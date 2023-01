SESTŘIHY: Sparta přejela lídra 3:0! Vítkovice do čela. Bitva pro Hradec

Sparťané pokazili Rulíkův návrat

Na střídačku Dynama se po návratu z juniorského mistrovství světa vrátil trenér Radim Rulík. Jeho tým rozehrál už ve 2. minutě přesilovku, ale největší šanci měli hosté, když v oslabení ujel Konečný. Brankář Will si ale s jeho zakončením poradil.

Domácí hráči si pak vytvořili velký tlak, ale ani Kovář neinkasoval. Po střele Zohorny se puk odrazil od brankáře Sparty těsně mimo branku. V závěru úvodní třetiny pak mohli skórovat Adam Musil či Vondráček

Na začátku druhé třetiny Dynamo opět nevyužilo přesilovku, hned vzápětí přišel trest. Ve 24. minutě získal Sobotka puk u mantinelu, najel až před Willa a úspěšně zakončil. Zanedlouho jeli hosté v situaci tři na jednoho, ale další gól nepřidali.

Pražané měli v tomto úseku duelu více střeleckých pokusů, těsný stav vydržel i díky Willovi, jenž kryl lapačkou i střelu Tomka. Domácí mohli srovnat v oslabení, jenže Zohorna po přihrávce Kousala nevyrovnal. V závaru přesilovky pak zvýšil osamocený Němeček, který po akci Vitoucha přidal druhý gól Sparty.

Domácí mohli reagovat hned na začátku třetí části, ale za Kovářem zněla jen branková konstrukce. O chvíli později se hosté v přesilovce usadili v útočném pásmu a krátce po návratu Zohorny na led udeřili. Kaše po otočce našel před brankou Řepíka, který zvýšil na 3:0 z pohledu Sparty.

Hosté pohodlný náskok udrželi až do konce utkání a brankář Kovář udržel čisté konto. Sparta tak neinkasovala ve druhém utkání za sebou.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Pardubice): „V první třetině jsme Spartě ještě celkem stačili, ale od té druhé už hosté ovládli hru. Sparta byla jednoznačně lepším týmem, daleko lépe bruslila a zaslouženě bere vítězství.“

Miloslav Hořava (Sparta Praha): „Myslím, že jsme viděli výborný zápas, mně se velmi líbil. Samozřejmě se šťastným koncem pro nás, proto pro nás utkání vyznělo o to lépe. Jsme rádi, že jsme získali tři body.“

Góly Domácí: Hosté: 23:56. Sobotka, 39:04. Němeček, 45:57. Řepík Sestavy Domácí: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, J. Kolář (A), Vála, Hrádek, Bučko – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – A. Musil, Poulíček (C), Vondráček – Herčík, Paulovič, Rohlík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus (A), Moravčík, T. Tomek – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Kaše. Rozhodčí Pražák, Šír – Hlavatý, Lederer. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9604 diváků

Kotala prvním gólem trefil první místo

Po opatrném úvodu ujel v šesté minutě hostující obraně Bitten, ale gólman Klimeš proti jeho zakončení skvěle zasáhl. Za chvíli kanadského útočníka fauloval Stehlík, jenže čtyřminutovou přesilovku domácí nezvládli. Naopak v 9. minutě nenápadnou střelou z levého kruhu trefil Kalus levou tyčku.

Zvládnuté oslabení hosty povzbudilo a převzali iniciativu. Po nahození Raskoba pomohla gólmanu Pavlátovi tentokrát pravá tyčka a v 17. minutě po nabídce Mullera zblízka netrefil odkrytou branku Bukarts.

Po pauze sice domácí viditelně přidali, jenže střeleckou převahu udržoval nadále hokejovější soupeř. Ve 29. minutě navíc střelu Raskoba od modré čáry úspěšně dorazil do sítě na brankovišti dobře postavený Lakatoš.

Hosté následně nevyužili početní výhodu a po polovině zápasu nekrytý Bukarts pálil z mezikruží těsně vedle. Za chvíli na druhé straně pohotový pokus Merla z podobné pozice zlikvidoval lapačkou Klimeš. Další změnu skóre nepřinesly ani přesilové hry obou mužstev v závěru prostřední části.

Ve 43. minutě se trefil ranou bez přípravy od modré čáry Schleiss, ale vyrovnání domácích zmařila úspěšná vítkovická trenérská výzva pro postavení Hrabíka v brankovišti.

Vzápětí dostal pětiminutový trest ve svém stém extraligovém utkání Gewiese a po dalším vyloučení Klause už při přesilovce pět na tři ve 48. minutě regulérně vyrovnal na 1:1 dorážkou Rekonenovy střely Holešinský.

Aktivnější domácí pokračovali v náporu a po nedovolenému zákroku Kotaly je v oslabení od pohromy uchránil zázračným zásahem proti teči Poura Klimeš.

Z brejku v 53. minutě naopak vrátil hostům vedení přesnou střelou mezi betony Mueller a o necelé dvě minuty později znovu z protiútoku zvýšil na 3:1 šikovným bekhendovým zakončením Kotala, jenž se tak prosadil poprvé po příchodu z Mladé Boleslavi.

Při hře bez brankáře ještě zkorigoval 72 sekund před sirénou výsledek prudkým volejem z levého kruhu Schleiss, vyrovnat již ale domácí nedokázali.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Třetí porážka v řadě si mi hodnotí těžko. První gól, jak jsme si představovali, jsme nevstřelili. Měli jsme spoustu přesilovek a bohužel jsme je nevyužili. To jsou rozhodující momenty utkání. Nezahráli jsme to vůbec dobře a pak už jsme výsledek jenom honili. Po našem vyrovnání nám soupeř znovu odskočil dvěma góly. Strašně jsme se nadřeli přes množství šancí na vyrovnávací gól a pak jsme brzy po nevinné akci znovu inkasovali. Musíme ukončovat lépe souboje. Představujeme si od hráčů větší bojovnost, takhle se nebojuje o body. Musíme zlepšit kromě proměňování šancí i důraz.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Bylo to pro nás nesmírně těžké utkání, nejen protože to byl třetí zápas v řadě venku. První třetinu jsme chtěli hrát na 0:0, což se nám podařilo. Nechtěli jsme dostat první gól a vedoucí branka ve druhé třetině nám vlila sebevědomí. Kvůli naší nedisciplinovanosti jsme si prošli peklem, kluci ale zblokovali v oslabeních neskutečné množství kotoučů a hodně týmu pomohl skvělý výkon brankáře Klimeše. To nám dávalo naději. Před mužstvem smekám. Jsme kvůli mnoha absencím s odpuštěním ve srač... a byly to vydřené body, které ukázaly vnitřní sílu mužstva. Z minima jsme vytěžili maximum. Hráčům moc děkuji, jak se k tomu postavili.“

Góly Domácí: 47:10. Holešinský, 58:48. Schleiss Hosté: 28:23. Lakatoš, 53:01. Mueller, 54:41. Kotala Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Jiříček, Houdek, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Blomstrand, Mertl (A), Holešinský – Pour, Suchý, Rekonen – Bitten, Soukup, Malát. Hosté: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář – Dej, Bukarts, Krieger – Mueller (A), Kotala, L. Krenželok (C) – Lakatoš (A), Fridrich, Chlán – Kalus, Lednický, Bernovský – R. Půček, Krejsa. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3210 diváků

Frolík trefil Bílým Tygrům bod

K vlažnějšímu startu mohlo přispět i další oslabení útočných řad na obou stranách, Liberci před utkáním vypadli Filippi s Flynnem a Východočechům zase Radovan Pavlík.

Nejvíc byla zpočátku vidět třetí hradecká formace. Brankáře Neužila, jenž v sezoně nastoupil za Tygry teprve popáté, ostře otestoval Perret. Ve 12. minutě už francouzský útočník přispěl ke krásnému gólu. Po jeho vysunutí předvedli Jergl se zakončujícím Lalancettem kombinaci do prázdné branky.

Mírné emoce vyvolal Vlach, jenž po odpískání atakoval Rosandiče. Jeho bolest při kulhání na střídačku asi sotva zmírnila omluva od bývalého spoluhráče.

Druhá část ale dlouho jasně patřila Liberci a Rychlovský ve 31. minutě zaslouženě vyrovnal tečí Najmanovy střely. Hosté museli litovat, že z převahy nevytěžili víc, protože závěr třetiny jim utekl.

Po chybách exhradeckého Nedomlela sevřel Hradec soupeře v pásmu a dlouhý tlak ukončil Blain, jehož bekhendové nahození propadlo Neužilovi mezi nohy. V poslední vteřině navíc Cingeľ potrestal faul na svou osobu, po němž se ještě poprali Jank s Dernerem. Vítězství v bitce slavil domácí obránce.

Tygři však přispěchali s povedenou odpovědí, na pomezí 47. a 48. minuty jim stačilo 46 sekund k vyrovnání. Birner nejprve využil Ordošovu nabídku a Frolík uspěl tečí Melanconovy střely. Kotouč se odrazil od tyčky do Kiviahova betonu a zpět do branky.

Mountfield se potřetí dostal do vedení díky využité přesilovce z hole McCormacka, ale stejně jako v neděli proti Olomouci o něj i potřetí přišel. Frolíkovu radost z vyrovnání v čase 59:29 minutě posvětili rozhodčí u videa.

Domácí nakonec nedělní scénář zopakovali se vším všudy. Prodloužení znovu rozhodli až v jeho páté minutě, kdy McCormackovu střelu dorazil za Neužila důrazný Pilař.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Byl to vyrovnaný zápas, Liberec hrál velmi dobře. Jsme rádi za dvě využité přesilovky, ale mrzí nás, že jsme výhru ztratili půl minuty před koncem. Myslím ale, že Liberec si bod zasloužil. A vážíme si toho, že druhý jsme získali my.“

Patrik Augusta (Liberec): „Sice jsme prohráli, což nikdo nechce, ale hráčům jsem po utkání za výkon poděkoval. Bohužel jsme udělali chyby, které jsme předtím nedělali, a soupeř je potrestal. Obrovsky si cením toho, že jsme se třikrát dokázali vrátit do utkání. V prodloužení jsme svoji šanci nedali, zatímco soupeř ano, a proto vyhrál.“

Góly Domácí: 11:13. Lalancette, 37:36. Blain, 39:59. Cingel, 50:22. McCormack, 64:16. Pilař Hosté: 30:40. Rychlovský, 46:35. Derner, 47:21. Frolík, 59:30. Frolík Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Lev (A), Pajer – Cingel, Kev. Klíma, Perret – Lalancette, Jergl, Novák – Štohanzl, Pilař, Doležal. Hosté: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Aubrecht – Birner (A), A. Najman, Faško-Rudáš – Ordoš, Šír (A), Frolík – Vlach, Rychlovský, Jelínek (C) – Jenčovský, Dlouhý. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Kis, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové