Sparta zneškodnila Dynamo. Němeček: Vzpruha! Ukázali jsme, že na ně máme

V této sezoně jste skoro vždy mluvil po prohrách, kdy jste hodnotil blamáž. Užíváte si, že teď spolu mluvíme po vyhraném utkání?

„To víte, že jo! Užívám si to moc. (směje se) Sám jsem si říkal, že mě vždycky chcete po prohrách, kdy se mi nemluvilo nejlíp. Takhle je to mnohem sladší. Díky, jsem za to rád!“

Porazili jste lídra soutěže, velkého rivala. Jak velká je to pro vás výhra?

„Určitě moc, jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. Další vzpruha pro naše sebevědomí. Pardubice jsou první, od začátku základní části hrají výborný hokej. Zaslouženě jsou na čele. My jsme si ale ukázali, že na ně máme. Že s nimi můžeme hrát, že i takhle kvalitního soupeře zvládneme ubránit.“

Dokonce jste Dynamo dokázali úplně vynulovat. Přitom jste čelili ofenzivní síle kvalit KHL.

„Souhlasím, jejich síla dopředu je brutální. Nám výborně zachytal Kuba Kovář . Bylo to ale samozřejmě náročné. Oni mají fakt velkou kvalitu, jsou šikovní, strašně silní v osobních soubojích i jeden na jednoho. O to je výhra cennější, dokázali jsme je uhlídat.“

Jaký k tomu byl klíč?

„Před zápasem jsme mluvili hlavně o tom, že chceme být agresivní, nenechat soupeře hrát, rychle k nim přistupovat. V posledních zápasech to od nás nebylo úplně ono, často jsme v soubojích byli o krůček později. Jsem rád, že jsme si ten úkol tentokrát do zápasu přinesli a vyplatilo se to.“

Přišlo mi, že vás navíc musel tenhle úterní večer bavit. Utkání bylo vyhecované, od začátku jste i díky tomu byli v zápase.

„To máte pravdu. Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že nás to bavilo. Tyhle zápasy jsou skvělé, vyloženě za odměnu. Každý hráč je chce hrát. Já osobně jsem se na náš souboj těšil strašně moc. Opravdu výborné utkání, s parádním koncem pro nás. Užili jsme si ho.“

Nakopla vás ubráněná přesilovka soupeře na startu druhé třetiny? Dynamo jste během dvou minut k ničemu nepustili, sami jste pak obratem udeřili.

„Taky mě to napadlo. Týmu zvedne ubráněná přesilovka často náladu, dostane vás do zápasu. I tady nám to pomohlo. Naši trenéři na hru speciálních týmů hodně dbají. Popravdě přesilovky i oslabení pilujeme v podstatě každý den. Koukáme na klipy z minulých zápasů, řešíme detaily. Jsem rád, že naše výkony mají i v tomto ohledu stoupající tendenci. I proti tak silnému soupeři jsme dokázali být v početní nevýhodě efektivní.“

Co v kabině padlo před třetí třetinou? Dalo se čekat, že vám domácí před plným zimákem nedají body jen tak.

„Znovu jsme si zopakovali, že nesmíme hrát bojácný hokej. Nechtěli jsme čekat na to, co udělají, co nám dovolí. Chtěli jsme být dál aktivní, sebevědomí. Hráli jsme zodpovědně, navázali jsme na dvě předchozí třetiny. Přineslo to ovoce, zvládli jsme to.“

Vy jste kvůli lehčímu zranění vynechal Spengler Cup. Až v pátek jste se do sestavy Sparty vrátil. Často býváte nejvytěžovanějším hráčem týmu, teď jste znovu odehrál přes 22 minut. Jak to zvládáte?

„Je to fuška! Když ze zápasového tempa vypadnete, není snadné se do něj pak zpátky dostat. Jak se říká, naskakujete do rozjetého vlaku. Zápasy jdou ale rychle po sobě, vlastně ani není čas přemýšlet, jestli jste unavení, nebo ne. Jsem za to rád. S každým zápasem se cítím líp a líp.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 23:56. Sobotka, 39:04. Němeček, 45:57. Řepík Sestavy Domácí: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, J. Kolář (A), Vála, Hrádek, Bučko – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – A. Musil, Poulíček (C), Vondráček – Herčík, Paulovič, Rohlík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus (A), Moravčík, T. Tomek – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Kaše. Rozhodčí Pražák, Šír – Hlavatý, Lederer. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9604 diváků

