Aplaus Jankovi za kadenci pěstí v bitce: Derner dokáže zalézt za nehty

Aplaus snášející se z tribun si domácí trvďák náležitě užil. Byť šlo o epizodní moment, právě takové situace zůstávají dlouho v paměti. Hradec Králové v dohrávce 27. kola Tipsport extraligy přetlačil válečnicky naladěné Bílé Tygry 5:4 v prodloužení. V něm vládl posedmé z devíti sezonních případů.

Lidi se hodně bavili, pořád se něco dělo. Ale co vy?

„Bylo to fakt bláznivé. Vedli jsme 3:1, v takové chvíli bychom si měli náskok podržet a neměli dopustit, aby soupeř vyrovnal. Vůbec nevím, co se tam stalo… Pamatuju si gól na 3:3, kdy jsem byl na ledě. Byl tam nahozený puk od modré čáry, takovej těžkej puk pro Kiviho, propadlo to za něj a bylo srovnáno na 3:3. Obranu si v takových situacích musíme líp pohlídat. Hrát to jednodušeji, klidně to párkrát vyndat ven, rozkouskovat hru.“

Liberec srovnával na 4:4 půl minuty před koncem 60. minuty, berete nakonec dva body?

„Bereme je. Jsme samozřejmě rádi, že bodujeme. Na podzim jsme měli období, kdy jsme hráli dobře, ale body nám to neneslo. Teď bodujeme pravidelně, najeli jsme na vlnu, sbíráme body do tabulky, což je super.“

Zprvu to vypadalo na docela normální duel, ale nakonec se to na ledě řádně vyostřilo… V závěru druhého dějství jste si to v pěstním souboji rozdal s obráncem Dernerem. Lidem se vaše vítězná rvačka líbila, i tohle nabudí, viďte?

„V hokeji se občas stane, že se to tam trochu popere. Neviděl bych v tom nic extra. Ale ten moment jsem si samozřejmě užil. Pokud do toho dáte svoje emoce, fanoušci se tím dají hezky strhnout. Hnali nás potom.“

Jaký je Lukáš Derner protivník v boji?

„Na ledě je to nepříjemný kluk, opravdu dokáže zalézt za nehty. Je celkem velkej a silnej. Jakmile se naskytla možnost do toho jít, dopadlo to takhle.“

Hradci se nestalo zdaleka poprvé, že nedotáhl perfektně rozehrané utkání, v neděli s Olomoucí to probíhalo v bleděmodrém. Také náskok 3:1 a rovněž výhra 5:4 v prodloužení. Jaká diskuse kolem toho probíhá v týmu?

„Bavíme se o tom, samozřejmě. Nikdo to nechce hrát na remízu. Ale jak jsem říkal předtím, jsem rád, že body hlavně sbíráme. Že nemáme díru jako na podzim, kdy jsme snad pětkrát po sobě prohráli a začali se propadat tabulkou. Teď body zapisujeme a ty z prodloužení jsou pro nás nesmírně cenné.“

Z devíti nastavovaných duelů v sezoně jste si přivlastnili sedm. Je to zajímavé i z hlediska sebedůvěry do play off?

„Hodí se to. Minulou sezonu jsme prohráli v play off s Boleslaví tři zápasy v nastavení. Je dobré mít to obráceně, uvědomit si, že hra tři na tři nám celkem jde. V týmu se na to nezaměřujeme, viděli jste to teď na mistrovství světa dvacítek. Stačí jeden odraz puku a jednou dva na jednoho, rozhodnout může každý tým.“

