. První dva slavili hostující hráči. Nejdřív po rychlém útoku Bernad propálil z úhlu Zajíčka u bližší tyčky, ve stejné minutě se trefil z mezikruží a v pádu Fin Lintuniemi. Litvínovského brankáře, který neměl svůj den, tím donutil střídat.

Brzy nato domácí snížili díky Demelovi, který se do své střely položil v pravém kruhu. Za stavu 2:3 byl Zajíčkův náhradník Godla sice překonán, jenže střelu Přibyla zastavila tyčka. Další přesilovkovou dorážku - tentokrát v podání Sukeľa - domácí přetavili ve vyrovnání v 35. minutě. Chvíli nato Godla znovu čelil mladoboleslavskému čahounovi Přibylovi, tentokrát při trestném střílení. A jeho nájezd slovenský gólman vytěsnil mimo tyče betonem. Litvínov po dvou částech hry vládl na střely výrazně 34:13.

Ve třetí třetině Mladoboleslavští častěji operovali v útočném pásmu, jenže brankář Godla zůstal neprůstřelný. A tak pět minut před koncem napřáhl na modré čáře Freibergs, šikovně tečující Estephan nedal Novotnému šanci a završil tak velký obrat Litvínova z 1:3 na 4:3. Zároveň tak trefil první vítězství Severočechů v novém kalendářním roce.

Góly Domácí: 21:38. Hlava, 29:35. Demel, 35:51. Sukeľ, 55:00. Estephan Hosté: 03:11. Dvořáček, 28:08. Bernad, 28:50. Lintuniemi Sestavy Domácí: Zajíček (29. Godla) – D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Wesley, Demel (A) – Zdráhal (A), Sukeľ (C), Š. Stránský – Abdul, Gut, Kudrna – Hlava, Estephan, Chalupa – Šalda, Jurčík, Havelka – Berka. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský (C), Fořt, Šťastný – Kantner, O. Najman (A), Kel. Klíma – M. Beránek, Závora, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Lhotský, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3811 diváků

Liberec - České Budějovice 2:3p

Góly Domácí: 14:24. Vlach, 17:12. Flynn Hosté: 12:21. Gulaš, 34:29. Percy, 61:51. Vopelka Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Melancon, Ivan, Štibingr, Kolmann, Derner – Faško-Rudáš, Filippi, Birner (A) – Flynn, A. Najman, Ordoš – Rychlovský, Jelínek (C), Vlach – Dlouhý, Šír (A), Frolík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Čachotský, Pech (A), Gulaš (C) – Strnad, Hanzl, Valský – Dzierkals, Vopelka, Karabáček – M. Toman, V. Tomeček. Rozhodčí Hribik, Pilný – Kajínek, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 656 diváků

Mountfield HK - Olomouc 5:4p

Góly Domácí: 11:09. Lev, 25:52. Jergl, 26:34. Kev. Klíma, 33:53. Perret, 64:53. Blain Hosté: 19:14. P. Musil, 30:01. Navrátil, 31:25. Dujsík, 39:42. P. Musil Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (C), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Eberle – Pilař, Kev. Klíma, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Doležal, Štohanzl, Novák. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Dujsík, Mareš, Švrček, Řezníček, Rutar – Orsava (A), Knotek (A), Bambula – P. Musil, Kunc, Plášek ml. – Navrátil, Kusko, Klimek – Tomajko, Anděl. Rozhodčí Kika, Obadal – Gebauer, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 142 diváků

Kometa - Pardubice 1:4

Góly Domácí: 46:45. Flek Hosté: 07:40. L. Sedlák, 20:43. R. Kousal, 24:42. J. Kolář, 59:05. Zohorna Sestavy Domácí: Čiliak (40. Furch) – Ščotka, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Ďaloga, Hrbas, Gulaši (A) – Raška I, Zbořil, Flek – Dufek, Holík, Pospíšil – Süss, Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Kollár, Kratochvíl. Hosté: Will (Matěcha) – Čerešňák, D. Musil, J. Kolář (A), T. Dvořák, Hrádek, Vála, Bučko – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Vondráček, Poulíček (C), A. Musil – Rohlík, Paulovič, Herčík. Rozhodčí Šír, Stano – Rampír, Synek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6467 diváků

Třinec - Plzeň 6:1

Podrobnosti připravujeme.

Góly Domácí: 01:56. Hrehorčák, 03:05. Roth, 07:03. Nestrašil, 26:19. Chmielewski, 29:50. Zahradníček, 39:04. Daňo Hosté: 54:29. Holešinský Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Havránek, Marinčin, J. Jeřábek, Roth, Zahradníček, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Hosté: Pavlát (8. Mi. Svoboda) – Houdek, Kaňák, Piskáček (A), Jiříček, Kremláček, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Holešinský – Lang, Mertl (A), Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Rozhodčí Jeřábek, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3704 diváků