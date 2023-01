Šest sekund před koncem mohl vyrovnat, ale... TOHLE Hudáček nedal

Pro Třinec mohl nevydařený zápas na ledě 12. celku tabulky dopadnout přece jen o kus lépe. Oceláři v šesti mužích dusili Motor do posledních vteřin zápasu a téměř to vyšlo. Po několika zblokovaných pokusech se puk ocitl na hokejce Libora Hudáčka, před kterým šest sekund před koncem zívala úplně prázdná branka…

Rychlé zpracování puku a - cink! Slovenský snajpr z lehkého úhlu trefil tyč, do branky se nedostal ani Daňův zoufalý pokus o dorážku.

„Ve třetí třetině jsme měli hned na začátku dvě přesilové hry, které nám ale vůbec nevyšly a jako by nás to poznamenalo na dalších deset minut, když jsme se nedokázali dostat do tempa. Dali jsme pak kontaktní gól, ožili jsme, na konci jsme měli obrovskou šanci,“ popisoval těžce vývoj duelu třinecký asistent Vladimír Országh.

„Netrefili jsme prázdnou bránu a i proto odcházíme s prázdnou,“ doplnil. Zato jeho protějšek Jiří Novotný dobře věděl, že vítězství Motor uhájil jen díky nevypočitatelné štěstěně…

SESTŘIH: České Budějovice - Třinec 3:2. Motor zdolal mistra. V závěru odmítl vyrovnání Hudáček Video se připravuje ...