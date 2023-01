Pešán zpět do Liberce? Nabídek mám víc, reagoval kouč. Augusta nepřišel

Pod Ještědem je to v posledních dnech žhavé téma. Znovu se nahlas mluví o propojení Filipa Pešána a Bílých Tygrů. „Zatím nic neřeším,“ reagoval kouč na přímou otázku Sportu, zda se vrací do Liberce, odkud se odrazil k vedení reprezentace a následně k práci ve Švýcarsku.

Tenhle klub má pod kůží, zažil v něm největší trenérské úspěchy. Před sedmi roky Severočeši slavili historický titul s Pešánem na střídačce, navíc s rekordním ziskem 118 bodů ovládli základní část. Přišla další finále a pobídka vést národní mužstvo společně s pozicí svazového šéftrenéra. To už je však historie, stejně jako angažmá ve švýcarském Ajoie, kde byl 45letý kouč před šesti týdny odvolán. Co je v plánu dál?

Liberecké zápasy pravidelně sleduje. Filip Pešán má své pozorovací místo v jednom z boxů v blízkosti tiskového střediska Home Credit arény, utkání obvykle pozoruje po boku generálního manažera Ctibora Jecha. Pešán je tu zkrátka doma. A i v neděli se zastavil na duel s oslabeným hradeckým Mountfieldem, který si na sever v rámci 40. kola Tipsport extraligy přijel pro porážku 1:3.

V branži se logicky řeší, co po konci šichty ve švýcarské NL bude Pešán dělat. Jeden pohled říká, že nemusí nic. V Ajoie dostal padáka, podle dostupných informací jej klub nadále platí. To je přirozená věc. Trenéři buď rovnou dostanou vyjednané odstupné, anebo zůstávají na výplatní listině klubu do té doby, než si kouč najde nové angažmá. „Nabídek mám víc, zatím nic neřeším,“ napsal Pešán v textovce.

To bylo ve čtvrtek. V sobotu spekulace podpořil hokejový expert O2 TV Sport Jakub Koreis, jenž umístil na twitter informaci, že se má Pešán pro příští sezonu vrátit do Liberce. Tam nadále úřaduje Patrik Augusta, a to ve dvojroli hlavního trenéra a sportovního ředitele klubu. Tu na svá bedra dostal před dvěma roky, ovšem po sezoně, přesněji řečeno 30. dubna mu kontrakt končí. Podle mluvčího klubu Martina Kadlece má Augusta plnou podporu klubu. O nové smlouvě však zatím není vidu ani slechu. To ovšem neznamená, že se žádná jednání nevedou.

Třiapadesátiletý Augusta působí v Liberci od roku 2018, kdy skončil v Mladé Boleslavi a přešel k nejbližší konkurenci.

U ní začal jako pravá ruka kouče Pešána, od nějž postupně převzal hlavní trenérské i manažerské kompetence spojené s áčkem. V ročníku 2019/20 jihlavský rodák dovedl Tygry k zisku Prezidentského poháru, následné play off však bylo zrušeno kvůli koronavirové pandemii. Rok poté si Augustův výběr zahrál finále proti Třinci, v němž padl. Loni po sedmé příčce v dlouhodobé fázi vypadl ve čtvrtfinále s později stříbrnou Spartou.

Po nedělním utkání Patrik Augusta mezi novináře netypicky nedorazil, obvykle zápasy hodnotí s železnou pravidelností. Na otázku, zda je pro stávající liberecké trenéry možnost Pešánova comebacku téma, odpověděl asistent Jiří Kudrna. „Neřešili jsme to vůbec,“ poznamenal.

Liberec proti Hradci předvedl přesvědčivou práci, potvrdil stoupající tendenci výkonů a ve finiši sezony může ještě zabojovat o elitní čtyřku a jistotu čtvrtfinále play off.

To Mountfield spíš potvrdil výkonnostní houpačku, s níž aktuální sezonu brázdí. Malé alibi: tým pustoší marodka. Mimo je dlouhodobě kapitán Radek Smoleňák, chybí další stěžejní útočníci Oliver Okuliar, Kevin Klíma nebo Marek Zachar.

„Máme tu spoustu kluků z Kolína a je potřeba, aby hráli víc na hraně svých možností. Víme, že mají nějaké limity, ale snažili se, dřeli, bohužel to tady nestačilo,“ podotkl trenér Petr Svoboda.

