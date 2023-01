Sparta vzdala hold, Litvínov shořel. Mrzela zahozená tutovka a fauly

Měli šance. Na Spartu nastoupili přesně podle plánu. Aktivně, agresivně. Srazily je ale fauly a neproměněné šance. Tu největší zahodil na konci první třetiny Nicolas Hlava. Na litvínovského útočníka prázdná branka zívala jako ústa pacienta v zubařském křesle. On ale plombu nezasadil.

„Mělo to skončit v bráně, strašně mě to štve. Měl to být gól. Nechci se vymlouvat, ale když jsem si sklepnul puk pod sebe, zlomilo mi to hokejku. Plácal jsem pak do puku, ale otočilo mi to celou lopatu. Ale stejně... tohle bych měl branky dostat i koštětem,“ kroutil hlavou forvard, který pak ve druhé části přeci jen na 1:1 srovnal, ale Pražané dvěma góly Michala Řepíka odskočili a slavnostní duel dotáhli do vítězného konce.

Sparta vyhrála z posledních dvaceti mačů osmnáct. „Bylo znát, že jsou v laufu, mají klid na hokejkách. Od chvíle, co k nim přišel nový trenér, tak se úžasně zvedli. Klobouček dolů před jejich výkony. Na druhou stranu si upřímně myslím, že se dají porazit. Nejsou odskočení. Hrají jednoduše, mají extrémní kvalitu, ale hrát se s nimi dá. My jsme jim navíc dali několik přesilovek, které oni potrestali. Některé naše fauly byly bohužel hodně zbytečné,“ přidal Hlava.

Když se domácí dostali do vedení, utkání kontrolovali. Na herním projevu byla znát pohoda plynoucí z výsledků posledních týdnů. Zadovky, prohazovačky, riskantní kličky, které vycházely. Byť ve třetí třetině Verva snížila manko na rozdíl jediné trefy, na body si nesáhla.

„Jsem strašně rád, že vyhráváme. Cítíme se dobře, je to na našich výkonech vidět. Nemyslíme nějak moc dopředu, snažíme se jít fakt do každého zápasu s respektem, odmakat to. Chceme vždycky odevzdat všechno, abychom se mohli pak vzájemně podívat do očí a vědět, že jsme tam nechali maximum,“ hlásí zpříma lídr Michal Řepík.

Kapitán rudých suverénně vládne extralize v počtu vítězných branek. Ta středeční pro něj byla už celkově osmá! „Asi náhoda. Beru každý gól. Že jsou nějaké vítězné? Příjemný bonus,“ usmál se.

V tabulce se Pražané na třetím místě odtrhli od čtvrtého Třince. Zatímco Oceláři vyšli z posledních čtyř duelů s kulatou nulou, Sparta ze stejného počtu zápasů vytřískala maximálních dvanáct punktů. Náskok má sedmibodový, na druhé Vítkovice pak ztráta činí stále hratelných devět bodů.

„Čteme noviny, víme, kde jsme a jsme tam rádi. Je super, že jsme si upevnili pozici ve čtyřce. Chceme pokračovat, dál body sbírat. Šance na dotažení Vítkovic pořád je. Máme zápas k dobru. Brzo nás čeká utkání u nich, tam se asi rozhodne. Nijak se k tomu ale neupínáme,“ zavrtěl hlavou Řepík.

Vítězství nad Litvínovem v O2 areně sledovalo 14 138 diváků. Ti si při tradiční každoroční akce „Sparta vzdává hold“ užili slavnostní nástup svého týmu oblečeného podruhé do dresu v hasičském stylu. O úvod se postaral herec Pavel Nečas, hymnu pak zazpívala kapela Hradní stráže.

„Neviděl jsem nikoho v republice, kdo by dělal takovéhle akce stejně dobře jako my. Jsem rád, že mohu být její součástí už poněkolikáté. Vždycky je to výjimečné, výtěžek jde navíc na dobré účely. Užil jsem si to,“ přidal kapitán.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:40. Tomášek, 31:10. Řepík, 35:41. Řepík Hosté: 28:27. Hlava, 46:44. Demel Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A), Krutil – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Vauhkonen. Hosté: Zajíček (Čermák) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Fronk – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Špůr, Šimánek Stadion O2 arena

