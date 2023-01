ONLINE: Bitva pro Spartu, Kladno stále na dně. Kometa - Vítkovice 2:5

Nedělní hokejový program vyplňuje šest zápasů 38. kola Tipsport extraligy. Sparta ve vypjaté bitvě porazila Hradec Králové 4:3 v prodloužení. Pražanům se však zranil gólman Jakub Kovář. Kladno promarnilo příležitost odlepit se z posledního místa v Českých Budějovicích, kde prohrálo 2:6. Vedoucí Pardubice zvítězily 2:1 v Litvínově. Plzeň přehrála Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení. Karlovy Vary padly 1:3 v Liberci. Od 18:00 se brněnská Kometa po výprasku pod otevřeným nebem od Třince (1:6) pouští do střetu s Vítkovicemi. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.

Kousalův zkrat Dynamo nesrazilo

Ačkoli gól dlouho nepadl, šance měly už od úvodu oba celky. V první třetině se předháněli brankáři, kdo z nich předvede lepší zákrok. Pardubického Willa sice překonal litvínovský kapitán Sukeľ, když běžela 12. minuta, jenže jeho střelu zastavila tyčka.

Jako první slavilo až ve druhé části Dynamo, jenže radost mu sebrali rozhodčí, kteří si sporný gólový moment prohlédli na tabletu. Zblízka zakončoval Paulovič a puk na hraně brankoviště nedovoleně kopl do sítě Zohorna.

Kopnutí, tentokrát do ležícího Šaldy, mrzelo hosty i chvíli nato. Útočníka Kousala rozhodčí vyloučili do konce zápasu, i když jim vysvětloval, že se snažil vydolovat kotouč. Při odchodu do šatny vzteky bouchl hokejkou do mantinelu. Protože zároveň dostal menší trest litvínovský debutant Danielčák, hrálo se čtyři na čtyři.

A prostor lídr extraligy využil, Čerešňák z mezikruží prudkou ranou prostřelil brankáře Goldu. Vedení hostům vydrželo jen 146 vteřin, Kousalovo pětiminutové vyloučení ztrestal Abdul, šikovně tečující ránu Zileho od modré čáry. Byl to první gól Vervy v sezoně do sítě Pardubic, potřeboval na něj 160 minut.

Vyrovnaný boj pokračoval i ve třetí třetině, na ledě se dál jiskřilo. Rozhodující gól zařídil necelých pět minut před sirénou před Godlou tečující Sedlák, který změnil směr Dvořákovy rány od modré čáry. Navrátilec z NHL Sedlák si v závěru šel sednou na trestnou lavici, domácí odvolali brankáře, ale ani přesilovka šesti proti čtyřem jim vyrovnání nevynesla. Pardubice porazily Litvínov zatím ve všech třech případech, vždy o gól.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „I přes porážku musím říct, že s takhle kvalitním týmem jsme odehráli solidní partii. Hráči utkání odpracovali, ale někdy to tak je, že skončíte bez bodu. Nejen Pardubice, ale i drtivá část dalších soupeřů má vysoké a fyzicky silné hráče, proti kterým se možná většina našich hokejistů velmi těžko prosazuje.“

Richard Král (Pardubice): „Děkuji klukům za perfektní práci, zápas odmakali. Ve třetí třetině jsme hráli na tři lajny, udrželi jsme si výborný pohyb a důležité bylo, že i disciplínu, nenechali jsme se vyprovokovat. Přestože domácí hráli neskutečně čistě a nedali nám jedinou přesilovku, dokázali jsme zápas dotáhnout do vítězného konce.“

Góly Domácí: 35:16. Abdul Hosté: 32:50. Čerešňák, 55:01. Cienciala Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel (A), Šalda – Válek, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Abdul – Danielčák, Jurčík, Havelka. Hosté: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář (A), Vála, Kaštánek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Štetka, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Kika, Pilný – Komárek, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4518 diváků

Hradci tentokrát nevyšel risk, rozhodl Sobotka

Při Hořavově absenci vedl tým jeho pobočník Hans Wallson. Zápas měl hned od začátku velké tempo a byl nabitý událostmi. Do páté minuty se prosadily oba týmy: Spartu poslal do vedení z přečíslení Forman, ale brzy vyrovnal Lev. Brankářům Sparty tak ukončil neprůstřelnost po 130 minutách. Díky asistencím si připsali první body v hradeckém dresu Marcel i Novák.

Zakrátko navíc musel Jakub Kovář střídat, zranil se při těžkém zákroku proti střele Radovana Pavlíka. Jeho nástupce Kořenář pak sledoval, jak čtyři sekundy po skončení přesilovky doráží Safin do prázdné brány a vrací Pražanům vedení. Od dalšího vyrovnání oddělila Eberleho tyč. Zaplněnou arénu roztleskalo v závěru první třetiny fair play gesto domácího kapitána Filipa Pavlíka, který odvolal trest pro Sobotku.

Druhá část byla na hokejová vzrušení skoupá, než se před Růžičkou zjevil mladík Vitouch. Svou bekhendovou kličku ale přetáhl. Brankář zachránil domácí tým proti Kousalovi i Horákovi, aktivita Mountfieldu naopak končila na spoustě drobných nepřesností v kombinaci i střelbě. Jako když Štohanzl v přečíslení o kus minul branku. Šest sekund před odchodem do kabin ale přece jen srovnal Lalancette, jemuž nabil po výborném napadání Perret.

Střídačce Sparty pořádně zatrnulo ve 44. minutě, když Eberle po velké šanci smetl Kořenáře. Ten se nicméně brzy oklepal a v další možnosti vychytal Jergla. Po odpískání rozdmýchala emoce bitka Perreta s Jandusem, ovšem zásadnější vliv měl souběžný trest pro Blaina, s jehož koncem potřetí vrátil hostům vedení dorážející Thorell.

I z toho se však Hradec vyhrabal: Při hře bez brankáře poslal zápas do prodloužení v čase 58:25 skvělou ranou Jergl. Mountfield šel do nastaveného času už posedmé z posledních osmi zápasů, potřetí přitom zariskoval hru bez brankáře. Ta mu však premiérově nevyšla, po ztrátě obránce Filipa Pavlíka dokončil obléhání opuštěné branky Sobotka.

Ohlasy trenérů

Petr Svoboda (Mountfield HK): „Do zápasu jsme nevstoupili špatně. Gól na 0:1 nás trošku zarazil, ale pak jsme se Spartě dokázali vyrovnat. Hlavně ve druhé třetině jsme měli výborný pohyb, ale dostávali jsme strašně málo střel do ohně. Sparta je dobře blokovala a my jsme nenašli cestu, jak dostat puk do brány. Kluci si ale zaslouží pochvalu za nasazení, protože i za stavu 2:3 se nevzdali a hrabali. Bodu si moc vážíme.“

Hans Wallson (Sparta Praha): „Byl to těžký zápas, Hradec hrál ve velké rychlosti a první dvě třetiny bruslil mnohem víc než my. Měli jsme trochu štěstí, že jsme se drželi v utkání. Ve třetí třetině jsme ale zvýšili obrátky. Jsem opravdu rád, že jsme našli cestu, jak získat dva body.“

Góly Domácí: 04:28. Lev, 39:55. Lalancette, 58:25. Jergl Hosté: 02:48. M. Forman, 09:22. Safin, 51:17. G. Thorell, 63:57. Sobotka Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Kev. Klíma – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev (A), Novák – Pilař, Štohanzl. Hosté: J. Kovář (7. Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, T. Tomek, Polášek (A) – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Hauser, G. Thorell, Kaše. Rozhodčí Hejduk, Stano – Lhotský, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Duel pod Ještědem rozhodl Filippi

Liberec do zápasu vstoupil velmi aktivně a po několika vteřinách hry prověřil Habalovu pozornost ostrou ranou Ordoš. Poté si na osu hřiště vybruslil Frolík, také jeho střelu ukryl Habal v lapačce. Na druhé straně měl velkou šanci Juusola, který využil chybné rozehrávky Kváči. Liberecký brankář se ale stihnul mezi tři tyče vrátit včas.

První přesilovou hru v zápase si zahrála Energie, Kváča ale všechny střelecké pokusy bez větších potíží pochytal. V závěru první části ještě měl dobrou příležitost Melancon, Habal ale vytáhnul povedený zákrok.

V úvodu druhého dějství protáhl Kváču nebezpečnou ranou Hladonik. Na druhé straně zase Filippi připravil ideální palebnou pozici Ordošovi, liberecký útočník ale z mezikruží přestřelil.

Skóre zápasu se poprvé měnilo ve 29. minutě a do vedení šli hosté z Karlových Varů. Beránek ujel po křídle a jeho střela od levého mantinelu prošla Kváčovi až do sítě. Domácí ale dokázali brzy odpovědět, v přesilové hře vyrovnal střelou do horního rohu Habalovy branky Flynn.

Na začátku třetí dvacetiminutovky měl Liberec k dispozici více než minutovou početní výhodu pět na tři, Habal ale s vypětím všech sil svou branku uhájil. Liberečtí ale pokračovali v tlaku i nadále a po zásluze šli ve 45. minutě do vedení. Melancon našel přes osu hřiště volného Filippiho a ten propálil přemisťujícího se Habala.

Třetí branku domácích měl vzápětí na holi Faško-Rudáš, Habal ale svůj tým podržel. Udeřit tak mohli Západočeši, Redlich v obrovské šanci ale trefil pouze pravou tyč Kváčovy branky. Poté měli Bílí Tygři opět k dispozici dlouhou dvojnásobnou přesilovku, nesehráli ji ale vůbec dobře.

V početní výhodě si zahrála také Energie, šanci Černocha ale zlikvidoval Kváča. V závěru to tak hosté ještě zkusili při hře bez brankáře, pojistku ale přidal trefou do opuštěné branky Nedomlel.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme spokojení s výhrou, nebylo to vůbec jednoduché utkání. Soupeř hrál výborně, povětšinu zápasu měl lepší pohyb než my. O to více si cením toho, že jsme nakonec našli cestu k vítězství.“

David Bruk (Karlovy Vary): „Bohužel jsme ztratili všechny body, ale z mého pohledu jsme neodehráli vůbec špatné utkání. Předvedená hra se mi líbila, vypracovali jsme si i dostatek šancí, nedokázali jsme je ale proměnit. Ve třetí třetině jsme ztratili hodně sil a času zbytečnými fauly, toho se musíme příště vyvarovat.“

Góly Domácí: 32:17. Flynn, 45:05. Filippi, 58:21. Nedomlel Hosté: 28:55. O. Beránek Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Ordoš, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek, Rychlovský – Hrníčko, Šír, Dlouhý. Hosté: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Mikyska – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Kružík, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Frodl, Šimánek Stadion

Bruslaře srazilo vyloučení v závěru

Domácí začali aktivněji a již ve druhé minutě musel gólman Krošelj zlikvidovat střelu Mertla z bezprostřední blízkosti. Hosté hrozili z brejků a v 7. minutě po ráně švihem Söderlunda nebezpečně dorážel Přibyl. V 10. minutě během početní výhody Indiánů nejprve Hrabík bekhendovým zakončením minul branku a vzápětí napálil Rekonen pouze horní tyčku. Na druhé straně jen skvělý zákrok gólmana Svobody nedovolil skórovat Hrdinkovi vracejícímu se z trestné lavice.

Po akci Suchého ve 13. minutě už Pour prostřelil z pravého kruhu Krošelje. Jenže o pouhých 46 sekund později Závorův táhlý pokus dorazil Dvořáček pohotově do sítě na 1:1. Útoky se poté přelévaly na obě strany, Kantnerovu střelu z mezikruží zlikvidoval Svoboda a jeho protějšek Krošelj před první sirénou zastavil šanci Schleisse i dorážku nekrytého Kodýtka.

Záhy po pauze z prostoru mezi kruhy pálil vedle agilní Suchý a z protiútoku se Lintuniemi neúspěšně pokusil zpoza branky o lakrosové zakončení. Lépe se pohybující hosté postupně převzali iniciativu a ve 26. minutě při vyloučení Kvasničky upravil na 2:1 rychlou střelou bez přípravy z levého kruhu Lantoši.

Svoboda uchránil kolem poloviny zápasu svůj tým od další pohromy při šancích Lantošiho a Přibyla. První mladoboleslavský útok na ledě dominoval a ve 35. minutě z dobré pozice znovu Přibyl nevyzrál na plzeňského gólmana. Domácí sahali po vyrovnání v závěru třetiny, kdy při početní výhodě po akci Kodýtka Zámorský netrefil odkrytou branku.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky sice Indiáni nezužitkovali přesilovku, ale ve 46. minutě vyrovnal Kaňák nenápadným nahozením na 2:2. Následně při čtyřminutovém trestu Rekonena v největší příležitosti tečí neuspěl Söderlund. Početní výhodu poté nezužitkovali ani domácí, a když v 55. minutě z přečíslení dvou na jednoho neskóroval Šťastný, prodlužovalo se.

Právě vyloučení Šťastného posílené riskantním odvoláním brankáře pomohlo k vítězné dorážce Holešinskému, který tak v 62. minutě zajistil domácím bonusový bod.

Góly Domácí: 12:04. Pour, 45:20. Kaňák, 61:41. Holešinský Hosté: 12:50. Dvořáček, 25:45. Lantoši Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Jiříček, Houdek, Kvasnička, Kaňák – Schleiss (C), Kodýtek, Holešinský – Blomstrand, Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – Bitten, Soukup, Malát. Hosté: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Lunter, O. Najman (A), Kel. Klíma – Kantner, Závora, Dvořáček. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Ondráček, Svoboda Stadion LOGSPEED CZ Aréna

České Budějovice - Kladno 6:2

Góly Domácí: 03:36. Percy, 07:28. Strnad, 12:39. Dzierkals, 21:57. Percy, 43:53. Gulaš, 58:14. Gulaš Hosté: 14:31. Plekanec, 44:04. Plekanec Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, Vopelka, Doležal – Koláček, M. Toman, V. Tomeček. Hosté: Bow (22. Brízgala) – Dotchin (A), Kehar, Slováček, Ticháček, Babka, Cibulskis, Klikorka – Jágr, Plekanec (C), Kubík – Filip, Indrák, Brodecki – Beran, Pytlík, M. Procházka – Melka, Zikmund (A), O. Bláha II. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Gerát. Stadion Budvar Aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 (Vyprodáno) diváků

Kometa - Vítkovice

Góly Domácí: 02:42. Holík, 06:51. Horký Hosté: 01:50. Dej, 05:32. Bukarts, 11:47. Kalus, 15:58. Krieger, 46:50. Kotala Sestavy Domácí: Furch (3.–6. Čiliak) – Kučeřík, Kundrátek (A), Holland, Ščotka, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Ondráček, Raška I, Šalé – Vincour, Strömberg, Koblížek. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Gewiese, Raskob, Prčík, J. Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Lednický – Kotala, Dej, Kalus – Fridrich, Chlán, R. Půček. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Klouček, Zíka Stadion Winning Group Arena