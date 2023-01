Boj o Gazdu pokračuje: Zlín oslovili Oceláři. Koho nabízí na oplátku?

Nejenom České Budějovice a Kometa. Do hry o beka s reprezentačními zkušenostmi Daniela Gazdu (25) vstoupili i třinečtí Oceláři. Produktivního beka v ideálním věku by úřadující mistři brali okamžitě, prvoligovému Zlínu za něj nabízí své hráče z prvního i partnerského týmu ve Frýdku-Místku.

Daniel Gazda byl v uplynulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Zlína. V základní části za 47 zápasů nasbíral 21 bodů (11+10), mimo jiné se blýsknul hattrickem na ledě pražské Sparty. Nakouknul i do reprezentace (7 zápasů/ 1+0). Ročník dohrával ve Finsku, Ilvesu Tampere pomohl k bronzu (10/ 1+0, v play off 6/ 0+1). Zlín ovšem držel opci, bek se musel i po sestupu klubu vrátit domů.

V Chance lize Gazda aktuálně odehrál 27 zápasů (8+11). „Chci podávat co nejkvalitnější výkony, hrát co nejlépe to půjde, aby to někdo třeba viděl,“ říkal v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. „Je jedno, že jde o Chance ligu, rád bych tady hrál nejlepší hokej, jaký dovedu. A co bude v budoucnu? Tohle nenaplánujete.“

V extralize už nedávno pomáhal Českým Budějovicím, v 9 zápasech nabral 5 bodů (3+2). Klub ho chtěl udržet, zájem měla i Kometa. To padlo. Teď jsou ve hře Oceláři. „Za každý zápas v Motoru jsem byl rád, ostatní je otázka na vedení a manažery,“ glosoval Gazda.

Podle webu Hokejové aktuality by opačným směrem mohl putovat útočník Vlastimil Dostálek (28), který ve Frýdku-Místku v sezoně odehrál 35 zápasů (12+9). Má i zkušenosti z extraligy, za Olomouc, Kometu, Jihlavu a Vítkovice naskočil do 53 zápasů (6+5). A podle informací hokej.cz by součástí výměny mohl být i zkušený obránce Jan Jaroměřský.

HC Oceláři Třinec

