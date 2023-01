Filippi všestranným lídrem extraligy: Musíte si umět poradit. V čem válí?

Hoďte mi puk do jízdy a běžte se radovat ke střídačce. Ne, Tomáš Filippi není tenhle typ. Spíš nahoru, dolů, tam a zpátky. S velmi dobrou prospěšností pro vlastní tým na obou stranách bojiště. To je mnohem víc on. Čísla nelžou, podle hodnocení iSport Score je liberecký centr nejužitečnějším ofenzivním hráčem extraligy. „Je fajn, když někdo ocení, že spoluhráče dokážete dostat do šance, byť ji třeba nepromění,“ reaguje 30letý centr.