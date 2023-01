Startér Jágr. Jen co kladenská ikona naskočila, Flynn začal v Liberci zářit

Možná se chtěl vytáhnout před legendou, jenž má na svém dresu ikonickou osmašedesátku. Jak jinak si vysvětlit, že Oscar Flynn nemastnou neslanou sezonu začal drtivě obracet právě v den, kdy se Jaromír Jágr v prosinci vrátil do kladenské sestavy. „Spíš náhoda,“ culil se liberecký útočník, jenž se propracoval do působivé fazony. „Ale je radost se na Jágra koukat.“

Psal se 11. prosinec minulého roku. Rytíři přijeli pod Ještěd s Jágrem na seznamu hráčů, prvně v ročníku. Do té doby Flynn paběrkoval, na kontě měl čtyři usmolené góly a pět nahrávek v 26 utkáních. Od letní posily se čekalo víc, přestože nepatřil k nevytěžovanějším plejerům.

Prosincový triumf Tygrů 7:3 podpořil třiadvacetiletý křídelník jedním gólem. A rozjel sérii, která jej vystřelila do úplně jiných výškových pater. V posledních třinácti partiích nasázel 12 gólů a naplno rozdává nashromážděnou sebedůvěru. Ta s Flynnem dělá divy. „Když se nedaří, nepadne vám tam gól ani do prázdné branky. Snad to bude pokračovat co nejdéle. Sebevědomí a víc času na ledě jde spolu ruku v ruce,“ poznává.

Flynna je poslední dobou plný led, trefuje cíl, připravuje šance spoluhráčům a je schopný se do nich i sám dostat. Věří si v situacích jeden na jednoho, díky velmi dobré akceleraci a vůbec rychlosti bruslení mívá navrch. Dostává se do přesilovek a v souhrnu to znamená životní ročník.

„Dostávám velkou porci prostoru, účast v přesilovce taky pomůže. V předchozích sezonách to takhle úplně nebylo,“ vybavuje si hlavně tu poslední, kdy se z Boleslavi stěhoval do Zlína a zpět. V základní fázi trefil jen devět gólů.

Až v Liberci se našel, byť opožděně. Už je na 16 brankách, meta ceněné dvacítky je otázkou času. Proti Hradci Flynn skóroval už v 52. sekundě, když zakončil náramnou kombinaci při signalizovaném vyloučení soupeře. Jeden by řekl, že architekti gólu po večerech navštěvují kurzy geometrie. Tak přesná byla kombinace s Flynnem na jejím konci. „Jeden hráč navíc nám pomohl, Najmy mě nádherně našel, já už měl před sebou jen prázdnou bránu,“ reagoval skromně.

Do kolonky asistentů se vešla jen jména Adama Najmana a Michaela Frolíka, ale právo na kanadský bod měli nepochybně ještě další dva: Tomáš Filippi a TJ Melancon. „Fakt parádní souhra. To se jen tak nevidí. Byla to improvizace, ale nádherná akce,“ cenil si Flynn, jenž nezapomněl vyzdvihnout ostatní liberecké bojovníky, kteří výtečně bránili a padali do střel, jako nesčetněkrát Richard Nedomlel. „Kluci hráli parádně oslabení, to nám taky pomohlo, soupeř nic moc neměl a celkově to z naší strany bylo perfektně odmakané…“

