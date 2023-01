Sparta vzala habána a vypnula Motor. Moravčík o Finovi: Nažene strach, ale...

K čemu takový hráč, chtělo by se říct. Není bodový, flek dostane ve čtvrté lajně. Tak proč by měl brát místo domácím borcům? I takové otázky mohly po příchodu Olaviho Vauhkonena do Sparty fanoušky napadnout. Cizinec by měl přinést něco, co v týmu sami nemáte. A tenhle dvoumetrový Fin to „něco“ má. Obrovskou sílu, figuru, jakou v extralize nenajdete. Postavíte ho na hranu soupeřova brankoviště, bude tam stát jako vestavná almara. Nehnete s ním. Sparta jde podobnou cestou jako před rokem s Gennadijem Stoljarovem. Ten přišel do stejné pozice. Poctivý defenzivní útočník, dobrý na oslabení, s pažemi jako kladiva. Po odchodu Davida Dvořáčka je Vauhkonen ze strany vedení Pražanů logickým doplněním kádru.