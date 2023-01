Horký o zvadlé Kometě: Už se to musí otočit! A fanoušci? Slibuju, že...

Byla to skvělá bitva. Jak moc po takovém průběhu bolí, že jste neurvali ani bod?

„Bolí to strašně moc. Nehráli jsme vůbec špatně, bohužel jsme udělali pár chyb a byli za to potrestaní. Naše chyby rozhodly zápas. Když se jich příště vyvarujeme a budeme hrát jinak stejně, musí se to k nám otočit.“

Bylo znát, že právě proti rozjeté Spartě chcete zlomit černou sérii.

„Zápasy se Spartou jsou vždycky vyhecované. Věděli jsme, že přijde hodně lidí. Že fanoušci budou burácet, že nás čeká dobrý zápas. Chtěli jsme tam nechat všechno, zápas ubojovat, nedostat hloupé góly. Všem bylo jasné, že nám to teď moc nelepí. Ale opakoval bych se, zlomily nás dvě blbé chyby.“

Chtění bylo až extrémní. O to víc možná výsledek bolí.

„Kdo už nějaké zápasy se Spartou zažil, ví, jaké to je. Bitva na ledě i v hledišti mezi lidmi. Jsou to nejlepší zápasy. Dá se na ně nejlíp nahecovat ze všech týmů extraligy. Jeli jsme do Prahy vyhrát, urvat to. Nehráli jsme špatně, ale bohužel jsme dostali pět gólů.“

Sparta - Kometa Brno: V rychlém protiútoku vyrovnal Horký, 3:3 Video se připravuje ...

Dá se přesto od předvedeného výkonu odrazit?

„Určitě dá! V neděli hrajeme ve Varech, pro nás strašně důležité utkání. V tabulce se nenacházíme nahoře. Budeme hrát s týmy, které jsou kolem nás na spodku. Musíme za každou cenu vyhrát.“

Je těžké si nepřipouštět tlak, když se právě na tabulku podíváte? Od posledního místa vás dělí jen šest bodů, na to Kometa není zvyklá.

„Není to nic hezkého. Kometa a vůbec lidi v Brně si zaslouží, abychom hráli nahoře. Víme, že to není ideální. Budeme ale bojovat. Věřím, že nějaký zápas urveme a nakopne nás to. Musíme jít krok po kroku, zápas od zápasu. Nebylo by dobré hledět moc dopředu.“

Co byste vzkázal fanouškům Komety?

„Lidi si nezaslouží, abychom hráli dole. Chodí na nás jak doma, tak i venku. Jezdí na nás. Chtějí, abychom vyhrávali. Děkujeme jim za podporu, zase byli výborní. Slibuju, že příští zápas do toho dáme všechno a zkusíme to zlomit.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE