Mluvil i se Spartou, Boleslav doporučil také Rulík. Lákalo mě to, říká Kalous

Šestá trenérská výměna v této extraligové sezoně, jeho šestá štace v nejvyšší soutěži. Jiří Kalous působil ve Slavii, Liberci, Třinci, Spartě a Brně. Do Mladé Boleslavi nastoupil pět dní po návratu stříbrné dvacítky z juniorského šampionátu, kde byl asistentem Radima Rulíka. Bruslaři sklouzli do nebezpečného pásma, pod novým trenérem se snaží vydrápat výš. Ve dvou zápasech s Kalousem na střídačce bodovali. Porazili doma v prodloužení Mountfield (3:2p) a přivezli bod z Plzně (2:3p).

Po odchodu z Brna jste pracoval jako sportovní manažer mládežnických reprezentací. Proč jste se rozhodl pro návrat do extraligy?

„Krátce po mistrovství světa v Kanadě mě oslovil Martin Ševc (sportovní manažer Boleslavi). Lákalo mě to, teď je období, kdy to čas umožňuje, takže jsme se domluvili.“

Lákala vás každodenní práce?

„Na svazu to bylo něco trošku jiného, ale vytížení vypadalo stejně. Bylo enormní, od rána do večera. Rozdíl spočívá jen v tom, že teď jsem s týmem denně na ledě.“

Ve dvacítce jste pracoval s Radimem Rulíkem, který v Boleslavi ještě v minulé sezoně působil. Mluvili jste spolu na tohle téma?

„Ano, informace mám, podrobně mi je podal i Radim. O Boleslavi mluví hezky, přiznal, že se mu v klubu pracovalo dobře.“

Ještě v době, kdy měnila trenéra Sparta, se mluvilo i o vás. Měl jste nabídku taky od ní?

„Se Spartou jsem mluvil. Ale bylo by to spíš na výpomoc na místo asistenta, nikoli na pozici hlavního kouče.“

Dosud jste byl smluvně vázán na svazu. Vaše funkce by však měla být údajně zrušena s tím, že pravomoce přebírá Milan Hnilička. Co je na tom pravdy?

„Hnilda je manažer reprezentací. Mně se v těch funkcích trošku změnila pozice. Ale zatím jsme se domluvili na tom, že budu pokračovat jako asistent u dvacítky.“

Co jste věděl o týmu Bruslařů?

„Má potenciál pohybovat se ve vyšších patrech tabulky. Viděl jsem v průběhu sezony nějaké zápasy, když jsem sem jezdil sledovat hráče, takže jsem nešel úplně do neznáma. Petra Hakena (asistent) znám delší dobu, Vencu Pletku jsem poznal ještě jako hráče, trénoval mládež. Výhoda je, že tým je velmi dobře připravený, bruslí mu to. Je na čem stavět. Jsou tam věci, na něž se zaměřujeme, protože to, že nesbíral body, mělo nějaké příčiny. Na tom děláme. Ještě před mým nástupem došlo k hráčským změnám, jsem u mužstva pár dní, poznáváme se za pochodu. Ale snažíme se zapracovat na určitých detailech, hlavně v obranném pásmu.“

Jiní trenéři toho vystřídali víc, třeba Pavel Hynek, ještě než se stal generálním ředitelem v Litvínově. Boleslav je vaší šestou extraligovou štací. I to je docela dost, co myslíte?

„Tolik? Ani nevím. Chci hlavně dělat dobře svou práci. To je všechno.“

