Třetí útok Plzně si smlsnul na Litvínovu. Mladší Jiříček znovu v akci

Bylo znát, jak Indiáni chtějí nezdárnou sérii ukončit. Za předchozí tři zápasy dali tři góly, ve všech padli. Ani proti Litvínovu nezačali ukázkově. Po pár sekundách hry z první akce vyděsil jejich obranu Patrik Zdráhal, ve 2. minutě proměnil Giorgio Estephan trestné střílení. Plzeňské šípy létaly všude možně, ale míjely cíl. Až před koncem úvodní třetiny se to zlomilo.

„Celou dobu jsme tlačili a byla jen otázka času, kdy to tam spadne. Před každým zápasem si říkáme, že musíme jít od první minuty naplno, vyhrávat souboje. Jen jsme to v předchozích utkáních nedokázali přenést z kabiny na led. Až tentokrát se to povedlo,“ liboval si Baránek.

Na pátek 13. zažil jeden ze svých nejpovedenějších zápasů. Tři áčka, osud mu přál. Před druhým gólem pálil vedle, Hrabík však šikovně nastavil hůl a usměrnil kotouč do branky. Něco přes dvě minuty před koncem pak ještě Baránek trnul na trestné lavici. Za stavu 3:1 byl vyloučen za podrážení a Litvínov hrál bez gólmana v šesti proti čtyřem. „Chtěl jsem vypíchnout puk a fauloval. Potom jsem koukal na čas. Byly to nervy, i když ne tak velké. Věřil jsem, že to kluci ubrání. Ale kdyby to tam spadlo rychle na 3:2, asi by to bylo horší,“ vracel se.

Potřetí nastoupil za Plzeň šestnáctiletý obránce Adam Jiříček, mladší bratr juniorského vicemistra světa Davida Jiříčka. Do první třetiny vtrhnul s košíkem přes obličej na led jak velká voda. Vytáhlý, o něco hubenější, ale jinak celý brácha. Bruslením, pohybem, způsobem, jakým si vybírá místo pro střelu či přihrávku. Má správnou drzost, navíc je taky pravák a na dresu měl poprvé pětku, stejně jako on, přičemž při prvních dvou startech mezi dospělými nosil číslo 60.

V úvodní třetině dostal Jiříček slušnou porci času na ledě. Dokonce šel na přesilovku v době, kdy ještě zdaleka nebylo rozhodnuto. Trenéři Kořínek a František Bombic ho pod sebou měli už v dorostu, s nímž v minulé sezoně získali titul. „Částečně si to vynutila i marodka. V týdnu hrál dost utkání, nastupoval i za juniorku. Ale bylo to dost důležité utkání, nechtěli jsme ho úplně dostat do nějaké nepohody a pak ho nechali víc sedět. Chceme mu dávat šanci, i dalším mladým, ale nic nezkazil a hrál velmi slušně,“ řekl trenér Petr Kořínek.

Poprvé vzali mladšího Jiříčka minulý pátek do Třince, v úterý nastoupil doma proti Vítkovicím. Oba zápasy Plzeň prohrála, po duelu s Litvínovem slavil první vítězství. Na děkovačku vyjel ze všech nejdřív. „Zkusili jsme ho, postupně bude dostávat šanci. Potřebuje čas, musí na sobě pracovat, my na něm taky. Neříkáme, že tady zůstane stále. Bude taky v juniorce, ale čas od času je dobré, aby získával zkušenosti a posouval se,“ dodal Kořínek. Další Jiříček je na scéně. Prý může být ještě lepší než bratr.