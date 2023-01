Bezva finta Vítkovic. Odvezly Flíčka a rozhodly. Kouč Brna: Přechytračili nás

Fandit Kometě už je docela slušný masochismus. Co ještě věrné čeká? V pátek šest gólů od obhájce titulu z Třince, teď pět od druhých Vítkovic. Doma nebo venku, je to jedno. Hrdá brněnská organizace se propadla do podprůměru. Nepomáhá nic. Ani výměny trenérů, hráčů, skandování a pak zase mlčení tribun. „Každý zápas dostáváme milion gólů,“ ulevil si centr Petr Holík. „Ještě dvakrát prohrajeme a jsme poslední. Už se musíme dívat pod sebe a začít vyhrávat. To je jediné, co k tomu můžu říct.“

Bílo-modrý dres oblékl poprvé zlínský host Jiří Ondráček. Naskočil do třetí lajny místo absentujícího Adama Zbořila a na ledě se jen mihnul. Jeho ice-time se zastavil na nízké metě 3:08 minut. „Bohužel se zranil,“ informoval brněnský trenér Patrik Martinec. Obě trefy obstarala Holíkova první formace. Víc Kometa nenabídla, ke konci se na ni opět pískalo.

Sebevědomější soupeř měl efektivních zbraní mnohem víc. „Takticky jsme to zvládli dobře,“ mnul si ruce ostravský asistent Radek Philipp. Druhý tým tabulka odčinil páteční porážku s Kladnem.

Rozhodující byly dva přesilovkové údery v první třetině. V nich hosté protivníka takticky dokonale převezli. Podle pohybu Jakuba Fleka v oslabení bylo jasné, že dostal za úkol bránit produktivního Dominika Lakatoše. Jenže ten to přečetl a nabídl svému týmu jinou kombinaci. „Flíčka jsem dvakrát odvezl pryč, abychom hráli čtyři na tři. Vyšlo to krásně,“ lebedil si vítkovický lídr nad zásahy Marka Kaluse a Petera Kriegera. „Snažili jsme se hrát na jednoho hráče, ale oni to změnili. Nevyšlo to,“ povzdechl si Flek.

Obě strany věděly, že tyto momenty dělily body. „Oslabení jsme sehráli špatně,“ přiznal Martinec. „Jde to za mnou jako za trenérem. Vítkovice nás přechytračily. Nepřipravoval jsem hráče, že se může stát tohle,“ kál se kouč poražených.

Úprk Holaňovy party (opět bez nemocného Petera Muellera) do stavu 4:2 sebral Kometě elán, do sevřené defenzivy se nedokázala prosadit. Zápas si vychutnali zejména Kalus s Robertsem Bukartsem, oba zapsali tři body. S vítězi hrály i šťastné teče, puky jim přistávaly na hokejce. Klasický případ, když se vám daří.

Soupeř je na tom úplně opačně. Nejde mu nic. Brankáři už nemají na výstroji magnet, obránci chybují a útočníci pálí šance ve velkém. Energický útočník Kristián Pospíšil je stále frustrovanější, jeho vítězná nátura těžko snáší jeden neúspěch za druhým. „Těžko se to komentuje. Nebýváme slabší mužstvo,“ nechápal výsledkovou marnost, s níž se snaží usilovně něco dělat. Často v tom zůstává sám. „Věřím si, proto jsem přišel. Ještě máme pár zápasů před play off. Určitě v něm chceme být a ukázat naši sílu,“ držel se naděje na obrat.

Jak zkusí Brno zastavit strmý propad? Opravdu mu reálně hrozí, že nepostoupí ani do předkola play off. Třepat se musí dokonce o to, aby nespadl do baráže jako poslední tým. Před Kladem už ji drží zase jen šest bodíků, tedy dva zápasy. „Furt dotahujeme. Oni to pak zavřou a mají lehké nohy. Musíme se z toho nějak dostat. Je otázka, jak,“ krčil rameny Holík, autor hezké branky na 1:1.

Klub podle informací Sportu intenzivně řeší příchod obránce Daniela Gazdy ze Zlína. Buď od příští sezony, nebo ideálně už v příštích dnech. „Zatím není nic uzavřeno. Případný letošní posun Gazdy do extraligy je zcela v rukou Zlína,“ uvedl hráčův zástupce Robert Kostka.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:42. Holík, 06:51. Horký Hosté: 01:50. Dej, 05:32. Bukarts, 11:47. Kalus, 15:58. Krieger, 46:50. Kotala Sestavy Domácí: Furch (3.–6. Čiliak) – Kučeřík, Kundrátek (A), Holland, Ščotka, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Ondráček, Raška I, Šalé – Vincour, Strömberg, Koblížek. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Gewiese, Raskob, Prčík, J. Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Lednický – Kotala, Dej, Kalus – Fridrich, Chlán, R. Půček. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Klouček, Zíka Stadion Winning Group Arena Návštěva 5018 diváků

