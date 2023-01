Vondráček ve čtyřech? Pardubická zbraň, z nevýhody se stává výhoda

Občas vás zarazí, jak uzounká je hranice mezi euforií a pádem do propasti. Jsou to sekundy, nebo centimetry. Šťastný odraz, nebo hloupý. Záleží, jaký nesete dres. Na bitvu Pardubic s Hradcem tahle scéna dokonale sedí. Mountfield měl hodně blízko, aby srovnal na 1:1. Místo toho v oslabení ujel Tomáš Vondráček a div nespadla Pardubicím střecha, jakou radost jeho trefa na 2:0 způsobila.

Ano, tady hledejte klíč k ovládnutí celé bitvy. „Krásný zážitek, v hale deset tisíc lidí, my vyhráli derby, co víc si přát,“ pousmál se Vondráček. Při čtyřminutové přesilovce Hradec rozjel dobrou kombinaci. Mislav Rosandič výborně od modré uvolnil na levém kruhu Jakuba Lva. Rána! Tyč! A puk letí ven! Patrik Poulíček se podíval, vyhodil kotouč podél mantinelu a následoval obrázek, který extraliga za poslední roky zná dobře.

Tomáš Vondráček našlápne, ujede, střílí a dává gól. V minulé sezoně jich dal při oslabení pět. „Trochu mi pomohl čárový rozhodčí, že mi stopnul puk. Věděl jsem, že budu střílet pod vyrážečku, gólman tam nebyl, trefil jsem se, jak byla potřeba,“ rozebíral střelec klíčový moment. Detail, klika pro jeho tým a on ji proměnil v gól. „Trochu neštěstí, někdy se to takhle sejde,“ kývnul smířlivě jen bek Mislav Rosandič.

Vondráček dvanáct zápasů vynechal, ještě jako kapitán Karlových Varů marodil. Teď je zatím na dvou trefách v oslabení. Ale vidíte, že úniky, když je nečekáte, jsou výsostnou disciplínou. Vondráček je typem útočníka, který početní nevýhodu dovede přeměnit ve výhodu. Žene se do otevřené obrany, umí trefit chvíli, kdy může jet. Ve 38. minutě takhle zvyšoval na 2:0. „Má kvalitu, je šikovný. Ale při tomhle gólu měl štěstí,“ dodal Rosandič.

Vondráček mohl mít ještě jeden zápis, ale nejdřív se zastřeloval, minul odkrytou bránu. „S Adamem Musilem jsme jeli sami, moc jsem chtěl dát gól a z přemíry snahy bránu nakonec netrefil,“ vysvětlil Vondráček. Roli hrdiny odmítal: „Spíš to rozhodla skvělá oslabení, kluci je výborně odlehali. Důležité v něm je neinkasovat. Ale když je možnost ujet, tak se toho nebojím, jdu pro puk. Občas to vyjde.“

Extraligu si poprvé po dvou letech a vypršení trestu za doping zahrál Jan Mandát. Nastoupil ve čtvrté formaci Dynama. „Vezmu tady jakoukoliv roli, chci pro klub udělat co nejvíc a vrátit mu, co mu dlužím,“ pronesl po zápase. Na první bod si ještě počká, ale měl by soupeře štvát ve formaci rafanů s Musilem a Vondráčkem.

Hradec se Dynamu dokázal vyrovnat, dokonce snížil Radovan Pavlík i na 1:2, ale pak Pardubice ujely. Neřekli byste, že Mountfield má pět hráčů na marodce a dál se ho drží jeho pech na nemocné a zraněné. „No jo, každému někdo chybí, to je normální. Pardubicím taky někdo chybí, ne?“ odmítl Rosandič hledat alibi v absencích. Na zmínku, že Dynamo by postavilo několik mužstev, kdyby na to přišlo, se usmál: „Jasně, zařídí si to nějak. Ale každý je nahraditelný, musíme hrát jako tým a bodovat.“

Góly Tomáše Vondráčka v oslabení

2022/2023: 2

2021/2022: 5

2020/2021: 2

2019/2020: 1

2018/2019: 0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:47. Vondráček, 36:42. Vondráček, 57:31. L. Sedlák, 59:55. Paulovič Hosté: 53:32. R. Pavlík Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Štetka, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Pilař – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev, Novák – Morong, Štohanzl, Lang. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Klouček, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

