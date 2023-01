SESTŘIH: Sparta - Litvínov 3:2. Řepík dal dva góly, domácí vzdali hold

Domácí hráči byli od úvodu zápasu aktivnější, více se tlačili do zakončení, do první výraznější šance se však dostala Verva. Havelka ale v 7. minutě po chybné Kovářově rozehrávce netrefil z úhlu odkrytou branku O pět minut později zahrozil po rychlém protiútoku Zile, ani on ale nezamířil přesně.

Ve 14. minutě vybídl Kaše krásnou přihrávkou ke vstřelení prvního extraligového gólu Vauhkonena, finský útočník ale Zajíčka nepřekonal. Následně byl vyloučen Abdul a Sparta se poprvé prosadila. Tomášek si vyměnil puk s Kašem a připsal si devátou branku v sezoně.

V závěru první třetiny dostal trest Jandus a velkou šanci vyrovnat měl Hlava, nedokázal však trefit prakticky prázdnou branku. Litvínovský útočník se ale gólu dočkal v 29. minutě, kdy Kovář jeho pokus vyrazil nad sebe a puk skončil za brankovou čárou.

Pražané dokázali rychle odpovědět a získat vedení zpět. O minutu později byl vyloučen Fronk, Forman orazítkoval svou střelou obě tyčky a Řepík stihl puk dorazit za Zajíčkova záda. Forman si tak připsal 300. bod v extraligové kariéře. Ústřední postavou druhé části byl ale kapitán Sparty Řepík, jenž se v 36. minutě prosadil po individuální akci a připsal si 16. gól v sezoně.

Severočeši ale v závěrečné dvacetiminutovce dokázali utkání zdramatizovat. Dvě nebezpečné situace ještě Kovář ustál, v 47. minutě jej ale z dorážky po rychlém protiútoku překonal Demel.

Uklidnit Spartu mohl v 56. minutě Safin, ve slibné příležitosti se ale rozhodl ještě nahrávat obsazenému Kempnému, jenž nedokázal zakončit. Následně se do brejku dostal Kaše, ani on ale neměl v koncovce štěstí. Těsné vítězství nakonec domácí ubránili i při soupeřově závěrečné power play.

Hlasy trenérů:

Hans Wallson (Sparta): „Byl to těžký zápas. Začali jsme velmi dobře, měli jsme energii, forčekovali jsme. Litvínov se ale od druhé třetiny zlepšil a bylo to hodně těžké utkání, jak jsem řekl. Vydařily se nám přesilové hry, dali jsme dva góly, což bylo důležité. Jsme rádi, že jsme vyhráli a získali body.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Myslím si, že soupeř byl dnes jednoznačně lepší. My jsme především první třetinu tahali za hodně krátký konec, navíc nedisciplinovaností ve středním a útočném pásmu jsme soupeři darovali dvě přesilové hry, které proměnil. Jediné, co se nám v utkání trošku povedlo, byl plán ve třetí třetině do 10. minuty se pokusit snížit. To se nám povedlo, bohužel do remízového stavu jsme to nedotáhli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:40. Tomášek, 31:10. Řepík, 35:41. Řepík Hosté: 28:27. Hlava, 46:44. Demel Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A), Krutil – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Vauhkonen. Hosté: Zajíček (Čermák) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Fronk – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Špůr, Šimánek Stadion O2 arena

