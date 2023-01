Výlety do Paříže vyměnil za Boleslav. „Zapomenutý“ Roman se uvedl gólem

Vrátil se z „utajení“ mezi českou elitu. Zkušený útočník Ondřej Roman vlétl zpátky do Tipsport extraligy stylově, gólem pomohl Mladé Boleslavi v dohrávce 19. kola k výhře nad Vítkovicemi 3:2 po samostatných nájezdech. Půl sezony přitom strávil ve francouzské lize, kde válel za Rouen. „Je to velký rozdíl. Jsou tam kvalitní týmy i hráči, ale když to vezmu globálně, tak je to o minimálně jeden až dva levely níž,“ porovnával kvalitu obou soutěží.

Loni v létě se Ondřej Roman po nevydařené sezoně v Pardubicích odklidil do Francie. Za Rouen posbíral 25 bodů (9+16) v 27 zápasech. „Zjistil jsem, že je ve Francii tak trochu schovaný, takže jsem se mu zkusil ozvat. A on projevil zájem,“ vysvětloval příchod boleslavský sportovní ředitel Martin Ševc pro klubový web.

„Chvíli jsem nad tím přemýšlel, protože mi tam nic extra nevadilo. Ale říkal jsem si, že když je taková šance jít hrát zpátky do extraligy, ještě do tak hodně kvalitního týmu? Byl jsem rád za nabídku, přijal jsem a jsem moc rád, že tady můžu být,“ přiznal 33letý útočník.

V pátek přiletěl, v sobotu se připojil k týmu. Poprvé do akce ale vlétl až v úterý. „Protože se ve Francii ctí víkendové volno a nepracuje se. Trvalo jim trošku déle, než papíry vyřídily,“ usmál se Roman. Proti Vítkovicím, kde hokejově vyrůstal, naskočil hned v centru prvního útoku a už ve 13. minutě se mohl radovat z první trefy. Úspěšně zakončil perfektní kombinaci po ose Róbert Lantoši – Tim Söderlund. „Nahráli mi to skoro do prázdné brány a málem jsem minul. Naštěstí to šlo o tyčku do brány,“ oddechl si.

Ondřej Roman proti Vítkovicím 1 gól 0 asistencí 1 střela 15:25 čas na ledě

Kabinou Bruslařů se po Novém roce prohnal pořádný vítr. Třetí zápas na boleslavské střídačce má za sebou trenér Jiří Kalous, ve všech zatím jeho tým bodoval. Roman je už pátým útočníkem, který za poslední dva týdny dorazil. „Dal gól, měl dobrý vstup do utkání. Měl to hrozně těžký, uvidíme dál,“ krátce zhodnotil jeho výkon asistent Petr Haken.

Boleslavští se po odvolání Ladislava Čiháka začínají mírně zvedat. Co je klíčové, začínají se více prosazovat. „Poslední zápas v Plzni hráli kluci dobře, sbíráme pravidelně body. Nálada je dobrá a může být ještě lepší, když budeme takhle pokračovat,“ věří v ještě lepší zítřky novic Roman, který Mladou Boleslav vyměnil za výlety do Paříže. „Rouen je asi hodinku, takže jsme s rodinou byli často u Eiffelovky, to bylo dobré,“ zmínil s lehkým úsměvem.

Vítkovice odmítly možnost znovu poskočit na první místo. Kouč Miloš Holaň nicméně bod bral. „Těžké utkání, vyrovnané až do konce. Každý bod se počítá, zvlášť z Boleslavi, která se teď trošku zvedá,“ hodnotil zisk.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:30. O. Roman, 51:53. O. Najman, . Lantoši Hosté: 37:41. Bukarts, 54:15. L. Krenželok Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Štich, Křepelka – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Lunter, O. Najman (A), Kel. Klíma – Šmerha, Závora, Dvořáček. Hosté: Klimeš (Stezka) – Grman, Mikuš, Prčík, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Fibigr – Lakatoš (A), Marosz, L. Krenželok (C) – Bukarts, Krieger, Lednický – Kotala, Dej, Kalus – R. Půček, Chlán, Bernovský. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Frodl, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav