Má nad sebou neprůstřelnou dvojici. Teď Klouček v Dynamu dostal odměnu

Dlouho se o něm v Pardubicích říkalo, že až přijde doba, převezme bránu. Pak tam dlouhé roky nikoho nepustí. Je velký, talentovaný, procházel si všemi mládežnickými reprezentacemi, draftoval ho Nashville. V neděli ale Milan Klouček (24) odchytal teprve první extraligový zápas sezony proti Kladnu (4:2). Nad sebou má totiž neprůstřelnou dvojici Roman Will + Dominik Frodl.

„Hlavně, abychom se zachránili, to je náš hlavní úkol. Tady budu klukům k dispozici kdykoliv bude potřeba,“ hned vypálil. Jeho hlavní pracovní pozicí je totiž 1. liga. Pardubická rezerva ji hraje v Chrudimi. Ještě v prosinci se zdálo, že Dynamo B míří do nižší soutěže. Ale nakonec se i díky posilám probralo, namáčklo pod sebe Šumperk, na který drží jednobodový náskok. Rve se s ním o přežití.

A dost má pomoci právě Klouček. Extraligu chytal v osmnácti, po šesti letech pořád platí, že je talentovaný a čekáte, kam vyletí, jak vysoký je jeho strop. Jen teď má nad sebou v Pardubicích další dva talentované brankáře. Zkušenější kolegy z branky nevystrčí, dopředu chápal rozdělení sil, i když kouč Radim Rulík od první chvíle hlásil, že klub má tři jedničky.

Ta nejmladší chytá jen za béčko.

V sobotu odehrál Klouček zápas proti Sokolovu, večer se dozvěděl, že ho na další den čeká šichta v extralize. Konečně! Dominik Frodl je zraněný a Roman Will potřeboval trochu orazit. Souboj prvních Pardubic proti poslednímu Kladnu k tomu i trochu vybízel. „Kladno je sice dole, ale stejně je to ohromný skok oproti první lize. Čelíte kvalitnějším střelám, vyššímu důrazu i větší rychlosti. Navíc na béčko chodí dvě stovky lidí, tady najednou plný barák a taky velký rozdíl,“ vypočítával Klouček. „Kluci mi strašně pomohli, zblokovali hodně střel a mě hlavně těší, že jsme vyhráli. Je důležitý, že jsem jim to nepokazil,“ usmál se po výhře 4:2.

Zaujme vás na něm, že nevyzařuje ani špetku hořkosti. Závan kyselé nálady, že jako odchovanec je uklizený a vedení nakoupilo do brány hvězdy? Ba ne, nic. „Jasně, že bych byl nejradši pořád tady,“ kývne směrem ke dveřím pardubického áčka. „Jsem ale rád, že v Chrudimi za béčko chytám všechno, snažím se týmu co nejvíc pomoci. Neberu vůbec špatně, že jsem v 1. lize, získávám další zápasové zkušenosti,“ popsal svoji pozici.

Ani si moc nelámal hlavu, jak moc se liší Pardubice B a Pardubice A. Pár měsíců hraje v týmu, který potřebuje hlavně nespadnout, najednou skočíte do sestavy, která má za cíl zvedat poháry. „Takhle to zní jako velký rozdíl, z jednoho pólu tabulky na druhý. Ale pro mě se práce nemění. Já se snažím klukům pomoci vyhrávat. A teď jsem dostal odměnu si zachytat extraligu,“ dodal.

