Flek po prvním hattricku: I kdyby přijeli Rangers, musíme padat po hubě

Už je na šestnácti trefách. Ty poslední tři postrčily Kometu k výhře nad Motorem (5:2). „Přikládáme jí obrovskou důležitost,“ nezapíral Flek. „Všichni víme, jak jsme na tom v tabulce a koukáme kolem sebe,“ dodal reprezentační útočník.

Viděl jste ve hře po čtyřech porážkách zlepšení?

„Určitě tam bylo, když se vyhrálo. (úsměv) Každý dodržoval to, co měl. Pohlídali jsme jejich přesilovky, byť z jedné jsme inkasovali. Byli jsme pevnější do obrany a konečně nám tam nenapadalo tolik gólů jako v předchozích zápasech. Šli jsme si za tím, byli jsme aktivní.“

Co jste si říkali v neděli, kdy jste se propadli na třinácté, předposlední místo?

„Furt to samé. Takové to klišé, že se musíme do dalšího utkání zvednout. Víme, kde jsme. Zavařili jsme si to sami a sami se z toho musíme vyhrabat. Věřím, že je tohle odraz ode dna a výhra nás nakopne k lepším zítřkům. Jednou to přijít muselo. Pořád je do konce hodně zápasů, čeká nás skoro celá čtvrtina. Pořád tu sezonu můžeme zachránit, aby se z ní udělal úspěch.“

Bylo znát, že trenéři Martinec s Modrým nedávno vedli právě České Budějovice?

„Samozřejmě věděli, co zhruba hrají. Systém mají prakticky stejný jako pod nimi. Určitě byla výhoda, že soupeře znají a dobře nás připravili. Ale samozřejmě my ty hráče známe taky. Videa s Gulim (Milanem Gulašem) a Pecháčkem (Lukášem Pechem) máme najeté a víme, co od nich očekávat.“

Vychutnal jste si po čase oslavu s fanoušky?

„Bylo to skvělé. Chtěl bych jim poděkovat za to, jak nás hnali a vůbec jak nás podporují. Vím, že to nebylo jednoduché. Jak pro ně, tak pro nás. Nálada byla fakt špatná. Snad bude tohle impulz do dalších zápasů. My ty lidi potřebujeme, jsou naším šestým hráčem. Věřím, že jsme je zase dostali trošku na naši stranu. Ruku na srdce, teď bude pro nás každý zápas veledůležitý.“

Hlavně v pátek na Kladně, co?

„I kdyby teď přijeli New York Rangers, my musíme za každou cenu vyhrávat proti komukoliv. Pokaždé musíme padat po hubě. Proti Budějovicím to byl super týmový výkon. Když si člověk nevěří, udělá daleko víc chyb, než když si věří. To je logické.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:08. Hrbas, 21:15. Flek, 38:16. Flek, 50:17. Pospíšil, 59:08. Flek Hosté: 13:20. Vondrka, 50:03. Doležal Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Ščotka, Hrbas, Kučeřík, Holland, Fajmon – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zaťovič (C), Zbořil, Koblížek – I. Sedláček, Strömberg, Šalé. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Doležal – Karabáček, Koláček, V. Tomeček. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 5 258 diváků

