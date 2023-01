Chalupa najezdil víc kilometrů než Zibura: S prominutím to stálo za ho*no

Dřív v Hradci řádil. Postupně se ale kariéra Matěje Chalupy pokazila. Teď do Mountfieldu dorazil jako levná náhrada, protože Litvínov za něj nic nepožadoval. Proti Karlovým Varům naskočil nečekaně v první formaci. Výsledek? Na výhře 3:0 se podílel posledním gólem. „Je to super, ale klíčové jsou body,“ pousmál se. Byla to jeho druhá trefa v sezoně. Od začátku sezony si ho kluby přehazovaly, nikde nenašel místo. Po zápase hradecký kotel vyvolával jeho jméno.

Gól je pro vás osobně asi ale taky hodně důležitý?

„Je, dodá větší sebevědomí. Ale tři body do tabulky jsou vážně důležitější. Kluci tady mají marodku a s Karlovými Vary to byl zápas o šest bodů, jak se říká. Oni jsou hodně nepříjemní, bruslí, napadají, provokují, vydrží jim to vždycky celý zápas.“

Byl jste překvapený, že se vám Hradec ozval?

„Přiznám, že jsem nečekal asi už vůbec nic. V sezoně se trápím, minulá taky nebyla dobrá. Mám radost, že se mi ozvali a můžu tady znovu hrát. Ještě v neděli jsem byl s Litvínovem v Ostravě, v pondělí jsem se přesunul do Hradce, dal si rozbruslení a šlo se do akce.“

Vystřídal jste od startu sezony Litvínov, Karlovy Vary, Slavii a teď Hradec. Na Twitteru jsem viděl příspěvek, že máte víc kilometrů, než cestoval Ladislav Zibura. To celkem sedí, ne?

(usměje se) „Je to možný, najezdil jsem se fakt hodně. Už nikam jinam ale nechci, rád bych zůstal v Hradci. Snad tady budu odvádět to samé co dříve. Vím, že musím makat, bojovat o místo. Nemám nic jistýho, budu se snažit v týmu udržet.“

Do zápasu proti Karlovým Varům jste v sezoně vstřelil jen jeden gól. Nepřekvapilo vás, že jste hned dostal pozici v první formaci?

„Asi jo. Ale fakt si říkám, že musím hlavně bojovat a ono se to pak všechno nějak otočí.“

V Hradci jste se dostal nahoru, v květnu 2020 podepsal smlouvu s Chicagem. Co všechno se přihodilo, že tady začínáte zase od nuly?

„V NHL to nevyšlo. V Litvínově to taky pak nebylo ono, s prominutím to stálo úplně za ho*no. Bohužel. Snad všechno zase v Hradci nastartuju.“

V Hradci jste ale taky končil za poměrně divné atmosféry, klub vás po návratu z Ameriky do Litvínova uvolnil, protože chtěl oficiálně dávat šanci odchovancům. Vysvětlíte, o co šlo?

„Asi bych se k tomu nevracel. Je to za námi.“

